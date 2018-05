Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"212e9c09-de05-4e37-aaf4-cedf762cc758","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb hat évre szól a 65 éves Putyin sokadik elnöki ciklusa. Valószínűleg ma megnevezi az új orosz kormány miniszterelnökét is.","shortLead":"Újabb hat évre szól a 65 éves Putyin sokadik elnöki ciklusa. Valószínűleg ma megnevezi az új orosz kormány...","id":"20180507_putyin_ma_teszi_le_negyedszer_az_elnoki_eskut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=212e9c09-de05-4e37-aaf4-cedf762cc758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dba0e8-9d7d-4a83-ba2a-c762aa007192","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_putyin_ma_teszi_le_negyedszer_az_elnoki_eskut","timestamp":"2018. május. 07. 07:20","title":"Putyin ma teszi le negyedszer az elnöki esküt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433488f6-43e0-464d-abea-a4888cb4775d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén akár már egy igen jól felszerelt vadonatúj autó árát is el lehet költeni egyetlen F1-belépőre, de legalább a cserébe kapott élmény garantáltan életre szóló lesz.","shortLead":"Idén akár már egy igen jól felszerelt vadonatúj autó árát is el lehet költeni egyetlen F1-belépőre, de legalább...","id":"20180506_legdragabb_jegy_hungaroring_f1_forma1_autoverseny_mogyorod_szalloda_f1auto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433488f6-43e0-464d-abea-a4888cb4775d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945b3853-239b-4385-a8d5-6dcd1a789009","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_legdragabb_jegy_hungaroring_f1_forma1_autoverseny_mogyorod_szalloda_f1auto","timestamp":"2018. május. 06. 08:21","title":"Kapaszkodjon: 7,7 millió forintba kerül a legdrágább jegy a Hungaroringre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442d1fac-e453-4c4d-ba4d-ebad9fe80ead","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét Katalin fotózott, és ismét ellenállhatatlan képek lettek.","shortLead":"Ismét Katalin fotózott, és ismét ellenállhatatlan képek lettek.","id":"20180506_Vegre_itt_vannak_a_hivatalos_kepek_Vilmosek_legkisebb_hercegerol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=442d1fac-e453-4c4d-ba4d-ebad9fe80ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e01c066-79bb-4332-94e1-6867371307ea","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Vegre_itt_vannak_a_hivatalos_kepek_Vilmosek_legkisebb_hercegerol","timestamp":"2018. május. 06. 07:30","title":"Végre itt vannak a hivatalos képek Vilmosék legkisebb hercegéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4f4526-d335-4322-8251-875be6ec2bb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amerikában, Kalifornia államban elvileg ötven cég tesztelhet autonóm járműveket, ezek már elég problémás esetet produkálnak, ami jól megmutatja tendenciákat. ","shortLead":"Amerikában, Kalifornia államban elvileg ötven cég tesztelhet autonóm járműveket, ezek már elég problémás esetet...","id":"20180507_Kozzetettek_melyek_a_legjellemzobb_problemaik_az_onvezeto_autoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db4f4526-d335-4322-8251-875be6ec2bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772ab077-d0cf-43c2-976a-4329ed6de17d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_Kozzetettek_melyek_a_legjellemzobb_problemaik_az_onvezeto_autoknak","timestamp":"2018. május. 07. 10:24","title":"Közzétették az önvezető autók legjellemzőbb bénázásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tudomány eredményeinek hiteles és közérthető közvetítésére hívja fel a kutatói közösséget a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése. Ehhez honlapot is indít, a tudomany.hu-t.","shortLead":"A tudomány eredményeinek hiteles és közérthető közvetítésére hívja fel a kutatói közösséget a Magyar Tudományos...","id":"20180507_mta_altudomanyok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3160309c-7cad-4c31-a7af-2be1751aa93d","keywords":null,"link":"/elet/20180507_mta_altudomanyok","timestamp":"2018. május. 07. 18:45","title":"Harcba száll az MTA az áltudományok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92380a36-80ad-4bd7-b950-986b0a48033f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A listavezető Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a második helyezett Videotonnal a felcsúti Pancho Arénában a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában. A fővárosi csapat ezzel továbbra is egy ponttal vezeti a bajnokságot a Videoton előtt.\r

\r

","shortLead":"A listavezető Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a második helyezett Videotonnal a felcsúti Pancho Arénában...","id":"20180505_Csaknem_haromeves_Videotonsorozatot_szakitott_meg_a_Ferencvaros","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92380a36-80ad-4bd7-b950-986b0a48033f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b0f7f0-0d85-4bb2-815c-4dffbf203028","keywords":null,"link":"/sport/20180505_Csaknem_haromeves_Videotonsorozatot_szakitott_meg_a_Ferencvaros","timestamp":"2018. május. 05. 22:19","title":"Csaknem hároméves Videoton-sorozatot szakított meg a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7878f046-1d23-4d50-987d-482e05d7630a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy hatalmas esőzés utáni áradás érte el Ankarát szombat délután, amelyben hat ember meg is sérült.","shortLead":"Egy hatalmas esőzés utáni áradás érte el Ankarát szombat délután, amelyben hat ember meg is sérült.","id":"20180506_ankara_autok_esozes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7878f046-1d23-4d50-987d-482e05d7630a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc90a80-10f0-4107-bdee-419b95a128a0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_ankara_autok_esozes","timestamp":"2018. május. 06. 10:43","title":"Videó: gyakorlatilag szörföztek az autók Ankara főutcáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez már az ötödik ilyen állat volt Heves megyében. ","shortLead":"Ez már az ötödik ilyen állat volt Heves megyében. ","id":"20180507_Ujabb_sertespestissel_ferttozott_vaddisznot_talaltak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5dcccf-9a16-4956-b445-f6e538b3932c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Ujabb_sertespestissel_ferttozott_vaddisznot_talaltak","timestamp":"2018. május. 07. 11:08","title":"Újabb sertéspestissel fertőzött vaddisznót találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]