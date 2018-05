Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"984e6e4e-47d7-421f-9893-886200d83cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 százalék feletti a népszerűségük.","shortLead":"50 százalék feletti a népszerűségük.","id":"20180508_Nezopont_Intezet_Tovabb_erosodtek_a_kormanypartok_a_valasztas_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=984e6e4e-47d7-421f-9893-886200d83cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e91485-4bca-421f-a346-268d6705bfb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Nezopont_Intezet_Tovabb_erosodtek_a_kormanypartok_a_valasztas_utan","timestamp":"2018. május. 08. 09:01","title":"Nézőpont Intézet: Tovább erősödtek a kormánypártok a választás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d580006d-7f71-44b2-b51a-c1516ca399c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újságírókat nem engednek a képviselők közelébe.","shortLead":"Újságírókat nem engednek a képviselők közelébe.","id":"20180508_Ciganyzenekar_huzza_a_talpalavalot_a_kepviseloknek__itt_vannak_a_lesifotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d580006d-7f71-44b2-b51a-c1516ca399c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d98959-cf8e-4658-a42d-13cd59976c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Ciganyzenekar_huzza_a_talpalavalot_a_kepviseloknek__itt_vannak_a_lesifotok","timestamp":"2018. május. 08. 10:06","title":"Cigányzenekar húzza a talpalávalót a képviselőknek – itt vannak a lesifotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb69f13-5e71-4ff5-b20f-5f9172652790","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen indulóként a Market Zrt. nyert a közbeszerzésen.","shortLead":"Egyetlen indulóként a Market Zrt. nyert a közbeszerzésen.","id":"20180507_Ujabb_masfel_milliard_forintba_kerul_a_Dagaly_atepitese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fb69f13-5e71-4ff5-b20f-5f9172652790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f52846f-1013-445d-92c0-fb2069452dc9","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_Ujabb_masfel_milliard_forintba_kerul_a_Dagaly_atepitese","timestamp":"2018. május. 07. 13:34","title":"Újabb másfél milliárd forintba kerül a Dagály átépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ccc542-9061-4a77-ab54-49678811aea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állítja, habonyi módszerekkel kampányolnak ellene – párton belül. Nem tér vissza. De felesége, Dúró Dóra Toroczkai László alelnökjelöltje.","shortLead":"Azt állítja, habonyi módszerekkel kampányolnak ellene – párton belül. Nem tér vissza. De felesége, Dúró Dóra Toroczkai...","id":"20180509_Novak_Elod_visszalepett_nem_indul_a_Jobbik_alelnokenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5ccc542-9061-4a77-ab54-49678811aea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ff8b13-eaa6-4595-9e7f-1bd5be938d84","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Novak_Elod_visszalepett_nem_indul_a_Jobbik_alelnokenek","timestamp":"2018. május. 09. 10:17","title":"Novák Előd visszalépett, nem indul a Jobbik alelnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07570b5-780f-4ea1-8872-e53a64d98ccf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előre tervezett lépés volt - mondta Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója, aki idén júliusig tölti be ezt a pozíciót.","shortLead":"Előre tervezett lépés volt - mondta Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója, aki idén júliusig tölti...","id":"20180509_Elarulta_a_Magyar_Telekom_vezere_hogy_miert_eppen_most_mondott_le","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07570b5-780f-4ea1-8872-e53a64d98ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac48de0-5a77-44f8-aefb-3348e846fa31","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_Elarulta_a_Magyar_Telekom_vezere_hogy_miert_eppen_most_mondott_le","timestamp":"2018. május. 09. 11:27","title":"Elárulta a Magyar Telekom vezére, hogy miért éppen most mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469652c9-5575-41cb-9168-467dbb1f6f78","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiadta a Google az Android P néven emlegetett új oprendszerének béta változatát. A frissítés 11 készüléktípusra már most letölthető.","shortLead":"Kiadta a Google az Android P néven emlegetett új oprendszerének béta változatát. A frissítés 11 készüléktípusra már...","id":"20180508_uj_android_p_public_beta_letoltes_project_treble_szoftverfrissites","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=469652c9-5575-41cb-9168-467dbb1f6f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae47ecc-72f7-4d47-9c4d-69e8812aa41c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_uj_android_p_public_beta_letoltes_project_treble_szoftverfrissites","timestamp":"2018. május. 08. 22:03","title":"11 telefon, amelyre már most letöltheti az új Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Orbán-rezsimnek mindig kell egy ellenség, akire lőni lehet. Most a Kúria a Soros, és a jogászokkal teletűzdelt Fideszt az sem érdekli, hogy nincs igaza.","shortLead":"Az Orbán-rezsimnek mindig kell egy ellenség, akire lőni lehet. Most a Kúria a Soros, és a jogászokkal teletűzdelt...","id":"20180507_Nem_igaz_amit_a_Fidesz_mond_a_Kuria_nem_vett_el_toluk_mandatumot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e272cb6-d38b-4f77-bad5-4078352e394a","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Nem_igaz_amit_a_Fidesz_mond_a_Kuria_nem_vett_el_toluk_mandatumot","timestamp":"2018. május. 07. 14:50","title":"Nem igaz, amit a Fidesz mond, a Kúria nem vett el tőlük mandátumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hónapról hónapra a legfontosabb lista az, amit a Magyar Tudományos Akadémia ad ki, és a nem támogatott utóneveket tartalmazza.","shortLead":"Hónapról hónapra a legfontosabb lista az, amit a Magyar Tudományos Akadémia ad ki, és a nem támogatott utóneveket...","id":"20180509_Meg_se_probalja_Rukkolanak_vagy_Rashidnak_hivni_a_gyereket__nem_engedik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd68a87-b1e4-465b-999a-b1c29bdec0d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Meg_se_probalja_Rukkolanak_vagy_Rashidnak_hivni_a_gyereket__nem_engedik","timestamp":"2018. május. 09. 09:38","title":"Meg se próbálja Rukkolának vagy Rashidnak hívni a gyerekét – nem engedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]