Számos olyan netes megoldás, böngészőhöz letölthető kiegészítő érhető el, amelyek, noha csak látszatra, de képesek módosítani az adott weboldal szöveges tartalmán. Ezen, kimondottan szórakoztatás céljából készült bővítmények sorát gazdagítja a Kétfarkú Kutya Párt Origonizálója, amitől a hivatalos leírás szerint minden weboldal olyan lesz, mint a propagandagyárrá vált Origo.

A bővítményt ezen az oldalon lehet letölteni és telepíteni (mivel Chrome-kiegészítőről van szó, kizárólag ezzel a böngészővel kompatibilis). Ha ez megvan, tulajdonképpen nincs más dolgunk, mint fellapozni az oldalakat, amiket egyébként is megnyitunk a napi hírek átolvasásakor. Első pillantásra talán nem szúrjuk majd ki a változást, de ha jobban elmerülünk egy-egy címben, máris feltűnik valami. Mutatjuk, mi történt a 444 által közölt, a budapesti ékszerrablásról szóló hírrel:

Előtte/utána © 444.hu

Vagy a hvg.hu címlapján elhelyezett korábbi cikkekkel:

Szent Orbán és Mészáros 'Keményen Dolgozó' Lőrinc © hvg.hu

A bővítmény lekattintott szájtok neveit is átalakítja, ugyancsak az origósok által használt mantrákat alkalmazva. A 444 így például Sorosblog, a hvg.hu Soroshetilap, az Index pedig Soroslap lett a kiegészítő bekapcsolása után.

Az Origonizáló bár a cikkek tartalmán is alakít valamit, ezt is csak a bővítmény használója előtt teszi láthatóvá, vagyis a weboldalak tartalma igazából nem módosul. Előbbihez egyébként a Kétfarkúakra jellemző humorból szemezget a kiegészítő, olyan kifejezéseket is használva, mint a „kormányszentelő május” vagy a „viktorpártszékház”.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.