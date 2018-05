Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9586bf95-a975-4b83-9a78-6675f5b3b802","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritkaságnak számít, hogy egy középkategóriás telefonban Super AMOLED kijelző legyen, azonban a Samsung nem sajnálta ezt a technológiát újdonságaitól.\r

\r

","shortLead":"Ritkaságnak számít, hogy egy középkategóriás telefonban Super AMOLED kijelző legyen, azonban a Samsung nem sajnálta ezt...","id":"20180502_samsung_galaxya6_es_galaxya6plusz_amoled_kijelzos_kozepkategorias_okostelefonok_bejelentese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9586bf95-a975-4b83-9a78-6675f5b3b802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7e481f-37f1-455f-99e7-5d93493c28a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_samsung_galaxya6_es_galaxya6plusz_amoled_kijelzos_kozepkategorias_okostelefonok_bejelentese","timestamp":"2018. május. 03. 13:00","title":"Megfizethető telefon AMOLED kijelzővel? Épp ilyeneket mutatott be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c962a1-9267-459c-855c-058407456493","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden más pályázatot kizártak, így az Elios kaphatja meg a szombathelyi közvilágítás korszerűsítésének munkáit.","shortLead":"Minden más pályázatot kizártak, így az Elios kaphatja meg a szombathelyi közvilágítás korszerűsítésének munkáit.","id":"20180504_Banki_segitseget_kerhet_Szombathely_hogy_az_Elios_korszerusithesse_a_vilagitast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93c962a1-9267-459c-855c-058407456493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3674b4-148e-4ab5-b12b-0276aa63edc4","keywords":null,"link":"/kkv/20180504_Banki_segitseget_kerhet_Szombathely_hogy_az_Elios_korszerusithesse_a_vilagitast","timestamp":"2018. május. 04. 11:27","title":"Banki segítséget kérhet Szombathely, hogy az Elios korszerűsíthesse a világítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közelmúlt botrányai nyomán szinte működésképtelenné vált Svéd Akadémia pénteken bejelentette, hogy idén nem ítéli oda az irodalmi Nobel-díjat., 2019-ben viszont két nyertest hirdetnek. ","shortLead":"A közelmúlt botrányai nyomán szinte működésképtelenné vált Svéd Akadémia pénteken bejelentette, hogy idén nem ítéli oda...","id":"20180504_nem_itelik_oda_iden_az_irodalmi_nobel_dijat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6118ea-af09-49c5-a758-ac5324569db8","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_nem_itelik_oda_iden_az_irodalmi_nobel_dijat","timestamp":"2018. május. 04. 09:18","title":"Nem ítélik oda idén az irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7b766a-bfcf-4a41-82bc-c1c1942da771","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A korábbi kávézójuk kudarca után nem vágtak bele új vállalkozásba, most a lakásaik bérbeadásából élnek. ","shortLead":"A korábbi kávézójuk kudarca után nem vágtak bele új vállalkozásba, most a lakásaik bérbeadásából élnek. ","id":"20180503_Ingatlanbevetelekbol_el_a_hajlektalanbol_lett_lottomilliomos_par","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba7b766a-bfcf-4a41-82bc-c1c1942da771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842f6d35-da53-4374-8661-b7c344cdd89c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180503_Ingatlanbevetelekbol_el_a_hajlektalanbol_lett_lottomilliomos_par","timestamp":"2018. május. 03. 07:50","title":"Ingatlanbevételekből él a hajléktalanból lett lottómilliomos pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4749c289-be2e-45c3-a9a2-2e9a45aa98e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Akinek Párizsba van repülőjegy csütörtökre vagy péntekre, tájékozódjon indulás előtt. ","shortLead":"Akinek Párizsba van repülőjegy csütörtökre vagy péntekre, tájékozódjon indulás előtt. ","id":"20180503_budapesti_utasokat_is_erint_az_air_france_sztrajkja_toroltek_tobb_parizsi_gepet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4749c289-be2e-45c3-a9a2-2e9a45aa98e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a154945c-2848-405c-9311-e86188cf7d20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_budapesti_utasokat_is_erint_az_air_france_sztrajkja_toroltek_tobb_parizsi_gepet","timestamp":"2018. május. 03. 15:32","title":"Budapesti utasokat is érint az Air France sztrájkja, töröltek több párizsi gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b873cf-dd56-4167-b036-73723a5de148","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen a cél a lehető legalacsonyabb üzemanyag-felhasználás elérése.","shortLead":"Természetesen a cél a lehető legalacsonyabb üzemanyag-felhasználás elérése.","id":"20180503_shell_starship_kamion_rekord","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28b873cf-dd56-4167-b036-73723a5de148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eff9216-99a9-4773-af0e-19cdfaff9f10","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_shell_starship_kamion_rekord","timestamp":"2018. május. 03. 12:12","title":"Nem véletlenül hívják „Űrhajónak” ezt a kamiont, amivel fogyasztási rekordra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sergey Brin, a Google társalapítója szokásos éves levelében a mesterséges intelligenciára helyezte a hangsúlyt.","shortLead":"Sergey Brin, a Google társalapítója szokásos éves levelében a mesterséges intelligenciára helyezte a hangsúlyt.","id":"20180503_sergey_brin_google_mesterseges_intelligencia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6c92e4-4be3-45e1-b67a-c4feae80a647","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_sergey_brin_google_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. május. 03. 09:03","title":"Csak óvatosan! – a mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztet a Google egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced08df9-ec87-41e5-9281-38fc132c4f6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyilvánosságra hozta szerdán a Las Vegas-i rendőrség két rendőri testkamera felvételét az Egyesült Államok történetének legtöbb halálos áldozatot követelő lövöldözésének estéjéről, amikor Stephen Paddock 58 embert megölt, és százakat sebesített meg Las Vegasban tavaly októberben.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta szerdán a Las Vegas-i rendőrség két rendőri testkamera felvételét az Egyesült Államok történetének...","id":"20180503_testkameras_felveteleket_publikaltak_a_las_vegasi_meszarlasrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ced08df9-ec87-41e5-9281-38fc132c4f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f6f0aa-68fb-47c4-8a6e-5f039ca2b285","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_testkameras_felveteleket_publikaltak_a_las_vegasi_meszarlasrol","timestamp":"2018. május. 03. 06:37","title":"Testkamerás felvételeket publikáltak a Las Vegas-i mészárlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]