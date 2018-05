Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az osztrák kormány döntött az Ausztriában dolgozó külföldieknek nyújtott családi pótlék árszínvonalhoz kötéséről. Az új jogszabály várhatóan 2019-től lép életbe, ha a parlament is jóváhagyja, és a számítások szerint évente körülbelül 100 millió eurót takaríthat meg vele a bécsi kormány. Az intézkedés magyarokat is érint.

\r

\r

Az osztrák kormány döntött az Ausztriában dolgozó külföldieknek nyújtott családi pótlék árszínvonalhoz kötéséről. Az új jogszabály várhatóan 2019-től lép életbe, ha a parlament is jóváhagyja, és a számítások szerint évente körülbelül 100 millió eurót takaríthat meg vele a bécsi kormány. Az intézkedés magyarokat is érint.

Családi pótlék: döntött az osztrák kormány, a magyarok is megérzik majd

Egy mozgalom képe lebeg a tüntetésekben testet öltő új ellenzék egyik arca, Lukácsi Katalin szeme előtt, a volt KDNP-s aktivista, politikus azt is elárulta, kire szavazott, és azt is, miért kell az ellenzékieknek felvenni a képviselői mandátumukat, és hogy hogyan ad interjút a kormánybarát médiának.

\r

Egy mozgalom képe lebeg a tüntetésekben testet öltő új ellenzék egyik arca, Lukácsi Katalin szeme előtt, a volt KDNP-s aktivista, politikus azt is elárulta, kire szavazott, és azt is, miért kell az ellenzékieknek felvenni a képviselői mandátumukat, és hogy hogyan ad interjút a kormánybarát médiának.

Lukácsi Katalin: Az igazi cél az ellenzéki kétharmad

Újabb fejezet, miért nem érdemes a "büntetőt" játszani a közlekedésben.

Videó: csúnyán átverték az autópályán gonoszkodót

Egyre magasabban szárnyal a Skoda – de ha túl sok a barátod, nem marad időd az ellenségeidre. Egyelőre úgy tűnik, a csehek nem tudnak hibázni, ügyesen lavíroznak a német anyakonszern útvesztőjében úgy, hogy mindig jól jönnek ki belőle. Ha minden (a)Karoq szóvicc mellé egy autóeladás strigulát is behúzhat majd a Skoda, akkor nem lesz itt gondjuk. Egyelőre úgy tűnik, a csehek nem tudnak hibázni, ügyesen lavíroznak a német anyakonszern útvesztőjében úgy, hogy mindig jól jönnek ki belőle. Ha minden (a)Karoq szóvicc mellé egy autóeladás strigulát is behúzhat majd a Skoda, akkor nem lesz itt gondjuk.

Skoda Karoq-teszt: nem olcsó, de a szóvicceket ingyen kapjuk

Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója lehet az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkára.

Egy bűvész lehet a kulturális államtitkár

Kifejezetten gyomorforgató volt a látvány. A húskészítményeket gyártó kistermelőnek két telephelye van, az egyiken olyan állatokat is tartott, amelyekhez nem volt engedélye. Az élelmiszer-hulladék tárolását pedig finoman szólva problémásan oldotta meg. A húskészítményeket gyártó kistermelőnek két telephelye van, az egyiken olyan állatokat is tartott, amelyekhez nem volt engedélye. Az élelmiszer-hulladék tárolását pedig finoman szólva problémásan oldotta meg.

Rothadó húshalmokat találtak a Nébih ellenőrei egy Pest megyei kistermelőnél – videó 18+

Élő adásba hívták be Hadházy Ákost, aki egyszer már bizonyította, nem könnyű csőbe húzni – és az M1 után a Kossuth rádiót is szembesítette a közmédiával szembeni jogos, közszolgálati elvekkel.

\r

Élő adásba hívták be Hadházy Ákost, aki egyszer már bizonyította, nem könnyű csőbe húzni – és az M1 után a Kossuth rádiót is szembesítette a közmédiával szembeni jogos, közszolgálati elvekkel.

Hadházy most a Kossuth Rádiót trollkodta meg

Kedélyes beszélgetésnek indult, majd egyszer csak állásinterjúba csapott át Donald Trump és Bill Gates egy márciusi találkozója. A Microsoft-alapító alapvetően udvariasan, ám egy hatásos fricskával utasította el a lehetőséget.

Egyetlen mondat az egész: állást úgy még nem utasítottak vissza, ahogy Bill Gates tette Donald Trumppal