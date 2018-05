Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"676c1636-fe10-4df9-a5a9-dfac91265062","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak néhány nap van hátra az új csodajárgány hivatalos beiktatásáig, Putyin hamarosan végre lecserélheti régi autóját.","shortLead":"Már csak néhány nap van hátra az új csodajárgány hivatalos beiktatásáig, Putyin hamarosan végre lecserélheti régi...","id":"20180503_video_vlagyimir_putyin_titokzatos_uj_elnoki_limuzin_luxusauto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=676c1636-fe10-4df9-a5a9-dfac91265062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78b8297-1292-4624-b624-7849f5cb5fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_video_vlagyimir_putyin_titokzatos_uj_elnoki_limuzin_luxusauto","timestamp":"2018. május. 03. 10:21","title":"Videó: lencsevégre kapták Putyin titokzatos új elnöki limuzinját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba7f66-83bf-44ca-b246-8748e6e01ee9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Frankenstein írója a nemek egyenlősége mellett is kiállt a 19. században.","shortLead":"A Frankenstein írója a nemek egyenlősége mellett is kiállt a 19. században.","id":"20180502_Megvan_kirol_szol_a_Geniusz_harmadik_evada","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ba7f66-83bf-44ca-b246-8748e6e01ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7dc4b0-e0e6-436e-8ab2-1fa4a426d6c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Megvan_kirol_szol_a_Geniusz_harmadik_evada","timestamp":"2018. május. 02. 11:08","title":"Megvan, kiről szól a Géniusz harmadik évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9cfa8a9-2e39-41f6-b9a4-6566acc49dd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A producer újabb sötét ügyeire egy új periratból derül fény.","shortLead":"A producer újabb sötét ügyeire egy új periratból derül fény.","id":"20180502_Budapesten_sem_allt_le_a_zaklatassal_Harvey_Weinstein","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9cfa8a9-2e39-41f6-b9a4-6566acc49dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98228180-9400-40df-b3b7-17c7384f8b78","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Budapesten_sem_allt_le_a_zaklatassal_Harvey_Weinstein","timestamp":"2018. május. 02. 11:20","title":"Budapesten sem állt le a zaklatással Harvey Weinstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef18f02-891e-45e0-ab6a-ff56d3a724ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan művész előtt tiszteleg ma a Google, akinek hatása máig érződik a filmiparban. És Magyarországon is közismert volt.","shortLead":"Egy olyan művész előtt tiszteleg ma a Google, akinek hatása máig érződik a filmiparban. És Magyarországon is közismert...","id":"20180503_georges_melies_unneplese_buvesz_filmrendezo_az_eszaki_sark_meghoditasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cef18f02-891e-45e0-ab6a-ff56d3a724ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a6082c-9c65-459e-9fcf-b3c04c10871f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_georges_melies_unneplese_buvesz_filmrendezo_az_eszaki_sark_meghoditasa","timestamp":"2018. május. 03. 11:03","title":"Mi ez a 360 fokos videó a Google kereső főoldalán? És ki az a Georges Méliès?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57efd8ba-5b47-4696-8bc1-2403182f848c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Új torna létrehozását tervezi a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a viadalt sajtóértesülések szerint egy ismeretlen befektető 25 milliárd dollárral támogatná.","shortLead":"Új torna létrehozását tervezi a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a viadalt sajtóértesülések szerint egy ismeretlen...","id":"20180502_mini_focivebet_indithat_a_fifa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57efd8ba-5b47-4696-8bc1-2403182f848c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d909ab1-e716-42f4-a2ba-abd532eaadb1","keywords":null,"link":"/sport/20180502_mini_focivebet_indithat_a_fifa","timestamp":"2018. május. 02. 14:48","title":"Minifocivébét indíthat a FIFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d4a67b-792a-45de-b8d5-44555083a7c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik autós fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy a motoros megpróbál manőverezni a kocsik között, végül azonban balesetet szenved.","shortLead":"Az egyik autós fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy a motoros megpróbál manőverezni a kocsik között, végül azonban...","id":"20180503_autopalya_motor_baleset_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92d4a67b-792a-45de-b8d5-44555083a7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e901e3a2-4660-47a7-9ae5-fb29d68c1ab2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_autopalya_motor_baleset_video","timestamp":"2018. május. 03. 04:01","title":"Szemből hajtott fel az autópályára a motoros, nem lett jó vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2342046-dbc5-4582-95e6-884a98da8b8e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két kormányzati ciklus után lényegében egyetlen független intézményrendszer bevétele maradt hátra a Fidesznek: az igazságszolgáltatásé. Az újabb kétharmad birtokában a bíróságok bedarálása csupán idő kérdése – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Két kormányzati ciklus után lényegében egyetlen független intézményrendszer bevétele maradt hátra a Fidesznek...","id":"20180502_Merenylet_a_biroi_fuggetlenseg_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2342046-dbc5-4582-95e6-884a98da8b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc7db3b-4bd7-4d4c-9d28-9d53ee94e0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Merenylet_a_biroi_fuggetlenseg_ellen","timestamp":"2018. május. 02. 12:08","title":"Merénylet a bírói függetlenség ellen – elképesztő ötletei vannak Orbánéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon a 23-as és a 28-as, valamint a 38-as és 42-es kilométer között dolgoznak a munkások.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon a 23-as és a 28-as, valamint a 38-as és 42-es kilométer között dolgoznak a munkások.","id":"20180502_ket_szakaszon_felujitjak_az_m1es_autopalyat_torlodasra_szamithatnak_az_autosok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98261859-2cf6-4389-934a-9ff465aba758","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_ket_szakaszon_felujitjak_az_m1es_autopalyat_torlodasra_szamithatnak_az_autosok","timestamp":"2018. május. 02. 11:41","title":"Két szakaszon felújítják az M1-es autópályát, torlódásra számíthatnak az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]