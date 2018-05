Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4475269-b147-4d60-beab-e5aa9e1efab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És már ma reggel is túl vagyunk egy rekorddöntésen.","shortLead":"És már ma reggel is túl vagyunk egy rekorddöntésen.","id":"20180505_A_penteki_melegrekord_utan_ma_is_szinte_kanikula_varhato","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4475269-b147-4d60-beab-e5aa9e1efab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db1a2bd-ac1c-4c6b-9ea3-44c4e4bd0fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_A_penteki_melegrekord_utan_ma_is_szinte_kanikula_varhato","timestamp":"2018. május. 05. 08:07","title":"A pénteki melegrekord után ma is kánikula várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a721146-21d2-4a60-99ed-bdabb01e4dc7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szörnyű állapotban próbáltak krokodilokat szállítani.","shortLead":"Szörnyű állapotban próbáltak krokodilokat szállítani.","id":"20180505_Otven_krokodilt_kapcsoltak_le_a_londoni_repuloteren","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a721146-21d2-4a60-99ed-bdabb01e4dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edaa862-600f-4981-be25-824bebabb803","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Otven_krokodilt_kapcsoltak_le_a_londoni_repuloteren","timestamp":"2018. május. 05. 10:03","title":"Ötven krokodilt kapcsoltak le a londoni repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea496ba-479f-4a9e-aa9e-3c734bc7a100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombat délután sikeresen útjára bocsátották a NASA űrszondáját. Hat év után az InSight az első eszköz, amit a vörös bolygó felé repítünk. Íme a videó a fellövés pillanatairól.","shortLead":"Szombat délután sikeresen útjára bocsátották a NASA űrszondáját. Hat év után az InSight az első eszköz, amit a vörös...","id":"20180505_nasa_mars_insight_szonda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ea496ba-479f-4a9e-aa9e-3c734bc7a100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c08086-a28e-4ea4-8eab-9e5edbd1beb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180505_nasa_mars_insight_szonda","timestamp":"2018. május. 05. 19:03","title":"Már úton van a Marsra az új szonda, de beletelik pár hónapba, mire odaér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c95013-a87c-47c4-8585-27a352fdc890","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Három év múlva már uniószerte csak olyan házak épülhetnek, amelyeknek szinte nulla az energiafogyasztásuk. Az építőipar még csak ízlelgeti a passzívház fogalmát, de máris megjelent a még fejlettebb technológia.","shortLead":"Három év múlva már uniószerte csak olyan házak épülhetnek, amelyeknek szinte nulla az energiafogyasztásuk. Az építőipar...","id":"201818__okosotthonok__energiaigeny__aktiv_passzivhazak__zero_tolerancia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05c95013-a87c-47c4-8585-27a352fdc890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94de908-a4e1-4e34-ae3a-b61b62008b01","keywords":null,"link":"/tudomany/201818__okosotthonok__energiaigeny__aktiv_passzivhazak__zero_tolerancia","timestamp":"2018. május. 06. 12:30","title":"Jön az EU-s szigor, 3 év múlva már nem építhetünk akármilyen házat – de erre is van magyar megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10724b32-2c6c-4841-8222-24b0094c122f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázoló autó a villamossíneken állt meg összeroncsolódva.","shortLead":"A gázoló autó a villamossíneken állt meg összeroncsolódva.","id":"20180505_halaos_baleset_jaszai_mari_ter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10724b32-2c6c-4841-8222-24b0094c122f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8293b189-9a65-4f76-85cc-5798615db552","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_halaos_baleset_jaszai_mari_ter","timestamp":"2018. május. 05. 07:18","title":"Halálra gázoltak egy embert a Jászai Mari téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c4eb0c-1894-4062-92e7-baed88175731","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A washingtoni Fehér Ház visszautasította szombaton a kínai kormány azon követelését, hogy mások között az amerikai légitársaságok igazodjanak a Kínai Kommunista Párt szabványaihoz a Tajvanra, Hongkongra és Makaóra való hivatkozásban.","shortLead":"A washingtoni Fehér Ház visszautasította szombaton a kínai kormány azon követelését, hogy mások között az amerikai...","id":"20180506_A_legitarsasagok_es_a_politikai_korrektseg_Washington_es_Peking_osszecsapott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50c4eb0c-1894-4062-92e7-baed88175731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a2f80a-fd4a-423a-afdd-2d06e99752db","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_A_legitarsasagok_es_a_politikai_korrektseg_Washington_es_Peking_osszecsapott","timestamp":"2018. május. 06. 08:23","title":"A légitársaságok és a politikai korrektség: Washington és Peking összecsapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02d2b95-d243-45c0-bdff-0c48724f6fe8","c_author":"Irházi János","category":"gazdasag","description":"Amerikai, osztrák, orosz és magyar érdekek versengenek a Románia partjaihoz közeli fekete-tengeri földgázmezők kincsének értékesítésében. ","shortLead":"Amerikai, osztrák, orosz és magyar érdekek versengenek a Románia partjaihoz közeli fekete-tengeri földgázmezők...","id":"201818__feketetengeri_foldgaz__magyar_szandekok__met_es_mvm__csore_toltve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b02d2b95-d243-45c0-bdff-0c48724f6fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc73e7c-63d5-4183-97ca-baad89321f69","keywords":null,"link":"/gazdasag/201818__feketetengeri_foldgaz__magyar_szandekok__met_es_mvm__csore_toltve","timestamp":"2018. május. 05. 07:30","title":"A magyar kormány amerikai és osztrák energetikai óriásokat készül csőbe húzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d2f708-d388-49a3-806e-386f4f7e6084","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A meggyilkolt oknyomozó újságíróról is megemlékeztek, akinek szombaton lett volna az esküvője a szintén meggyilkolt menyasszonyával. \r

","shortLead":"A meggyilkolt oknyomozó újságíróról is megemlékeztek, akinek szombaton lett volna az esküvője a szintén meggyilkolt...","id":"20180504_Tisztesseges_Szlovakiat_koveteltek_egy_ujabb_tizezres_tuntetesen_Pozsonyban__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59d2f708-d388-49a3-806e-386f4f7e6084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efe21c3-e49a-4403-b0a3-d052fc04c346","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_Tisztesseges_Szlovakiat_koveteltek_egy_ujabb_tizezres_tuntetesen_Pozsonyban__fotok","timestamp":"2018. május. 04. 18:59","title":"Galéria: Tisztességes Szlovákiát követeltek egy újabb tízezres tüntetésen Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]