Két helyen felbukkant múlt héten a rövid nyírt hajú, fiatalnak tűnő férfi. A rendőrség kedden tette közzé a fotóját, várják a bejelentéseket. A rendőrség kedden tette közzé a fotóját, várják a bejelentéseket. Ki ismeri fel ezt az autófeltörőt Ferencvárosból? – fotó 2018. május. 08. 15:58 Aki 4800 forintot keres egy óra alatt, az már elérte az európai átlagot. Az is kiderült: egyetlen nemzet van az unióban, ahol rosszabbul érzik magukat az emberek, mint Magyarországon. Az is kiderült: egyetlen nemzet van az unióban, ahol rosszabbul érzik magukat az emberek, mint Magyarországon. Talált az Eurostat egy nemzetet, amelyik még a magyaroknál is rosszabbul érzi magát 2018. május. 09. 15:01 Az újítás első körben Budapesten érhető el. Saját futárokkal szállít ki ételeket a NetPincér 2018. május. 08. 13:03 Patyi András azt javasolta, ne lehessen több képviselőjelöltet ajánlani egyéniben. Az NVB "bírságbajnok" elnöke eltörölné a választási törvény egyik vívmányát 2018. május. 08. 10:49 A szexbotrány és korrupció nem az a két téma, amelyet egy olyan nagyra tartott intézményhez kötnénk, mint a Svéd Akadémia. Az ügyek mégis olyan erővel feszítették szét mindazt, amit a díjakról döntő akadémikusokról képzelünk, hogy nem maradt más lehetőségük, mint hogy idén átgondoltan megfutamodjanak, és ne adják át az irodalmi Nobel-díjat. Jövőre két díjazott lesz, addig a királyi határozat alapján megreformálják a működésképtelenné vált irodalmi Nobel-testületet. Ezért maradtunk irodalmi Nobel-díjas nélkül 2018. május. 09. 20:00 A hitelminősítő várakozásai szerint javul a magyar bankrendszer működési környezete. Idén 3 százalék feletti, jövőre már csak 2,5 százalékkal növekszik a magyar gazdaság az előrejelzés alapján. Idén 3 százalék feletti, jövőre már csak 2,5 százalékkal növekszik a magyar gazdaság az előrejelzés alapján. Újabb piros pontot adott a Moody's a magyar bankrendszernek 2018. május. 08. 15:52 Ez egyelőre a nem hivatalos változat, szaktanár dolgozta ki a válaszokat. Itt a történelemérettségi első felének megoldása 2018. május. 09. 13:29 Így kellett megoldani az idei matekérettségi feladatait. Itt van a matekérettségi megoldása 2018. május. 08. 13:10