Nem kell már sokáig várnunk, a tervek szerint ugyanis május 16-án debütál majd a OnePlus márka legújabb csúcsketegóriás készüléke, a OnePlus 6. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, jó néhány információ már kiszivárgott a mobilról, a specifikációk alapján például azt lehet mondani, van félnivalója a Samsung Galaxy S9-nek és a Huawei P20 Prónak is.

Hiába azonban minden igykezet, napokkal a premier előtt a OnePlus 6-ot ábrázoló fotók is felkerültek a netre – számolt be róla a The Verge. A képek alapján természetesen ezen a mobilon is ott lesz a notch, amit a cég már korábban belengetett azzal, hogy a felhasználók szoftveresen "kikapcsolhatják" majd (akárcsak a Huawei P20 Prójánál). Mindez azt jelenti, hogy akit zavar, az megjeleníthet a várhatóan 6 colos kijelző felső sávjában egy fekete csíkot, így olyan, mintha keretet kapott volna a kijelző.

© ITHome

A készülék hátoldalán dupla kamera ül (egyikük 20, másikuk 16 megapixeles lehet), alattuk pedig ott az ujjlenyomat-olvasó is. A képek alapján ráadásul úgy tűnik, a mobil hátlapját üveg borítja, ami a vezeték nélküli töltésre utal. Ilyesmiről eddig a OnePlus nem beszélt.

A kiszivárgott fotókon a specifikációk is láthatók, és bár kínai nyelven olvasható a szöveg, a számokat jól ki lehet venni. Ezek alapján beigazolódni látszanak a korábbi jóslatok.

Ha máskor is tudni szeretne a legérdekesebb telefonokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.