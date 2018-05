Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 163 millió forintból támogatják, hogy a Mediaworks kulturális hetilapot indítson.","shortLead":"Összesen 163 millió forintból támogatják, hogy a Mediaworks kulturális hetilapot indítson.","id":"20180503_A_Karpatmedencei_Tehetseggondozo_felfedezte_Meszaros_Lorinc_ceget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897d56ed-8ebd-4820-84ec-745af76e070e","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_A_Karpatmedencei_Tehetseggondozo_felfedezte_Meszaros_Lorinc_ceget","timestamp":"2018. május. 03. 11:18","title":"A Kárpát-medencei Tehetséggondozó felfedezte Mészáros Lőrinc cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EP emlékeztetett, Magyarországon is sok gyermeket helyeztek el zárva tartott szállásokon. ","shortLead":"Az EP emlékeztetett, Magyarországon is sok gyermeket helyeztek el zárva tartott szállásokon. ","id":"20180503_Az_EP_kimondta_a_menekult_gyerekeket_nem_lehet_fogva_tartani","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11dd228-b833-4d21-9b6d-edadf38f1cf3","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_Az_EP_kimondta_a_menekult_gyerekeket_nem_lehet_fogva_tartani","timestamp":"2018. május. 03. 16:00","title":"Az EP kimondta: a menekült gyerekeket nem lehet fogva tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc7f44-03b5-4627-b60d-bfc229bda362","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"0 kilométeresen kevés 40 éves autót lehet vásárolni, de ez a Lada ilyen. A nosztalgiafaktort azonnal bedurrantja a szovjet autógyártás legendás korszakát idéző Niva, amely a hétköznapokban annyira rossz autó, hogy az ellenségünknek sem kívánnánk. Hacsak nem a tajgán él.","shortLead":"0 kilométeresen kevés 40 éves autót lehet vásárolni, de ez a Lada ilyen. A nosztalgiafaktort azonnal bedurrantja...","id":"20180505_brezsnyev_idogep_lada_niva_4x4_urban_orosz_szovjet_auto_terepjaro_dacia_duster_suzuki_vitara_negykerekhajtas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66fc7f44-03b5-4627-b60d-bfc229bda362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af438e06-1b91-4deb-a189-fda89257b9be","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_brezsnyev_idogep_lada_niva_4x4_urban_orosz_szovjet_auto_terepjaro_dacia_duster_suzuki_vitara_negykerekhajtas","timestamp":"2018. május. 05. 10:00","title":"Brezsnyev velünk él: teszten az időgép Lada 4x4 Urban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac11088-3594-4b4b-92b6-c554a6808430","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék helybenhagyta a Fenyő János megöletésével gyanúsított Gyárfás Tamással szemben alkalmazott lakhelyelhagyási tilalmat.\r

","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék helybenhagyta a Fenyő János megöletésével gyanúsított Gyárfás Tamással szemben alkalmazott...","id":"20180503_Nem_kerul_haziorizetbe_Gyarfas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fac11088-3594-4b4b-92b6-c554a6808430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c489ad8-a971-431b-a97e-91cc1c73d553","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Nem_kerul_haziorizetbe_Gyarfas","timestamp":"2018. május. 03. 12:30","title":"Nem kerül házi őrizetbe Gyárfás Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8468dae-a311-406b-aba4-2f5a9a18547a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kedden szavaztak a kizárásukról és csütörtökön jelentették be annak eredményét. Harvey Weinstein már októberben repült az akadémiáról. ","shortLead":"Kedden szavaztak a kizárásukról és csütörtökön jelentették be annak eredményét. Harvey Weinstein már októberben repült...","id":"20180503_kidobtak_cosbyt_es_polanskit_az_amerikai_filmakademiarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8468dae-a311-406b-aba4-2f5a9a18547a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a841302-3b24-4a3c-9ca6-2aa4ddedc23f","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_kidobtak_cosbyt_es_polanskit_az_amerikai_filmakademiarol","timestamp":"2018. május. 03. 21:46","title":"Kidobták Cosbyt és Polanskit az amerikai filmakadémiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0b4f55-35fe-4dac-b53f-92792bec39b3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hetven éve, egészen pontosan 1948. május 7-én jelent meg kormányrendelet a Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt. létrehozásáról. A köznyelvbe Közértként átment vállalat régen nem létezik már, de neve sokak számára ma is egyet jelent az élelmiszerboltokkal. ","shortLead":"Hetven éve, egészen pontosan 1948. május 7-én jelent meg kormányrendelet a Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt...","id":"20180505_kozert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0b4f55-35fe-4dac-b53f-92792bec39b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4982b60-222b-41c7-ac5d-d251f1c59492","keywords":null,"link":"/kkv/20180505_kozert","timestamp":"2018. május. 05. 10:12","title":"Az egyik leggyakrabban használt szavunk, pedig csak 70 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c5c20-1540-42b3-b98a-49e7e6d88100","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A padel a tenisz és a fallabda keveréke, a II. kerültben épül az első hivatalos magyar versenypályája. ","shortLead":"A padel a tenisz és a fallabda keveréke, a II. kerültben épül az első hivatalos magyar versenypályája. ","id":"20180503_Uj_teniszszeru_sportag_alapitott_szovetseget_Magyarorszagon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c33c5c20-1540-42b3-b98a-49e7e6d88100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544e9470-9a36-4df0-8561-0b25859cf863","keywords":null,"link":"/sport/20180503_Uj_teniszszeru_sportag_alapitott_szovetseget_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 03. 11:12","title":"Új, teniszszerű sportág alapított szövetséget Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamentbe jutott ellenzéki pártok közül egyedül a Jobbik döntött.","shortLead":"A parlamentbe jutott ellenzéki pártok közül egyedül a Jobbik döntött.","id":"20180504_kordonbontas_ugyben_sincs_ellenzeki_osszefogas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119c8734-264d-4be1-bf88-9c4c1158a549","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_kordonbontas_ugyben_sincs_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2018. május. 04. 09:52","title":"Kordonbontás-ügyben sincs ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]