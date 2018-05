A Cambridge Analyticával való fiaskó után Mark Zuckerberg egész oldalas újsághirdetésekben igyekezett bocsánatot kérni, csakhogy a lépés nem úgy sült el, ahogy tervezte: ahogy kimentek az elnézést kérő lapok, kiderült, hogy a Facebook eltitkolt egy igen fontos dolgot, és ha a TechCrunch újságírója nem kérdez rá, valószínűleg soha nem hozták volna nyilvánosságra.

Most is hasonló a helyzet, a Wall Street Journal ugyanis arról ír, hogy a Facebook alkalmazottjainak adatait egy sokkal komolyabbnak tűnő rendszer felügyeli annál, mint amilyet egy mezei Facebook-felhasználó valaha is megkaphat. A rendszer jelzést küld, ha valaki – például egy biztonsági tesztelést végző kolléga – bekukucskálna a Facebook-dolgozó fiókjába. A biztonsági hálót a fejlesztések házon belüli teszteléséhez kapcsolódóan hozták létre. A cég fejlesztői csapata ugyanis különleges jogosultságokkal rendelkezik, melyek lehetővé teszik számukra, hogy más munkatársak fiókjaihoz is hozzáférjenek a technikai hibák diagnosztizálásához, új funkciók kipróbálásához.

A WSJ-nek nyilatkozó volt Facebook-alkalmazott szerint a fejlesztők természetesen csak indokolt esetben léphetnek be mások profiljába. Erről rendszerint jelentés készül és a vezetők később el is olvassák azt. Ha viszont valaki a szükséges engedély nélkül teszi mindezt, a rendszer e-mailes vagy facebookos értesítés útján jelzést küld a fióktulajdonosnak, hogy valaki szaglászik.

A belsőleg használt rendszert egy időben Szauron-riasztásként emlegették, mert végeredményben nagyon hasonlít a Gyűrűk Ura filmadaptációjában látott, a főgonosz Szauron mindent látó szemét megtestesítő toronyhoz. A rendszert 2015-ben Security Watchdognak, vagyis Biztonsági Házőrzőnek keresztelték át.

A dolog egyetlen szépséghibája, hogy a felsővezetőkhöz köthető üzenettörléshez hasonlóan a Szauron-rendszerről sem lehetett mindaddig tudni, amíg egy újságcikkben be nem számoltak róla. A Facebook részéről utólag egyébként hozzátették, hogy gondolkodnak azon, hogy a funkciót a felhasználókra is kiterjesztik, de bonyolultsága miatt előbb számos tényezőt fontolóra kell venniük.

