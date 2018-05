Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes Washingtonba látogat - közölte a Fehér Ház szóvivője. Alig ment haza Pekingből Trump elnök gazdasági embereinek népes küldöttsége, Kína máris az Egyesült Államokba küldi szupersztárját, aki a világ második gazdasági nagyhatalmának pénzügyi stabilitásáért felelős. ","shortLead":"Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes Washingtonba látogat - közölte a Fehér Ház szóvivője. Alig ment haza Pekingből...","id":"20180508_Az_evszazad_bombauzlete_lehet_a_kinai_penzugyi_piac_megnyitasa_ha_sikerul_teto_ala_hozni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e0ab1e-fc8f-4ad8-93c8-cee9e7e5224d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Az_evszazad_bombauzlete_lehet_a_kinai_penzugyi_piac_megnyitasa_ha_sikerul_teto_ala_hozni","timestamp":"2018. május. 08. 10:50","title":"Az évszázad bombaüzlete készül, ha sikerül tető alá hozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az oktatásügyet az MTA Közgyűlése a magyar állam legfontosabb feladatai között tartja számon – nyilvánította ki több mint 80 százalékos többséggel meghozott határozatában az Akadémia döntéshozó testülete.","shortLead":"Az oktatásügyet az MTA Közgyűlése a magyar állam legfontosabb feladatai között tartja számon – nyilvánította ki több...","id":"20180507_MTA_keves_penzt_fordit_az_allam_az_oktatasra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b44818-6627-4a25-a6b1-7e3cebfef337","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_MTA_keves_penzt_fordit_az_allam_az_oktatasra","timestamp":"2018. május. 07. 17:05","title":"MTA: Kevés pénzt fordít az állam az oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4907e5e-22bb-4eb5-bf16-57953a221749","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vita van arról, számolhatnak-e fel pénzt a háziorvosok az úgynevezett kényelmi szolgáltatásokért, és ha igen, akkor mennyit. ","shortLead":"Vita van arról, számolhatnak-e fel pénzt a háziorvosok az úgynevezett kényelmi szolgáltatásokért, és ha igen, akkor...","id":"20180507_egyre_tobb_orvos_fizettet_a_beteggel_az_indokolatlan_hazhoz_hivasert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4907e5e-22bb-4eb5-bf16-57953a221749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20645e1-39c8-4560-88ae-0f6a559ee2bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_egyre_tobb_orvos_fizettet_a_beteggel_az_indokolatlan_hazhoz_hivasert","timestamp":"2018. május. 07. 08:46","title":"Egyre több orvos fizettet a beteggel az „indokolatlan” házhoz hívásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525a515e-d4b1-4182-96c6-889e652ab4ea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Idén közel 700 fogvatartott folytat általános iskolai, több mint 1000 középiskolai, 16 pedig felsőfokú tanulmányokat.","shortLead":"Idén közel 700 fogvatartott folytat általános iskolai, több mint 1000 középiskolai, 16 pedig felsőfokú tanulmányokat.","id":"20180507_45en_erettsegiznek_iden_a_bortonokben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=525a515e-d4b1-4182-96c6-889e652ab4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978a8a60-04e7-4cbd-878f-fecc75d062cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_45en_erettsegiznek_iden_a_bortonokben","timestamp":"2018. május. 07. 10:38","title":"45-en érettségiznek idén a börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df31b015-3727-4cb5-a3ac-5e72769e5488","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A McLaren piros, ívelt logóját minden autószerető ember ismeri. De mit is jelent pontosan?","shortLead":"A McLaren piros, ívelt logóját minden autószerető ember ismeri. De mit is jelent pontosan?","id":"20180508_mclaren_logo_mit_abrazol_honnan_ered_a_mclaren_logoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df31b015-3727-4cb5-a3ac-5e72769e5488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d95405-7387-4fc5-a4d8-60f005deac33","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_mclaren_logo_mit_abrazol_honnan_ered_a_mclaren_logoja","timestamp":"2018. május. 08. 10:26","title":"Tudja, mit ábrázol a McLaren logója? Három magyarázat is van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Timothee Chalamet V. Henriket alakítja majd A király című drámában. ","shortLead":"Timothee Chalamet V. Henriket alakítja majd A király című drámában. ","id":"20180507_Magyarorszagon_forgat_a_Szolits_a_neveden_foszereploje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e4861d-8485-4fbf-bf0c-8987b03a0e46","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Magyarorszagon_forgat_a_Szolits_a_neveden_foszereploje","timestamp":"2018. május. 07. 12:38","title":"Magyarországon forgat a Szólíts a neveden főszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google végleg leszámol az automatikusan, hanggal együtt elinduló videókkal – illetve az azokat tartalmazó weboldalakkal.","shortLead":"A Google végleg leszámol az automatikusan, hanggal együtt elinduló videókkal – illetve az azokat tartalmazó...","id":"20180508_google_chrome_weboldalak_nemitasa_automatikusan_elindulo_videok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7463966a-fb29-431d-a894-5cc47f6bfc0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_google_chrome_weboldalak_nemitasa_automatikusan_elindulo_videok","timestamp":"2018. május. 08. 07:02","title":"Frissítse a Chrome böngészőt, most már benne lesz a szuper zavarszűrő funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40f96e4-54b2-4e07-a879-ca7039bdb40d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövegalkotási feladat viszont valószínűleg nem okoz gondot a diákoknak. ","shortLead":"A szövegalkotási feladat viszont valószínűleg nem okoz gondot a diákoknak. ","id":"20180507_Szaktanari_velemeny_nehez_szoeget_kaptak_a_diakok_az_erettsegin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b40f96e4-54b2-4e07-a879-ca7039bdb40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe41a76-7523-4ad3-afb4-d6fbb045fe8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Szaktanari_velemeny_nehez_szoeget_kaptak_a_diakok_az_erettsegin","timestamp":"2018. május. 07. 09:34","title":"Szaktanári vélemény: nehéz szöveget kaptak a diákok az érettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]