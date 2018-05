Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A középszintű írásbeli 180 percig, az emelt szintű 240 percig tart. Egy központi feladatsort kapnak a diákok, majd egy olyat, ami kifejtendő feladatokból áll.","shortLead":"A középszintű írásbeli 180 percig, az emelt szintű 240 percig tart. Egy központi feladatsort kapnak a diákok, majd...","id":"20180509_erettsegi_a_torenelem_irasbeli_viozsgak_vannak_ma_soron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d05e7b2-3272-470e-ad8c-0ea71ee89c96","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_erettsegi_a_torenelem_irasbeli_viozsgak_vannak_ma_soron","timestamp":"2018. május. 09. 05:15","title":"Érettségi: a történelem írásbeli vizsgák vannak ma soron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két párt működési támogatásából már levonták azt az összeget, amelyet az Állami Számvevőszék szerint tiltott pártfinanszírozásként fogadtak el. Erre még jön a büntetés is, amelyet a NAV hajt be. A Jobbiktól júliusban vonhatnak le 331 milliót.","shortLead":"Két párt működési támogatásából már levonták azt az összeget, amelyet az Állami Számvevőszék szerint tiltott...","id":"20180509_Szorul_a_hurok_a_Jobbik_nyaka_korul_a_birosag_visszadobta_a_keresetuket_az_ASZ_buntetesrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f533dcd6-dc75-4df8-a1c7-0bb9f3b091d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Szorul_a_hurok_a_Jobbik_nyaka_korul_a_birosag_visszadobta_a_keresetuket_az_ASZ_buntetesrol","timestamp":"2018. május. 09. 18:40","title":"Szorul a hurok a Jobbik körül: a bíróság sem menti meg őket a 662 milliós büntetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c594570e-11d1-41a1-9540-1e197ee53e21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180509_Nyomozast_rendeltek_el_Fasy_Adam_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c594570e-11d1-41a1-9540-1e197ee53e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a963291a-54d9-466b-824e-8953bd993210","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Nyomozast_rendeltek_el_Fasy_Adam_ellen","timestamp":"2018. május. 09. 20:17","title":"Nyomozást rendeltek el Fásy Ádám ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sokat eláruló képet tett ki a OnePlus hamarosan bemutatkozó csúcstelefonjáról.","shortLead":"Egy sokat eláruló képet tett ki a OnePlus hamarosan bemutatkozó csúcstelefonjáról.","id":"20180508_szivritmus_erzekelo_lehet_a_oneplus6ban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8ce478-78b7-4f90-9fee-711688b9b7ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_szivritmus_erzekelo_lehet_a_oneplus6ban","timestamp":"2018. május. 08. 10:00","title":"Kiszivárogtatták: egy nagyon hasznos érzékelőt is megkaphat a OnePlus 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f287e9a2-676f-4476-bf60-3ee01d6f1a00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újítás első körben Budapesten érhető el. ","shortLead":"Az újítás első körben Budapesten érhető el. ","id":"20180508_Sajat_futarokkal_szallit_ki_eteleket_a_NetPincer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f287e9a2-676f-4476-bf60-3ee01d6f1a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e48b55-809c-44e7-bca4-a649fff9022b","keywords":null,"link":"/kkv/20180508_Sajat_futarokkal_szallit_ki_eteleket_a_NetPincer","timestamp":"2018. május. 08. 13:03","title":"Saját futárokkal szállít ki ételeket a NetPincér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78c7bfd-2e3a-45f2-87cb-41eba743613e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ördögi kör a tanárok és a diákok között. ","shortLead":"Ördögi kör a tanárok és a diákok között. ","id":"20180508_Az_iskolai_stressz_ragalyos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f78c7bfd-2e3a-45f2-87cb-41eba743613e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759b7920-31d8-4501-94e5-56e28d2df53e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180508_Az_iskolai_stressz_ragalyos","timestamp":"2018. május. 08. 12:15","title":"Az iskolai stressz ragályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99588252-98f7-40ed-a695-75bf18727f7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idei év zsűrijének elnökeként Blanchett türelemre int.","shortLead":"Az idei év zsűrijének elnökeként Blanchett türelemre int.","id":"20180509_Keves_a_noi_rendezo_Cannesban_Cate_Blanchett_megis_vedi_a_fesztivalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99588252-98f7-40ed-a695-75bf18727f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69d8e83-0c57-40de-b768-bdfdcefbc1f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Keves_a_noi_rendezo_Cannesban_Cate_Blanchett_megis_vedi_a_fesztivalt","timestamp":"2018. május. 09. 17:30","title":"Kevés a női rendező Cannes-ban, Cate Blanchett mégis védi a fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383be0be-5a54-46d8-aa45-2528db4b1072","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az Adózóna összegyűjtötte, milyen tevékenységeknél nincsen számlakibocsátási kötelezettség, és mikor pénztárgépköteles a cég.","shortLead":"Az Adózóna összegyűjtötte, milyen tevékenységeknél nincsen számlakibocsátási kötelezettség, és mikor pénztárgépköteles...","id":"20180508_Mikor_lehet_meguszni_a_szamlaadast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383be0be-5a54-46d8-aa45-2528db4b1072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb3813c-c1a0-4b60-8fa4-0049c90ab4eb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180508_Mikor_lehet_meguszni_a_szamlaadast","timestamp":"2018. május. 08. 11:59","title":"Mikor lehet megúszni a számlaadást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]