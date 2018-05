Javában zajlik a Microsoft szokásos éves fejlesztői konferenciája, a Build, ahol már az első napon is láthattunk egy igen érdekes elképzelést. A Microsoft ugyanis a windowsos telefonok bukása után nem engedte el teljesen a platformot, sőt: a tervek szerint szépen lassan minden androidos telefonból és iPhone-ból windowsos telefont csinálnának. A konferencia azonban nemcsak a szoftveres, hardveres fornton is hozott újdonságot.

Az Engadget beszámolója szerint egy különleges, kúp alakú eszközt mutattak be kedden, amely például a céges megbeszéléseken is hasznos lehet. A redmondi cég egy olyan készüléket alkotott, amely a mesterséges intelligencia segítségével előbb arc alapján felismeri a terembe belépő embereket, majd a megbeszélés alatt képes beazonosítani hangjukat, így aztán külön-külön kezelni beszédrészleteike, melyekről automatikusan leiratot készít, amelyből így egyértelműen kiolvasható nem csak az, hogy mi hangzott el, hanem az is, hogy ki mondta.

© Microsoft

Még izgalmasabb a dolog, hogy hozzátesszük, hogy a rendszer képes közel valós időben fordítani is az értelkezleten elhangzottakat. A megbeszélésbe Skype-csatornán természetesen távolról is bárki bekapcsolódhat, és a Skype Translatorban már most is kipróbálható fordítási funkció segítéségével még azok is megtehetik ezt, akik nem is ismerik az értekezleten használt valamelyik nyelvet.

Az Engadget szerint valószínűleg még kell némi csiszolás a fejlesztésnek, de alapvetően ígéretes. Az eszköz óriási segítség lehet a hallássérült munkavállalók számára, de a nemzetközi megbeszélések is jóval kényelmesebbé válhatnak.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.