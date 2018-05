Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e93818d7-bfe5-492c-8862-7d34c08de59e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár márciusban a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) marketingigazgatója még arról beszélt, hogy az idei strandszezon elejére átadhatják a megújult csillaghegyi strandot, most nagyon úgy néz ki, hogy legkorábban augusztusban vehetik birtokba a látogatók az új medencéket és szolgáltatásokat.\r

\r

","shortLead":"Bár márciusban a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) marketingigazgatója még arról beszélt, hogy az idei...","id":"20180509_jo_ha_a_szezon_vegen_ki_tud_nyitni_a_csillaghegyi_strand_uj_resze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e93818d7-bfe5-492c-8862-7d34c08de59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268d60c5-0dca-49c3-b84d-d65608624371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_jo_ha_a_szezon_vegen_ki_tud_nyitni_a_csillaghegyi_strand_uj_resze","timestamp":"2018. május. 09. 08:05","title":"Jó, ha a szezon végén ki tud nyitni a csillaghegyi strand új része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec9f3c5-5266-4f81-866f-8072f2f9e2a1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem, nem olvasta félre: Magyarország legtöbbet publikált szerzője több mint 40 éves pályafutásának újabb rekordjához ért.","shortLead":"Nem, nem olvasta félre: Magyarország legtöbbet publikált szerzője több mint 40 éves pályafutásának újabb rekordjához...","id":"20180508_Megjelent_Nemere_Istvan_hetszazadik__konyve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bec9f3c5-5266-4f81-866f-8072f2f9e2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05bcd048-de0c-46ff-98bc-4ebe49625397","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Megjelent_Nemere_Istvan_hetszazadik__konyve","timestamp":"2018. május. 08. 16:48","title":"Megjelent Nemere István hétszázadik (!) könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1391aef0-3886-4d3c-82f0-6d5f3c499bd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vissza kell fizetniük a felvett kampánytámogatás egy részét, ezért gyűjtést indítanak.\r

","shortLead":"Vissza kell fizetniük a felvett kampánytámogatás egy részét, ezért gyűjtést indítanak.\r

","id":"20180508_ujra_penzt_lejmol_a_ketfarku_kutya_part","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1391aef0-3886-4d3c-82f0-6d5f3c499bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25d9ecd-1bf9-464b-8d36-2fb64c4aad88","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_ujra_penzt_lejmol_a_ketfarku_kutya_part","timestamp":"2018. május. 08. 18:06","title":"Újra pénzt lejmol a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33124ed9-3777-4c3f-95cb-89aa1e3d7149","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciát használó funkciókkal bővül a Google egyik legnépszerűbb szolgáltatása, a Photos/Fotók. Az app a korábbiaknál is sokkal ügyesebben javítja majd a betallózott képeket.","shortLead":"A mesterséges intelligenciát használó funkciókkal bővül a Google egyik legnépszerűbb szolgáltatása, a Photos/Fotók...","id":"20180509_google_photos_mesterseges_intelligencia_google_io_konferencia_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33124ed9-3777-4c3f-95cb-89aa1e3d7149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44c7b52-c24c-44cd-b096-3a64e52afc87","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_google_photos_mesterseges_intelligencia_google_io_konferencia_2018","timestamp":"2018. május. 09. 09:03","title":"Ehhez mit szól? A Google programja varázsütésre színessé teszi majd a régi, fekete-fehér fényképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4e7b2e-ced3-45e3-984a-e730829ccd41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180508_A_fideszes_kepviselo_szerint_semmi_koze_az_unios_tamogatassal_visszaelo_unokaoccshoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea4e7b2e-ced3-45e3-984a-e730829ccd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5888dcbb-d302-4695-8177-590410f80f51","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_fideszes_kepviselo_szerint_semmi_koze_az_unios_tamogatassal_visszaelo_unokaoccshoz","timestamp":"2018. május. 08. 16:29","title":"A fideszes képviselő szerint semmi köze az uniós támogatással visszaélő unokaöccshöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A történész szerint Magyarország még nem diktatúra, de nem tudjuk, mennyi választja el tőle.","shortLead":"A történész szerint Magyarország még nem diktatúra, de nem tudjuk, mennyi választja el tőle.","id":"20180508_Timothy_Garton_Ash_szerint_fel_kell_lepni_az_EUban_Orbannal_szemben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5198371-b7df-4226-8f00-0914d34e317f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Timothy_Garton_Ash_szerint_fel_kell_lepni_az_EUban_Orbannal_szemben","timestamp":"2018. május. 08. 12:16","title":"Timothy Garton Ash szerint fel kell lépni az EU-ban Orbánnal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút készített vele a korrupcióellenes harc állásáról. Románia leghatalmasabb embere, a kormánypárt vezére ugyanis meg akarja buktatni a népszerű ügyésznőt, aki viszont őt akarja levadászni még mielőtt mandátuma jövőre lejár. ","shortLead":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút...","id":"20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b14fdc3-d08e-4128-9094-1b4ec772971d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","timestamp":"2018. május. 07. 13:46","title":"Románia leghatalmasabb emberének levadászására készül a korrupció ellen küzdő főügyésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfad859e-ea94-4ad4-be3c-bc691aa03fb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most úgy tűnik, nagyon nem.","shortLead":"Most úgy tűnik, nagyon nem.","id":"20180508_Aggodnak_a_tuntetok_leszneke_elegen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfad859e-ea94-4ad4-be3c-bc691aa03fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b983f0-fe31-4c87-a300-c3cfba5764ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Aggodnak_a_tuntetok_leszneke_elegen","timestamp":"2018. május. 08. 17:43","title":"Aggódnak a tüntetők, lesznek-e elegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]