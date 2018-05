Akkora, mint egy dominó, de ennek ellenére is órákig tartó kikapcsolódást garantálhat a PocketSprite nevű kis játékgép, amelyet a Game Boy reinkarnációjaként emlegetnek. A zsebbe csúsztatható eszköz már most, két héttel megjelenése előtt sikerterméknek tűnik.

Megszokhattuk már, hogy a közösségi finanszírozással foglalkozó oldalakon néha egészen meglepő dolgok is képesek felbukkanni, akárcsak most. A Team Pocket csapatának fejlesztése egy, a Game Boy-ra emlékeztető kis emulátor. A méretre utaló jelző ezúttal pedig szó szerint értendő: a PocketSprite akkora, hogy egy kulcstartóra akasztva is vígan hordozható.

© Crowd Supply / Team Pocket

A projekt megvalósításához korábban a Crowd Supply oldalán fogtak pénzgyűjtésbe a játékgép kiötlői, de a 20 ezer dolláros gyártási tőkének végül négyszeresét, több mint 80 ezret kalapoltak össze, ami mindenképp elismerésre méltó teljesítmény. (A gép első verziója egyébként másfél évvel ezelőtt látott napvilágot, és 2016-os Hackaday konferencián mutatták be, mint fejlesztői bravúrt.)

A gép Game Boy, Game Boy Color, Sega Master System, és Game Gear platformokra írt játékokkal is megbirkózik, így lényegében tucatnyi program telepíthető rá, akár wifin keresztül is (igen, van Tetris is). Ami a hardvert illeti: kijelzője OLED típusú, processzora egy kétmagos, 240 MHz-es ESP32 chip. A számítási teljesítményt 520 KB-nyi RAM segíti, ami bőven elegendő, tekintve, hogy a játékok abszolút nem a mai elvárásoknak megfelelő darabok, sőt. A gép mondjuk így is köröket ver az eredeti, 1989-ben bemutatott Game Boy-ra, hiszen abban 16 KB-nyi memória dolgozott.

A PocketSprite kétféle kiadásban rendelhető: a használatra kész 55 dollárba (átszámítva mintegy 13 ezer forintba) kerül, de ha valaki elbíbelődne az összerakásával, úgy szétszerelt változatban is kérhető. Van extrákkal feltuningolt is, az 199 dollárért kapható. Ezért alumínium tok és speciális, kvarc képernyővédő is jár. Az első készletek kiszállítását május 15-re ígérik de aki most rendel, annak várnia kell még néhány további hetet.

