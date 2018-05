Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebff4e29-ac41-409c-a0b4-eae07b9e97c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini Countach a '80-as évek egyik leglátványosabb autója volt, és az olasz autókból két példány még látványosabb, mert átalakították.","shortLead":"A Lamborghini Countach a '80-as évek egyik leglátványosabb autója volt, és az olasz autókból két példány még...","id":"20180506_Lamborghini_Countach_Twin_Turbo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebff4e29-ac41-409c-a0b4-eae07b9e97c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0318effb-ccc2-40b1-a8fa-c3307196e949","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Lamborghini_Countach_Twin_Turbo","timestamp":"2018. május. 06. 17:41","title":"30 év után előkerült a szuperritka Lamborghini, amiről csak sejtették, hogy létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c4eb0c-1894-4062-92e7-baed88175731","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A washingtoni Fehér Ház visszautasította szombaton a kínai kormány azon követelését, hogy mások között az amerikai légitársaságok igazodjanak a Kínai Kommunista Párt szabványaihoz a Tajvanra, Hongkongra és Makaóra való hivatkozásban.","shortLead":"A washingtoni Fehér Ház visszautasította szombaton a kínai kormány azon követelését, hogy mások között az amerikai...","id":"20180506_A_legitarsasagok_es_a_politikai_korrektseg_Washington_es_Peking_osszecsapott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50c4eb0c-1894-4062-92e7-baed88175731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a2f80a-fd4a-423a-afdd-2d06e99752db","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_A_legitarsasagok_es_a_politikai_korrektseg_Washington_es_Peking_osszecsapott","timestamp":"2018. május. 06. 08:23","title":"A légitársaságok és a politikai korrektség: Washington és Peking összecsapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Túlhasználat, indokolatlan és ártó tartalmak, politikai befolyásolás – többek között ezek a negatív fejlemények uralták a közösségi médiáról folyó diskurzust a közelmúltban. A platformok kissé vonakodva, de végül reagáltak, és a vadnyugatot idéző terepet mostanában egyre inkább szabályozott külváros képe váltja fel. ","shortLead":"Túlhasználat, indokolatlan és ártó tartalmak, politikai befolyásolás – többek között ezek a negatív fejlemények uralták...","id":"20180506_kozossegi_oldalak_jovoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2f136e-f0bc-46bd-8ba7-01861de32eb5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180506_kozossegi_oldalak_jovoje","timestamp":"2018. május. 06. 19:15","title":"Facebook és társai: a vadnyugati idők vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e309bde4-d682-40fc-a675-80eb2f7d41d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszprémi rendőrök bűnügyi őrizetbe vették azt a két férfit, akik elfogásuk előtt és után is elvittek egy-egy autót és karamboloztak velük.","shortLead":"A veszprémi rendőrök bűnügyi őrizetbe vették azt a két férfit, akik elfogásuk előtt és után is elvittek egy-egy autót...","id":"20180507_lopott_auto_suzuki_autolopas_tolvaj_baleset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e309bde4-d682-40fc-a675-80eb2f7d41d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f27935a-07af-4ba2-bfd9-5f71b767ebd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_lopott_auto_suzuki_autolopas_tolvaj_baleset","timestamp":"2018. május. 07. 06:41","title":"Csúcsra járatták a pofátlanságot az ajkai autótolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0ef333-ddf8-4735-9d7a-1455f86a929f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Spanyolországban szokás volt, hogy ha egy csapat már bajnokként lép pályára, az ellenfél a meccs előtt sorfallal tiszteleg a csapatnak, mikor pályára lép.","shortLead":"Spanyolországban szokás volt, hogy ha egy csapat már bajnokként lép pályára, az ellenfél a meccs előtt sorfallal...","id":"20180507_A_Real_elfelejtett_sorfalat_allni_a_bajnoknak_de_a_Barcastab_megtette","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a0ef333-ddf8-4735-9d7a-1455f86a929f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba984668-cfd8-4deb-ac61-5b9a580a2997","keywords":null,"link":"/sport/20180507_A_Real_elfelejtett_sorfalat_allni_a_bajnoknak_de_a_Barcastab_megtette","timestamp":"2018. május. 07. 11:18","title":"A Real nem állt sorfalat a bajnoknak, de a Barca-stáb megtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad871b-977d-4445-920c-31d097c7dffe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menő. Pláne zakóval.","shortLead":"Menő. Pláne zakóval.","id":"20180507_Nemeth_Szilard_polojat_nem_lattuk_jonni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bad871b-977d-4445-920c-31d097c7dffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b94a89-d9fd-451c-86a2-0f5414a13735","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Nemeth_Szilard_polojat_nem_lattuk_jonni","timestamp":"2018. május. 07. 15:47","title":"Németh Szilárd pólóját nem láttuk jönni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5417fa51-dec1-4381-8f04-4f80c05f9720","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömegesen érkeznek a gyűlölettel teli üzenetek az auschwitzi tábormúzeum vezetőihez, s gyorsan terjednek az emlékhellyel kapcsolatos álhírek is. Akadnak, akik a látogatókat fogadó idegenvezetőket is zaklatják. Ez főként azzal magyarázható, hogy tovább tart a vita a Lengyelországban elfogadott új holokauszt-törvényről.","shortLead":"Tömegesen érkeznek a gyűlölettel teli üzenetek az auschwitzi tábormúzeum vezetőihez, s gyorsan terjednek...","id":"20180507_Sertegeteshullam_indult_az_auschwitzi_lagermuzeum_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5417fa51-dec1-4381-8f04-4f80c05f9720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc02e21-b5a7-407a-a448-5713e20a7ebf","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Sertegeteshullam_indult_az_auschwitzi_lagermuzeum_ellen","timestamp":"2018. május. 07. 16:14","title":"Sértegetéshullám indult az auschwitzi lágermúzeum ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6559dc9-3002-4477-b309-e2f0cbf281cc","c_author":"Hegedűs Dániel","category":"itthon","description":"Az utóbbi hetekben sorra születtek olyan írások, amelyek az ellenzéki szerep elárulásával minősítették a mandátumukat átvevő ellenzéki képviselőket. Az érvelés alapja, hogy a 2018-as választások paradigmaváltáshoz vezettek a magyar politikában. Magyarország nem demokrácia többé, és mivel az ellenzék parlamenti politizálása kilátástalan, ugyanakkor nyilvánvaló legitimációt nyújt a rendszer számára, ezért az ellenzéknek meg kell szabadulnia a pártjai soraiban felgyülemlett erkölcsi és politikai tehertől, és a rendszerrel szembeni, alulról szerveződő, utcai tömegmozgalommá kell válnia.","shortLead":"Az utóbbi hetekben sorra születtek olyan írások, amelyek az ellenzéki szerep elárulásával minősítették a mandátumukat...","id":"201818_ellenzeki_strategia_egy_hibrid_rezsimben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6559dc9-3002-4477-b309-e2f0cbf281cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9eafc68-5eba-43b5-8093-9fb065096c8d","keywords":null,"link":"/itthon/201818_ellenzeki_strategia_egy_hibrid_rezsimben","timestamp":"2018. május. 06. 09:50","title":"Hegedűs Dániel: Ellenzéki stratégia egy hibrid rezsimben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]