[{"available":true,"c_guid":"8b6639d6-a3f2-4924-9330-ec0bf5380d09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Mellékelünk pár füldugót.\"","shortLead":"\"Mellékelünk pár füldugót.\"","id":"20180506_Valaszt_kaptak_a_lakok_akik_kitiltanak_a_hangos_gyerekeket_a_jatszoterrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b6639d6-a3f2-4924-9330-ec0bf5380d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be011c7-e75a-45c8-8efe-2ed2e69957c2","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Valaszt_kaptak_a_lakok_akik_kitiltanak_a_hangos_gyerekeket_a_jatszoterrol","timestamp":"2018. május. 06. 17:06","title":"Választ kaptak a lakók, akik kitiltanák a hangos gyerekeket a játszótérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincsenek titkos kamrák Tutanhamon luxori sírjában – erre az eredményre jutottak a radartechnológiát bevető olasz régészek, akik január vége óta kutattak az ókori egyiptomi fáraó síremlékének rejtett kamrái után.","shortLead":"Nincsenek titkos kamrák Tutanhamon luxori sírjában – erre az eredményre jutottak a radartechnológiát bevető olasz...","id":"20180507_egyiptomi_piramis_tutanhamon_sirja_titkos_kamra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef96c32-a2ee-40b8-89ec-ff7692ee3440","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_egyiptomi_piramis_tutanhamon_sirja_titkos_kamra","timestamp":"2018. május. 07. 12:03","title":"A hír, ami biztosan nem kerül be a Hihetetlen! magazinba: nincs titkos kamra Tutanhamon sírjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Illetéktelenek e-mailben küldött, hamis weboldalakon keresztül próbálják megszerezni a K&H ügyfeleinek e-banki azonosító adatait – figyelmeztet a pénzintézet.","shortLead":"Illetéktelenek e-mailben küldött, hamis weboldalakon keresztül próbálják megszerezni a K&H ügyfeleinek e-banki...","id":"20180507_kh_bank_ebank_csalad_adathalasz_email","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7ccda-1d08-46fd-b38f-9f6a12f84456","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_kh_bank_ebank_csalad_adathalasz_email","timestamp":"2018. május. 07. 21:03","title":"Közleményt adott ki a K&H: ha az ügyfelük, figyeljen oda az e-mailjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58df6b53-9397-407c-b85d-6263040a30cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Menetrend szerinti busz gyulladt ki szombaton Pomáz és Pilisszentkereszt között, mikor ötven utas utazott rajta. 