[{"available":true,"c_guid":"d580006d-7f71-44b2-b51a-c1516ca399c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újságírókat nem engednek a képviselők közelébe.","shortLead":"Újságírókat nem engednek a képviselők közelébe.","id":"20180508_Ciganyzenekar_huzza_a_talpalavalot_a_kepviseloknek__itt_vannak_a_lesifotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d580006d-7f71-44b2-b51a-c1516ca399c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d98959-cf8e-4658-a42d-13cd59976c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Ciganyzenekar_huzza_a_talpalavalot_a_kepviseloknek__itt_vannak_a_lesifotok","timestamp":"2018. május. 08. 10:06","title":"Cigányzenekar húzza a talpalávalót a képviselőknek – itt vannak a lesifotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4bb53d-dd69-40a2-9a6a-c49b95b87ad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Danko Lazovicra és Baráth Botondra két bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást rótt ki a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága.","shortLead":"Danko Lazovicra és Baráth Botondra két bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást rótt ki a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi...","id":"20180508_megtapsolta_a_birot_ket_meccsre_eltiltotta_az_mlsz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4bb53d-dd69-40a2-9a6a-c49b95b87ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a76118-8219-4bd4-94b8-e5b89bf515cd","keywords":null,"link":"/sport/20180508_megtapsolta_a_birot_ket_meccsre_eltiltotta_az_mlsz","timestamp":"2018. május. 08. 20:35","title":"Megtapsolta a bírót, két meccsre eltiltotta az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c363616f-a676-4d52-b072-f200728e6df7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokkal több rendőr van most a Kossuth téren, mint tüntető. Kordont reggel hatkor viszont nem láttunk.","shortLead":"Sokkal több rendőr van most a Kossuth téren, mint tüntető. Kordont reggel hatkor viszont nem láttunk.","id":"20180508_parlament_tuntetes_kordon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c363616f-a676-4d52-b072-f200728e6df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ec9ccd-9ebb-4cd6-b65b-89b8b165c1dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_parlament_tuntetes_kordon","timestamp":"2018. május. 08. 06:21","title":"Kordon nincs a Parlamentnél, csak elkezdtek gyülekezni a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e81328-ab28-4e92-bc33-5f9af2e89013","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német hatóságok már keresik a világszerte „náci nagymamaként” ismertté vált Ursula Haverbecket, miután a holokauszttagadó idős asszony nem jelentkezett, hogy megkezdje börtönbüntetésének a letöltését. ","shortLead":"A német hatóságok már keresik a világszerte „náci nagymamaként” ismertté vált Ursula Haverbecket, miután...","id":"20180507_Bujkal_a_naci_nagymama","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73e81328-ab28-4e92-bc33-5f9af2e89013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d89ae5-ce42-4360-a749-bd9c6ca7193d","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Bujkal_a_naci_nagymama","timestamp":"2018. május. 07. 09:38","title":"Bujkál a náci nagymama, nem vonult be a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3ae47e-ba56-442b-85cf-4a46d7e35fba","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Fiatalok ezrei, illetve sok zsidó gondolkodik a kivándorláson, vagy már meg is lépte azt. Mellettük a magasan kvalifikált munkaerő is itt hagyja Magyarországot. ","shortLead":"Fiatalok ezrei, illetve sok zsidó gondolkodik a kivándorláson, vagy már meg is lépte azt. Mellettük a magasan...","id":"20180507_Egy_egesz_generacio_fordit_hatat_Orbannak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef3ae47e-ba56-442b-85cf-4a46d7e35fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5739b389-b339-4465-90b4-5e8b8bf42331","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Egy_egesz_generacio_fordit_hatat_Orbannak","timestamp":"2018. május. 07. 17:26","title":"Egy egész generáció fordít hátat Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis ismét Viorica Dancila lemondását követelte, elégtelennek tartva a kormány gazdasági teljesítményét az idei első negyedévben.","shortLead":"Klaus Iohannis ismét Viorica Dancila lemondását követelte, elégtelennek tartva a kormány gazdasági teljesítményét...","id":"20180507_megint_nekiment_a_kormanyfonek_a_roman_elnok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8fdcfe-7beb-43a0-8877-3dd5b45d3677","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_megint_nekiment_a_kormanyfonek_a_roman_elnok","timestamp":"2018. május. 07. 20:58","title":"Megint nekiment a kormányfőnek a román elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b322233d-d094-4e76-a810-51ddde7cb989","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a vadonatúj GTI-nek már az Autobahnon sem lesz sok igazi ellenfele.","shortLead":"Ennek a vadonatúj GTI-nek már az Autobahnon sem lesz sok igazi ellenfele.","id":"20180507_leggyorsabb_vw_volkswagen_golf_gti_tcr_sportauto_tuning","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b322233d-d094-4e76-a810-51ddde7cb989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4357ca96-0f13-46e6-8707-94d52e0a745b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_leggyorsabb_vw_volkswagen_golf_gti_tcr_sportauto_tuning","timestamp":"2018. május. 07. 13:24","title":"A valaha készült leggyorsabb Golf GTI-vel készül a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó felesége egy iskolára felkészítő magántanodát üzemeltet, a tanoda épületébe az apósa is beszállt. ","shortLead":"Szijjártó felesége egy iskolára felkészítő magántanodát üzemeltet, a tanoda épületébe az apósa is beszállt. ","id":"20180507_Szijjarto_apja_adott_penzt_a_miniszter_felesegenek_bizniszere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e0ccf4-34c3-48d1-834c-641539070866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Szijjarto_apja_adott_penzt_a_miniszter_felesegenek_bizniszere","timestamp":"2018. május. 07. 06:55","title":"Szijjártó apja adott pénzt a miniszter feleségének bizniszére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]