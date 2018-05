Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3764c74-3ea9-4e6e-8fca-920295a722a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikai kommunikáció új szintjére sikerült fellépniük a brit EU-elleneseknek, ha már a párt gyakorlatilag lenullázta magát.","shortLead":"A politikai kommunikáció új szintjére sikerült fellépniük a brit EU-elleneseknek, ha már a párt gyakorlatilag...","id":"20180505_Olyanok_vagyunk_mint_a_pestis__ritkan_oszinte_ennyire_egy_politikus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3764c74-3ea9-4e6e-8fca-920295a722a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983e8fcf-bdea-4ee8-9233-f7d8df12e68c","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Olyanok_vagyunk_mint_a_pestis__ritkan_oszinte_ennyire_egy_politikus","timestamp":"2018. május. 05. 13:43","title":"„Olyanok vagyunk, mint a pestis” – ritkán őszinte ennyire egy politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen nyolc embert kellett kórházba szállítani az eset után.","shortLead":"Összesen nyolc embert kellett kórházba szállítani az eset után.","id":"20180505_asotthalom_roncsderbi_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d55da4-ab7b-41f2-b804-d44c6316d4f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_asotthalom_roncsderbi_baleset","timestamp":"2018. május. 05. 13:17","title":"Kórházban ápolnak egy házaspárt az ásotthalmi roncsderbi után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92380a36-80ad-4bd7-b950-986b0a48033f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A listavezető Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a második helyezett Videotonnal a felcsúti Pancho Arénában a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában. A fővárosi csapat ezzel továbbra is egy ponttal vezeti a bajnokságot a Videoton előtt.\r

\r

","shortLead":"A listavezető Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a második helyezett Videotonnal a felcsúti Pancho Arénában...","id":"20180505_Csaknem_haromeves_Videotonsorozatot_szakitott_meg_a_Ferencvaros","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92380a36-80ad-4bd7-b950-986b0a48033f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b0f7f0-0d85-4bb2-815c-4dffbf203028","keywords":null,"link":"/sport/20180505_Csaknem_haromeves_Videotonsorozatot_szakitott_meg_a_Ferencvaros","timestamp":"2018. május. 05. 22:19","title":"Csaknem hároméves Videoton-sorozatot szakított meg a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449ccf9-7d46-4513-bea8-5db72f60e51a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A médiahatóság indoklása szerint a két műsorközlő megsértette az ország sajtótörvényeit és nem szakszerűen végezték tevékenységüket.","shortLead":"A médiahatóság indoklása szerint a két műsorközlő megsértette az ország sajtótörvényeit és nem szakszerűen végezték...","id":"20180504_burundiban_pont_egy_fontos_nepszavazas_elott_nemitottak_el_a_bbct_es_a_voice_of_americat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c449ccf9-7d46-4513-bea8-5db72f60e51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf1340-21f2-4838-914c-3d75d7ba0a49","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_burundiban_pont_egy_fontos_nepszavazas_elott_nemitottak_el_a_bbct_es_a_voice_of_americat","timestamp":"2018. május. 04. 22:05","title":"Burundiban pont egy fontos népszavazás előtt némították el a BBC-t és a Voice of Americát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9831cb-b8ea-4809-af41-d5efd8bc6395","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A résztvevők szerint a művekre is máshogy tekintettek meztelenül. ","shortLead":"A résztvevők szerint a művekre is máshogy tekintettek meztelenül. ","id":"20180506_Pucer_latogatast_szerveztek_egy_parizsi_muzeumba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe9831cb-b8ea-4809-af41-d5efd8bc6395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b2508e-1ece-44ea-bdb8-378683b49a80","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Pucer_latogatast_szerveztek_egy_parizsi_muzeumba","timestamp":"2018. május. 06. 11:41","title":"Pucér látogatást szerveztek egy párizsi múzeumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 69 éves férfi szombat délelőtt tűnt el. ","shortLead":"A 69 éves férfi szombat délelőtt tűnt el. ","id":"20180506_Eltunt_egy_idos_ferfi_az_I_keruletbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc18a03-a073-48b7-b417-71066bb15e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Eltunt_egy_idos_ferfi_az_I_keruletbol","timestamp":"2018. május. 06. 10:24","title":"Eltűnt egy idős férfi az I. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5e8e86-f156-4b22-8d61-78c65348ab10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Franciaországba megy.","shortLead":"Franciaországba megy.","id":"20180506_Schilling_Arpad_Arte","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a5e8e86-f156-4b22-8d61-78c65348ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b2f2cf-2aca-438a-9c71-1afae458ee06","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Schilling_Arpad_Arte","timestamp":"2018. május. 06. 19:17","title":"Schilling Árpád elhagyja Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre úgy tűnik, 30 fok alatt marad a hőmérséklet a jövő héten. ","shortLead":"Egyelőre úgy tűnik, 30 fok alatt marad a hőmérséklet a jövő héten. ","id":"20180506_Zaporok_enyhitenek_a_melegen_hetfotol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e5ba0f-97ed-40a8-84a1-08cbaa536044","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Zaporok_enyhitenek_a_melegen_hetfotol","timestamp":"2018. május. 06. 15:57","title":"Záporok enyhítenek a melegen hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]