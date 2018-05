Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"645c8810-35d2-493a-8e44-d6720b9db031","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent a népszerű Epica – Funny Camera nevű app továbbfejlesztett változata, amellyel igazán figyelemfelkeltő fotókat, szelfiket készíthetünk.","shortLead":"Megjelent a népszerű Epica – Funny Camera nevű app továbbfejlesztett változata, amellyel igazán figyelemfelkeltő...","id":"20180506_epica2pro_ios_app_egyedi_ijeszto_fotok_szelfik_keszitese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=645c8810-35d2-493a-8e44-d6720b9db031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74a0e4c-022b-4bfc-89cd-43f4cacdffc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180506_epica2pro_ios_app_egyedi_ijeszto_fotok_szelfik_keszitese","timestamp":"2018. május. 06. 19:13","title":"Szeretne egyedi, sőt ijesztő fotókat? Akkor próbálja ki ezt az appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9831cb-b8ea-4809-af41-d5efd8bc6395","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A résztvevők szerint a művekre is máshogy tekintettek meztelenül. ","shortLead":"A résztvevők szerint a művekre is máshogy tekintettek meztelenül. ","id":"20180506_Pucer_latogatast_szerveztek_egy_parizsi_muzeumba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe9831cb-b8ea-4809-af41-d5efd8bc6395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b2508e-1ece-44ea-bdb8-378683b49a80","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Pucer_latogatast_szerveztek_egy_parizsi_muzeumba","timestamp":"2018. május. 06. 11:41","title":"Pucér látogatást szerveztek egy párizsi múzeumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58df6b53-9397-407c-b85d-6263040a30cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Menetrend szerinti busz gyulladt ki szombaton Pomáz és Pilisszentkereszt között, mikor ötven utas utazott rajta. A balesetben senki sem sérült meg, a tűzoltók végül eloltották a lángokat. ","shortLead":"Menetrend szerinti busz gyulladt ki szombaton Pomáz és Pilisszentkereszt között, mikor ötven utas utazott rajta...","id":"20180506_Fotok_Szinte_semmi_nem_maradt_a_tegnap_Pomazon_kigyulladt_buszbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58df6b53-9397-407c-b85d-6263040a30cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de86c79-4e6e-4fae-b686-226b9a8d11e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Fotok_Szinte_semmi_nem_maradt_a_tegnap_Pomazon_kigyulladt_buszbol","timestamp":"2018. május. 06. 15:47","title":"Fotók: Szinte semmi nem maradt a tegnap Pomázon kigyulladt buszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki a járművéből.","shortLead":"Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki a járművéből.","id":"20180506_Egymasba_rohant_ket_auto_Mohacson","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036daace-9e29-41ab-a590-00a89be3ab05","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Egymasba_rohant_ket_auto_Mohacson","timestamp":"2018. május. 06. 20:28","title":"Egymásba rohant két autó Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Seselj és hívei egy délszláv háborúban elmondott horvátellenes beszédre akartak megemlékezni. ","shortLead":"Seselj és hívei egy délszláv háborúban elmondott horvátellenes beszédre akartak megemlékezni. ","id":"20180506_Utlezarassal_akadalyoztak_meg_Szerbiaban_Seselj_szelsoseges_tunteteset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb09f91a-c1b2-459e-b113-fd512b6a9e8f","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Utlezarassal_akadalyoztak_meg_Szerbiaban_Seselj_szelsoseges_tunteteset","timestamp":"2018. május. 06. 14:40","title":"Útlezárással akadályozták meg Szerbiában Seselj szélsőséges tüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa15634-567d-4665-80cc-4d5166751bb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az észak-karolinai autós lehúzva felejtette az ablakot, több se kellett a \"tolvajoknak\".","shortLead":"Az észak-karolinai autós lehúzva felejtette az ablakot, több se kellett a \"tolvajoknak\".","id":"20180506_medve_auto_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa15634-567d-4665-80cc-4d5166751bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c62bf36-6170-49a6-a153-8e02459c9822","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_medve_auto_video","timestamp":"2018. május. 06. 11:46","title":"Videó: Így fosztja ki az autót három \"profi\" – egy kis nassolnivalóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6436cc-569d-45bb-a4c0-1da505716507","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az osztrák hatóságok kemény szigort alkalmaznak, a nyestek pedig tönkretehetik a kocsinkat. Ezekről az autós hírekről érdemes tudni a héten.","shortLead":"Az osztrák hatóságok kemény szigort alkalmaznak, a nyestek pedig tönkretehetik a kocsinkat. Ezekről az autós hírekről...","id":"20180506_top_autos_hirek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd6436cc-569d-45bb-a4c0-1da505716507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002946bc-1af7-4b60-abae-38750f336862","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_top_autos_hirek","timestamp":"2018. május. 06. 13:36","title":"Tolatóradar: Tudjon róla – 1000 eurós büntetést is kaphat, ha ezt csinálja a kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b27c3f3-c5b6-4baf-bdca-3e765914fe4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kampányt indítottak annak a 16 éves texasi lánynak a szülei, aki azért halt meg, mert egy szelfi készítése miatt kicsatolta a biztonsági övet éppen egy baleset előtt.","shortLead":"Kampányt indítottak annak a 16 éves texasi lánynak a szülei, aki azért halt meg, mert egy szelfi készítése miatt...","id":"20180505_Lanyuk_halala_utan_texasi_szulok_a_biztonsagi_ov_hasznalataert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b27c3f3-c5b6-4baf-bdca-3e765914fe4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2955e227-f19c-421a-b378-6ba0272df324","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_Lanyuk_halala_utan_texasi_szulok_a_biztonsagi_ov_hasznalataert","timestamp":"2018. május. 05. 16:00","title":"Lányuk halála után texasi szülők a biztonsági öv használatáért kampányolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]