Január óta lehet tudni, hogy az LG újramárkázza a G sorozatú csúcstelefonjait, ami egyúttal azt is jelenti, hogy az idei évben már kimarad a G7 elnevezés. A dél-koreai gyártó ráadásul nemcsak a készülék nevét, de a debütálás időpontját is megváltoztatta, így a korábban bevett szokás (vagyis a februári barcelonai Mobile World Congress) helyett néhány hónappal későbbre tolta a bemutató időpontját. Korábban ugyan arról is volt már szó, hogy júniusban jön majd az új csúcsmobil, végül azonban a májusi időpontot pletykálóknak lett igazuk.

Az LG szerdán hivatalosan is leleplezte az idei évre szánt erőgépét, ami talán némi meglepetésre mégis csak a G7 nevet viseli, azonban egy kis csavarral. A mobilt mostantól úgy kell emlegetni: LG G7 ThinQ, amitől persze a vásárlók még ugyanúgy a G7 nevet fogják használni, szóval ez az újragondolás csak félig-meddig sikerült.

© LG

A készülék legfeltűnőbb tulajdonsága, hogy a kijelző megkapta az iPhone X-ben először utált, majd szép lassan mindenki által átvett notch-ot. Mindez persze nem meglepő, de nem azért, mert most ez a divat: az LG ugyanis még a gyártás előtt megkérdezte a leendő vásárlókat, akarnak-e kis betüremkedést a kijelző felső részén. Az amerikai, brit, olasz és dél-koreai piacon összesen 1000 embert kérdeztek meg, akiknek alig 30 százaléka mondta azt, hogy nem kell notch.

A kijelző méretét tekintve egyébként 6,1 colos lett, amely 3120 x 1440 pixeles felbontású, HDR10 kompatibilis és nem mellesleg az 1000 nites fénysűrűséget is képes hozni. Mindezt természetesen a Gorilla Glass 5-ös védi, de nemcsak a kijelzőt, a hátlapot is. A mobil váza alumínium, ami a várakozásoknak megfelelően IP68 minősítést kapott, és megkapta a MIL-STD-810G szabványt is, vagyis elvileg jól bírja a fizikai behatásokat.

© LG

A korábbi pletykáknak megfelelően a készülékbe a Snapdragon 845-ös processzor dolgozik, amihez 6 GB RAM és 128 GB tárhely tartozik, amit microSD-n keresztül bővíthet, akinek mindez kevés lenne. A duál SIM-es készülék többek között Cat 16/13-as LTE-vel és Bluetooth 5.0-val is tud kommunikálni, a vezetéket pedig egy USB-C csatlakozó fogadja. Mindez egy 3000 mAh-s akkumulátorról üzemel majd, amit vezeték nélkül is tölthetünk.

A G7 hátlapjára két 16 megapixeles kamera került, amelynek egyik tagja 71 fokos, míg a másik 107 fokos szögben képes látni. Előbbi egy optikai képstablizátorral (OIS) ellátott kamera, amely f/1.6 lencsét kapott, míg utóbbinál hiányzik az OIS és f/1.9-es lencsével látták el. A fotózásba természetesen a mesterséges intelligencia is besegít, amely képes felismerni a fotózni kívánt tárgyat, és a látottaknak megfelelően állítja be a kamerát. Az előlapra egy 90 fokos szögben látó 8 megapixeles szelfikamera került.

A fejlesztők szerint a készülék hangban is erős: Boom Box hangszórót kapott, a mobil pedig képes 7.1-es surround hangzást is szimulálni. A telefonhoz 3,5 mm-es jacken keresztül lehet a fülhallgatót csatlakoztatni, a beépített dupla mikrofon pedig 5 méteres távolságig érzékeli a hangot. Mindez a Google asszisztensének is jól jöhet. Apropó Google asszisztens: a mobil kapott egy külön fizikai gombot arra, hogy elindítsa azt. Operációs rendszernek az Android Oreo került a mobilra, de az LG már most jelezte, ha a Google elkészül az Android P-vel, azt is meg fogja kapni a készülék.

A mobil platina szürke, aurora fekete, marokkói kék és málna vörös színekben érkezik majd a piacra, de hogy mennyibe fog kerülni, azt egyelőre nem lehet tudni.

