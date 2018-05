Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"350e58b4-6a2f-4b07-8322-504c87dc0987","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegény járőr, mit követhetett el?","shortLead":"Szegény járőr, mit követhetett el?","id":"20180503_autos_video_kina_rendor_motorhazteto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=350e58b4-6a2f-4b07-8322-504c87dc0987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd6cbb4-aaab-450f-87a1-36fa210833f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_autos_video_kina_rendor_motorhazteto","timestamp":"2018. május. 03. 11:56","title":"Videó: jobbról elhúz egy autó, kapaszkodó rendőrrel a motorháztetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2087d6b2-688b-42e5-ab6d-013c38dda8f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orbán ráadásul pont Putyin alatt kapott helyet.","shortLead":"Orbán ráadásul pont Putyin alatt kapott helyet.","id":"20180503_Diktatorok_kozott_feszit_Orban_a_Time_magazin_egyik_cimoldalan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2087d6b2-688b-42e5-ab6d-013c38dda8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70c8266-c5d7-4048-81f0-7adb3f312ba8","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Diktatorok_kozott_feszit_Orban_a_Time_magazin_egyik_cimoldalan","timestamp":"2018. május. 03. 16:59","title":"Diktátorok között feszít Orbán a Time magazin egyik címoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4070c53c-d94d-4835-a021-0c5be3c1b21b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nincs csodafegyvere a magyar és a lengyel kormány ellen az Európai Bizottságnak, bár láthatóan próbálkozik. A 2020 után induló költségvetés tervezeténél igyekeznek kivenni az országok kezéből a kassza kulcsát.","shortLead":"Nincs csodafegyvere a magyar és a lengyel kormány ellen az Európai Bizottságnak, bár láthatóan próbálkozik. A 2020 után...","id":"20180503_Megunta_Brusszel_a_gatlastalan_lenyulast_de_eleg_fegyvere_van_ellene","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4070c53c-d94d-4835-a021-0c5be3c1b21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bceced34-30bb-48f2-be2d-6ad10c0a39c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Megunta_Brusszel_a_gatlastalan_lenyulast_de_eleg_fegyvere_van_ellene","timestamp":"2018. május. 03. 06:30","title":"Megunta Brüsszel a gátlástalan lenyúlást, de van elég fegyvere ellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Baszk Haza és Szabadság vezetői azt ígérik, hogy leszerelnek és befejezik tevékenységüket. Egy hangfelvételt is csatoltak, amin baszk és spanyol nyelven is felolvasták a nyilatkozatukat.","shortLead":"A Baszk Haza és Szabadság vezetői azt ígérik, hogy leszerelnek és befejezik tevékenységüket. Egy hangfelvételt is...","id":"20180503_hivatalos_bejelentettek_az_eta_terrorszervezet_megszuneset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6997b06-c15a-4425-b8d6-e8dca90b2fd2","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_hivatalos_bejelentettek_az_eta_terrorszervezet_megszuneset","timestamp":"2018. május. 03. 15:46","title":"Hivatalos: bejelentették az ETA terrorszervezet megszűnését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc2a991-bdc9-4cb0-93a3-f19df20ba7d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az V. kerületben azért tartanak időközi önkormányzati választást júliusban, mert az eddigi alpolgármester beül a parlamentbe. ","shortLead":"Az V. kerületben azért tartanak időközi önkormányzati választást júliusban, mert az eddigi alpolgármester beül...","id":"20180504_A_Liberalisok_szerint_az_o_emberuk_lesz_a_kozos_ellenzeki_jelolt_egy_V_keruleti_idokozin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc2a991-bdc9-4cb0-93a3-f19df20ba7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6267075-81f1-4903-8564-a0167bf0e1f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_A_Liberalisok_szerint_az_o_emberuk_lesz_a_kozos_ellenzeki_jelolt_egy_V_keruleti_idokozin","timestamp":"2018. május. 04. 15:51","title":"A Liberálisok szerint az ő emberük lesz a közös ellenzéki jelölt egy V. kerületi időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A súlyos baleset után Toroczkai László polgármester közölte: nem lesz több verseny. ","shortLead":"A súlyos baleset után Toroczkai László polgármester közölte: nem lesz több verseny. ","id":"20180502_Betiltjak_a_roncsderbit_Asotthalmon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91562595-86d8-4fbe-b4ee-b1bd603bd2bb","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180502_Betiltjak_a_roncsderbit_Asotthalmon","timestamp":"2018. május. 02. 19:52","title":"Betiltják a roncsderbit Ásotthalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89df72e6-7fb6-44c9-9fc8-d6a47f9caea8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán korrumpálja Jézus keresztjét ,és bohócsipkát húz rá: Lukácsi Katalin nem fukarkodott a jelzőkkel, miután megtudta, miről beszélt Orbán a Kossuth rádióban. A volt KDNP-tag szerint Orbán teljesen félremagyarázza a kereszténydemokrácia fogalmát: az sokszínű, szolidáris és radikálisan tiszteli a személyt.\r

\r

","shortLead":"Orbán korrumpálja Jézus keresztjét ,és bohócsipkát húz rá: Lukácsi Katalin nem fukarkodott a jelzőkkel, miután...","id":"20180504_Volt_KDNPs_Orban_bohocsipkat_tesz_Jezus_keresztjere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89df72e6-7fb6-44c9-9fc8-d6a47f9caea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a608ff68-0683-4b8d-aac3-876516929bef","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Volt_KDNPs_Orban_bohocsipkat_tesz_Jezus_keresztjere","timestamp":"2018. május. 04. 10:04","title":"Volt KDNP-s: Orbán bohócsipkát tesz Jézus keresztjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb094fd-f4db-48b6-9d87-b1e0de3fd1e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először négy rendőr próbálta elvinni a togói férfit, de ebben a központ 150 másik lakója megakadályozta. Erősítéssel mentek vissza később, és a támadókat is elfogták.","shortLead":"Először négy rendőr próbálta elvinni a togói férfit, de ebben a központ 150 másik lakója megakadályozta. Erősítéssel...","id":"20180503_csak_nagy_nehezen_tudnak_kitoloncolni_egy_togoi_ferfit_nemetorszagbol_razzia_is_volt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deb094fd-f4db-48b6-9d87-b1e0de3fd1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe0b3d5-dea9-4c63-9293-8208e50224eb","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_csak_nagy_nehezen_tudnak_kitoloncolni_egy_togoi_ferfit_nemetorszagbol_razzia_is_volt","timestamp":"2018. május. 03. 19:51","title":"Csak nagy nehezen tudnak kitoloncolni egy togói férfit Németországból, razzia is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]