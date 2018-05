Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament alakuló ülésének idejére gyakorlatilag az összes környező utcát lezárják. ","shortLead":"A parlament alakuló ülésének idejére gyakorlatilag az összes környező utcát lezárják. ","id":"20180506_A_TEK_is_lezarja_a_Kossuth_teret_es_a_kornyeket_kedden","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba05adf0-9ef0-4acc-93a5-fcc453e407a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_A_TEK_is_lezarja_a_Kossuth_teret_es_a_kornyeket_kedden","timestamp":"2018. május. 06. 08:49","title":"A TEK is lezárja a Kossuth teret és a környékét kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58df6b53-9397-407c-b85d-6263040a30cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Menetrend szerinti busz gyulladt ki szombaton Pomáz és Pilisszentkereszt között, mikor ötven utas utazott rajta. A balesetben senki sem sérült meg, a tűzoltók végül eloltották a lángokat. ","shortLead":"Menetrend szerinti busz gyulladt ki szombaton Pomáz és Pilisszentkereszt között, mikor ötven utas utazott rajta...","id":"20180506_Fotok_Szinte_semmi_nem_maradt_a_tegnap_Pomazon_kigyulladt_buszbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58df6b53-9397-407c-b85d-6263040a30cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de86c79-4e6e-4fae-b686-226b9a8d11e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Fotok_Szinte_semmi_nem_maradt_a_tegnap_Pomazon_kigyulladt_buszbol","timestamp":"2018. május. 06. 15:47","title":"Fotók: Szinte semmi nem maradt a tegnap Pomázon kigyulladt buszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40f96e4-54b2-4e07-a879-ca7039bdb40d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövegalkotási feladat viszont valószínűleg nem okoz gondot a diákoknak. ","shortLead":"A szövegalkotási feladat viszont valószínűleg nem okoz gondot a diákoknak. ","id":"20180507_Szaktanari_velemeny_nehez_szoeget_kaptak_a_diakok_az_erettsegin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40f96e4-54b2-4e07-a879-ca7039bdb40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe41a76-7523-4ad3-afb4-d6fbb045fe8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Szaktanari_velemeny_nehez_szoeget_kaptak_a_diakok_az_erettsegin","timestamp":"2018. május. 07. 09:34","title":"Szaktanári vélemény: nehéz szöveget kaptak a diákok az érettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da075db-661b-4d3d-9d7e-45cf72f468ae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Saxon Warriornak hívják a lovat, amelyet nem tartottak esélyesnek, mégis nyert. ","shortLead":"Saxon Warriornak hívják a lovat, amelyet nem tartottak esélyesnek, mégis nyert. ","id":"20180506_Igeretes_ujonc_nyerte_meg_az_egyik_leghiresebb_brit_loversenyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0da075db-661b-4d3d-9d7e-45cf72f468ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea907082-349e-4689-bcb9-793778522c7a","keywords":null,"link":"/sport/20180506_Igeretes_ujonc_nyerte_meg_az_egyik_leghiresebb_brit_loversenyt","timestamp":"2018. május. 06. 10:39","title":"Ígéretes újonc nyerte meg az egyik leghíresebb brit lóversenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63d669a-9219-45e9-aec3-09285e65c674","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg a Hold utcai templomba tervezték, de a kormányellenesek miatt inkább az országházban tartják.","shortLead":"Eredetileg a Hold utcai templomba tervezték, de a kormányellenesek miatt inkább az országházban tartják.","id":"20180507_istentisztelet_parlament_fidesz_frakcio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f63d669a-9219-45e9-aec3-09285e65c674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604cc9ca-1ced-42ec-bd01-b746d7ffc7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_istentisztelet_parlament_fidesz_frakcio","timestamp":"2018. május. 07. 21:26","title":"A tüntetés miatt a Parlamentbe kéri az istentiszteletet a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Formálisan is engedélyezték a távozást hétfőn a Svéd Akadémia négy tagjának, akik a többségétől eltérő véleményük miatt bojkottálták az irodalmi Nobel-díjat odaítélő testület munkáját. ","shortLead":"Formálisan is engedélyezték a távozást hétfőn a Svéd Akadémia négy tagjának, akik a többségétől eltérő véleményük miatt...","id":"20180507_soha_senki_nem_lephetett_ki_a_sved_akademiabol__eddig","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42098590-1585-466d-a498-47c9e51dd457","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_soha_senki_nem_lephetett_ki_a_sved_akademiabol__eddig","timestamp":"2018. május. 07. 18:23","title":"Soha senki nem léphetett ki a Svéd Akadémiából – eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59507e2a-6828-4368-87c1-03da23814263","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Civil Ellenzéknek nevezett csoport az egész délutánt végig petíciózta az ellenzéki pártoknál, és hangfalakkal felszerelt utánfutójukkal a Kossuth térre érkeztek, bár oda a platót nem engedték be.","shortLead":"A Civil Ellenzéknek nevezett csoport az egész délutánt végig petíciózta az ellenzéki pártoknál, és hangfalakkal...","id":"20180507_Video_Megerkezett_a_civil_peticiozok_zenelo_utanfutoja_a_Kossuth_terre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59507e2a-6828-4368-87c1-03da23814263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4e986c-9c86-4acf-a1e9-452399667032","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Video_Megerkezett_a_civil_peticiozok_zenelo_utanfutoja_a_Kossuth_terre","timestamp":"2018. május. 07. 19:27","title":"Videó: Erősítés érkezett a Kossuth térre egy zenélő utánfutó képében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Rendőrségi intézkedés miatt nem járnak a vonatok Tiszakécske és Tószeg között.","shortLead":"Rendőrségi intézkedés miatt nem járnak a vonatok Tiszakécske és Tószeg között.","id":"20180506_Akar_masfel_oras_keses_is_lehet_a_KecskemetSzolnok_vasutvonalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cba6b0-6fa1-4290-b15f-bbcc6e620687","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Akar_masfel_oras_keses_is_lehet_a_KecskemetSzolnok_vasutvonalon","timestamp":"2018. május. 06. 16:26","title":"Nem akármi miatt késhetnek másfél órát is a vonatok a Kecskemét-Szolnok vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]