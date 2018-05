Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de63bc44-c259-487a-aff9-55b57dbd278a","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Egy megszállott gyűjtő rekordösszeget fizetett ki két üveg whiskyért. Igaz, hogy limitált kiadású, különleges palackokra tett szert.\r

\r

","shortLead":"Egy megszállott gyűjtő rekordösszeget fizetett ki két üveg whiskyért. Igaz, hogy limitált kiadású, különleges...","id":"20180504_314_millio_James_Bond_egyik_kedvenceert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de63bc44-c259-487a-aff9-55b57dbd278a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9131246f-6247-4363-ab33-12293f7f6b64","keywords":null,"link":"/elet/20180504_314_millio_James_Bond_egyik_kedvenceert","timestamp":"2018. május. 04. 17:37","title":"314 millió James Bond egyik kedvencéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0187ee-0979-4e7b-9d75-2bc8f7309926","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Javaslom, hogy kezdjük el a boldogságórák anyagát beépíteni a matematika-, fizika-, történelem- stb., órákba.\r

\r

","shortLead":"Javaslom, hogy kezdjük el a boldogságórák anyagát beépíteni a matematika-, fizika-, történelem- stb., órákba.\r

\r

","id":"20180503_Gyarmathy_Eva_Potszerek__meg_egyszer_a_Boldogsagorakrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff0187ee-0979-4e7b-9d75-2bc8f7309926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc88da6-3b6e-4ae6-b403-4b9d55a908ad","keywords":null,"link":"/elet/20180503_Gyarmathy_Eva_Potszerek__meg_egyszer_a_Boldogsagorakrol","timestamp":"2018. május. 03. 10:29","title":"Gyarmathy Éva: Pótszerek – még egyszer a Boldogságórákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EP emlékeztetett, Magyarországon is sok gyermeket helyeztek el zárva tartott szállásokon. ","shortLead":"Az EP emlékeztetett, Magyarországon is sok gyermeket helyeztek el zárva tartott szállásokon. ","id":"20180503_Az_EP_kimondta_a_menekult_gyerekeket_nem_lehet_fogva_tartani","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11dd228-b833-4d21-9b6d-edadf38f1cf3","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_Az_EP_kimondta_a_menekult_gyerekeket_nem_lehet_fogva_tartani","timestamp":"2018. május. 03. 16:00","title":"Az EP kimondta: a menekült gyerekeket nem lehet fogva tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19a2160-7932-41f2-82c1-e5103be31b40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A laktózmentes tejfölök ráadásul jobban is vizsgáztak a sima tejfölöknél a Nébih tesztjén. Azt is megmondták, hogy melyik a legjobb. ","shortLead":"A laktózmentes tejfölök ráadásul jobban is vizsgáztak a sima tejfölöknél a Nébih tesztjén. Azt is megmondták...","id":"20180503_Kiderult_tenyleg_laktozmentes_a_laktozmentes_tejfol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b19a2160-7932-41f2-82c1-e5103be31b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98d9a2a-2117-4689-ab4f-82c76e6e4283","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_Kiderult_tenyleg_laktozmentes_a_laktozmentes_tejfol","timestamp":"2018. május. 03. 13:12","title":"Kiderült: tényleg laktózmentes a laktózmentes tejföl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751d2c0f-c432-4f32-b939-9c03df3f0d2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ egyik leghíresebb orvosi lapja kritizálta a magyar egészségügyet, az államtitkár most megvédte a kormányt.","shortLead":"A világ egyik leghíresebb orvosi lapja kritizálta a magyar egészségügyet, az államtitkár most megvédte a kormányt.","id":"20180503_Az_allamtitkar_elmagyarazta_az_MSZPs_kormanyok_miatt_halnak_koran_a_magyarok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=751d2c0f-c432-4f32-b939-9c03df3f0d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49a1ccb-04ae-4d72-bcb9-8f7e9fcfb7af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Az_allamtitkar_elmagyarazta_az_MSZPs_kormanyok_miatt_halnak_koran_a_magyarok","timestamp":"2018. május. 03. 15:35","title":"Az államtitkár elmagyarázta: az MSZP-s kormányok miatt halnak korán a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064f34c6-b504-4d01-80ef-a79eb2b72b41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A madarak nekirepülhetnek a középfeszültségű oszlopoknak, amelyek nincsenek szigetelve.","shortLead":"A madarak nekirepülhetnek a középfeszültségű oszlopoknak, amelyek nincsenek szigetelve.","id":"20180503_felholt_egereszolyvvel_setalt_be_az_aramszolgaltatohoz_a_madarmento_allomas_vezetoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=064f34c6-b504-4d01-80ef-a79eb2b72b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c64cde-e612-4f73-a8b1-93f730265ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_felholt_egereszolyvvel_setalt_be_az_aramszolgaltatohoz_a_madarmento_allomas_vezetoje","timestamp":"2018. május. 03. 21:20","title":"Félholt egerészölyvvel sétált be az áramszolgáltatóhoz a madármentő állomás vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2342046-dbc5-4582-95e6-884a98da8b8e","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201818_az_orszagot_mint_uveggolyot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2342046-dbc5-4582-95e6-884a98da8b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b60b28a-34f9-4382-b26a-917c8cbbf8b5","keywords":null,"link":"/itthon/201818_az_orszagot_mint_uveggolyot","timestamp":"2018. május. 03. 09:55","title":"Az országot mint üveggolyót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21a3ae1-ae94-45d1-b66f-7ea930a740e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aletta nem kaphat több kemoterápiát, Bécsben viszont egy kísérleti eljárással talán segíteni tudnának rajta. ","shortLead":"Aletta nem kaphat több kemoterápiát, Bécsben viszont egy kísérleti eljárással talán segíteni tudnának rajta. ","id":"20180504_segitseget_kernek_egy_9_eves_leukemias_kislany_szulei_egy_becsi_kezeleshez","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d21a3ae1-ae94-45d1-b66f-7ea930a740e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8b910f-3793-46d2-8cc1-b6d227d66870","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_segitseget_kernek_egy_9_eves_leukemias_kislany_szulei_egy_becsi_kezeleshez","timestamp":"2018. május. 04. 20:55","title":"Segítséget kérnek egy 9 éves leukémiás kislány szülei egy bécsi kezeléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]