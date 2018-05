Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Orbán-rezsimnek mindig kell egy ellenség, akire lőni lehet. Most a Kúria a Soros, és a jogászokkal teletűzdelt Fideszt az sem érdekli, hogy nincs igaza.","shortLead":"Az Orbán-rezsimnek mindig kell egy ellenség, akire lőni lehet. Most a Kúria a Soros, és a jogászokkal teletűzdelt...","id":"20180507_Nem_igaz_amit_a_Fidesz_mond_a_Kuria_nem_vett_el_toluk_mandatumot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e272cb6-d38b-4f77-bad5-4078352e394a","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Nem_igaz_amit_a_Fidesz_mond_a_Kuria_nem_vett_el_toluk_mandatumot","timestamp":"2018. május. 07. 14:50","title":"Nem igaz, amit a Fidesz mond, a Kúria nem vett el tőlük mandátumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1dc1b1-6382-4ce5-9bce-af61ff5db295","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hónapokig eltarthat a vulkánkitörés. ","shortLead":"Hónapokig eltarthat a vulkánkitörés. ","id":"20180506_Lakott_teruletre_folyt_a_lava_Hawaiin__fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec1dc1b1-6382-4ce5-9bce-af61ff5db295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7c3e23-e812-4ae1-8668-9fa3006dd9d3","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Lakott_teruletre_folyt_a_lava_Hawaiin__fotok","timestamp":"2018. május. 06. 15:08","title":"Lakott területre folyt a láva Hawaiin - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aae764a-e5c8-43ac-9ce1-b875f1911860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június második felében lesz az esemény Budapesten, Orbán Viktor szignálta a kormányhatározatot.","shortLead":"Június második felében lesz az esemény Budapesten, Orbán Viktor szignálta a kormányhatározatot.","id":"20180507_395_milliobol_rendezunk_vizilabda_szuperdontot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aae764a-e5c8-43ac-9ce1-b875f1911860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2935af40-2a6a-4913-b50e-b85fc7978dac","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_395_milliobol_rendezunk_vizilabda_szuperdontot","timestamp":"2018. május. 07. 10:25","title":"395 millióból rendezünk vízilabda-szuperdöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A stadion parkolójában várta őket a dühös tömeg. ","shortLead":"A stadion parkolójában várta őket a dühös tömeg. ","id":"20180506_Csak_kiserettel_tavozhattak_a_DVTK_jatekosai_a_tegnapi_meccsrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af5265e-05d6-4c1b-a45c-4a522ef8eeec","keywords":null,"link":"/sport/20180506_Csak_kiserettel_tavozhattak_a_DVTK_jatekosai_a_tegnapi_meccsrol","timestamp":"2018. május. 06. 15:46","title":"Csak kísérettel távozhattak a DVTK játékosai a tegnapi meccsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Népszerűek a brit egyetemek, sok magyar diák jut be Cambridge-be és Oxfordba is. ","shortLead":"Népszerűek a brit egyetemek, sok magyar diák jut be Cambridge-be és Oxfordba is. ","id":"20180506_Egyre_tobb_diak_mar_csak_biztonsagi_tartalekkent_jelentkezik_magyar_egyetemre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c438cd-84db-4010-aef8-1d93a4f92e63","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Egyre_tobb_diak_mar_csak_biztonsagi_tartalekkent_jelentkezik_magyar_egyetemre","timestamp":"2018. május. 06. 09:47","title":"Egyre több diák már csak biztonsági tartalékként jelentkezik magyar egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gyűrűk Urából ismert főgonosz, Szauron szemeként is emlegették a Facebook alkalmazottai azt a belsőleg használt, mindent látó rendszert, mely kizárólag a vállalat munkatársainak fiókját hivatott megvédeni. Itt egy újabb dolog, amiről elfelejtettek, vagy csak nem akartak szólni Zuckerbergék.","shortLead":"A Gyűrűk Urából ismert főgonosz, Szauron szemeként is emlegették a Facebook alkalmazottai azt a belsőleg használt...","id":"20180507_facebook_alkalmazott_szauron_szeme_gyuruk_ura_security_watchdog_facebook_fiok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d248800-8006-42d8-979f-1c3a681a5570","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_facebook_alkalmazott_szauron_szeme_gyuruk_ura_security_watchdog_facebook_fiok","timestamp":"2018. május. 07. 08:03","title":"Kiderült, hogy van a Facebooknál egy \"mindent látó szem\", de csak a Facebook-alkalmazottakat védik vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e240131-548b-4dc1-92d9-be09119c192e","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Hány percet töltesz úton a gyerekeiddel a bölcsődébe, az óvodába, az iskolába menet? Hány mosást teszel be hetente, hányszor hajolsz le, hogy felszedj egy széthagyott akármit? Hányszor érzed azt, hogy képtelenség akárcsak az (állítólag) legszükségesebb dolgokra időt szakítanod? És milyen gyakran érzel bűntudatot, amiért az általad menedzselt családi élet állandó érzelmi és logisztikai széthullással fenyeget?



","shortLead":"Hány percet töltesz úton a gyerekeiddel a bölcsődébe, az óvodába, az iskolába menet? Hány mosást teszel be hetente...","id":"hvgextrano_20180504_Anya_nem_er_ra__Beepitett_buntudat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e240131-548b-4dc1-92d9-be09119c192e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30bba03-8ee0-45b1-863b-aceba88bec94","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180504_Anya_nem_er_ra__Beepitett_buntudat","timestamp":"2018. május. 06. 08:00","title":"Anya nem ér rá - Beépített bűntudat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"fe9831cb-b8ea-4809-af41-d5efd8bc6395","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A résztvevők szerint a művekre is máshogy tekintettek meztelenül. ","shortLead":"A résztvevők szerint a művekre is máshogy tekintettek meztelenül. ","id":"20180506_Pucer_latogatast_szerveztek_egy_parizsi_muzeumba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe9831cb-b8ea-4809-af41-d5efd8bc6395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b2508e-1ece-44ea-bdb8-378683b49a80","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Pucer_latogatast_szerveztek_egy_parizsi_muzeumba","timestamp":"2018. május. 06. 11:41","title":"Pucér látogatást szerveztek egy párizsi múzeumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]