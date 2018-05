Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Illetéktelenek e-mailben küldött, hamis weboldalakon keresztül próbálják megszerezni a K&H ügyfeleinek e-banki azonosító adatait – figyelmeztet a pénzintézet.","shortLead":"Illetéktelenek e-mailben küldött, hamis weboldalakon keresztül próbálják megszerezni a K&H ügyfeleinek e-banki...","id":"20180507_kh_bank_ebank_csalad_adathalasz_email","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7ccda-1d08-46fd-b38f-9f6a12f84456","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_kh_bank_ebank_csalad_adathalasz_email","timestamp":"2018. május. 07. 21:03","title":"Közleményt adott ki a K&H: ha az ügyfelük, figyeljen oda az e-mailjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1cb628-154a-417e-a3f5-d95371f76541","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három hete derült ki, hogy Balog Zoltán nem folytatja, a Nemzeti Pedagógus Kar most reagált. Négy pozitívum mellé három negatívum került, az oktatás állapotáról ebben a közleményben nem mondtak véleményt.","shortLead":"Három hete derült ki, hogy Balog Zoltán nem folytatja, a Nemzeti Pedagógus Kar most reagált. Négy pozitívum mellé három...","id":"20180509_Nemzeti_Pedagogus_Kar_Nem_feladatunk_megitelni_Balog_Zoltan_munkajat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a1cb628-154a-417e-a3f5-d95371f76541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66209734-b922-4cf1-9f67-928caef8a0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Nemzeti_Pedagogus_Kar_Nem_feladatunk_megitelni_Balog_Zoltan_munkajat","timestamp":"2018. május. 09. 13:21","title":"Nemzeti Pedagógus Kar: Nem feladatunk megítélni Balog Zoltán munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d565fb-4522-43e9-a90f-eac00dabfd6b","c_author":"Telenor","category":"brandchannel","description":"Ma már a mélygarázsban, a metrón, az eldugott pinceklubok legbelső szegletében, de akár távoli kirándulóhelyek erdei tisztásain is élvezhetjük a 4G adta információs szabadság előnyeit. Objektív kutatások szerint a Magyarországon elérhető mobilinternet-hálózatok világviszonylatban is az élen járnak, miközben a hazai szakemberek már az 5G érkezésére készülnek.","shortLead":"Ma már a mélygarázsban, a metrón, az eldugott pinceklubok legbelső szegletében, de akár távoli kirándulóhelyek erdei...","id":"telenorhungary_20180504_Live_stream_a_metrobol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d565fb-4522-43e9-a90f-eac00dabfd6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a53c88-edbb-4f9f-9a2b-8e720512eeb7","keywords":null,"link":"/brandchannel/telenorhungary_20180504_Live_stream_a_metrobol","timestamp":"2018. május. 09. 07:28","title":"Live stream a metróból – nem kötnek kompromisszumot a fiatalok, ha gyors mobilnetről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Telenor Magyarország","c_partnerlogo":"ea78c81e-eaf0-4806-b925-322078ceeaef","c_partnertag":"telenorhungary"},{"available":true,"c_guid":"cb84e14e-f0f9-4f57-8a94-4c86acc0d9d9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Most már biztos, hogy lesz Sherlock Holmes 3. A Vasember főszereplésével érkező mozit 2020-ban mutatják be. ","shortLead":"Most már biztos, hogy lesz Sherlock Holmes 3. A Vasember főszereplésével érkező mozit 2020-ban mutatják be. ","id":"20180508_Megvan_mit_csinal_a_Bosszuallok_utan_Robert_Downey_Jr","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb84e14e-f0f9-4f57-8a94-4c86acc0d9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcede50-7260-451c-af36-a130c76707bf","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Megvan_mit_csinal_a_Bosszuallok_utan_Robert_Downey_Jr","timestamp":"2018. május. 08. 09:02","title":"Megvan, mit csinál a Bosszúállók után Robert Downey Jr.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc emberre vetül a gyanú árnyéka.","shortLead":"Nyolc emberre vetül a gyanú árnyéka.","id":"20180509_Hadhazy_Az_uj_frakcioban_is_vannak_olyanok_akik_a_Fidesz_malmara_hajtjak_a_vizet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6701e852-b6b9-4283-a8ed-cc79f8b093f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Hadhazy_Az_uj_frakcioban_is_vannak_olyanok_akik_a_Fidesz_malmara_hajtjak_a_vizet","timestamp":"2018. május. 09. 10:58","title":"Hadházy: \"Az új frakcióban is vannak olyanok, akik a Fidesz malmára hajtják a vizet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A müncheni biztonságpolitikai konferencia vezetője szerint az iráni atomalku felmondásával Trump valószínűleg eddig a legsúlyosabb következményeket okozó hibáját követte el.","shortLead":"A müncheni biztonságpolitikai konferencia vezetője szerint az iráni atomalku felmondásával Trump valószínűleg eddig...","id":"20180509_Nemet_szakerto_Trump_mostani_lepese_a_vilagbeke_rovasara_megy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95b7344-5287-4ed4-beab-03a122d90802","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Nemet_szakerto_Trump_mostani_lepese_a_vilagbeke_rovasara_megy","timestamp":"2018. május. 09. 18:23","title":"Német szakértő: Trump mostani lépése a világbéke rovására megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb eszközt ad a Facebook felhasználói kezébe, mellyel mi magunk érhetjük el, hogy kevesebb legyen a csak a szerzője által viccesnek gondolt hozzászólás, trollkodás és más idétlen tartalom saját facebookos környezetünkben.","shortLead":"Újabb eszközt ad a Facebook felhasználói kezébe, mellyel mi magunk érhetjük el, hogy kevesebb legyen a csak a szerzője...","id":"20180508_facebook_hozzaszolasok_komment_leszavazas_lefele_nyil_mire_jo_gomb_ikon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5177220b-006e-4c47-b3b5-2e9f36a71a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_facebook_hozzaszolasok_komment_leszavazas_lefele_nyil_mire_jo_gomb_ikon","timestamp":"2018. május. 08. 08:03","title":"Fontos új gomb jön a Facebookra: ha valami hülyeséget lát kiírva, nyomjon rá azon nyomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180509_tortenelem_erettsegi_teszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688e3eb5-1f86-429d-9081-f64aa5eca96a","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_tortenelem_erettsegi_teszt","timestamp":"2018. május. 09. 12:35","title":"Önnek hogy sikerülne a történelemérettségi? Tesztelje tudását!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]