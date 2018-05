Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72ec9bce-7852-4df1-8804-e65d46cd0361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Le lehet ellenőrizni, hogyan kellett a feladatlapokat összeállítók szerint megoldani a példákat.","shortLead":"Le lehet ellenőrizni, hogyan kellett a feladatlapokat összeállítók szerint megoldani a példákat.","id":"20180509_megjottek_a_matematika_erettsegik_hivatalos_megoldokulcsai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72ec9bce-7852-4df1-8804-e65d46cd0361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2fad157-5bbc-4c81-a3f5-8f004c895d3f","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_megjottek_a_matematika_erettsegik_hivatalos_megoldokulcsai","timestamp":"2018. május. 09. 09:45","title":"Megjöttek a matematikaérettségik hivatalos megoldókulcsai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft mégsem adta fel teljesen a mobilos platformot. Bár a windowsos mobiloknak vége, több olyan újdonságot is bejelentettek, amivel összekötik a windowsos gépeket az androidos eszközökkel, valamint az iPhone-okkal és iPadekkel egyaránt.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft mégsem adta fel teljesen a mobilos platformot. Bár a windowsos mobiloknak vége, több olyan...","id":"20180508_microsoft_windows_your_phone_android_ios_idovonal_timeline_edge_bongeszo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6673fce8-8f45-40d0-a7aa-39187f6ac49d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_microsoft_windows_your_phone_android_ios_idovonal_timeline_edge_bongeszo","timestamp":"2018. május. 08. 09:03","title":"Szépen lassan minden androidos telefonból és iPhone-ból windowsos telefont csinálna a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b79a93a-0db0-4aa5-9e2a-19de027f4db8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fákat vágtak ki, majd a helyükön betont őröltek, kevertek, illetve rengeteg bontási hulladékot tároltak a vasútfelújítás idején. A parkot és környékét azóta sem hozták rendbe. A polgármester közölte, hogy szerinte a Népszava újságírója nem tudni pártatlan cikket írni az ügyről, így nem válaszolt a kérdéseire.","shortLead":"Fákat vágtak ki, majd a helyükön betont őröltek, kevertek, illetve rengeteg bontási hulladékot tároltak...","id":"20180509_nepszava_meszaros_lorincet_hibaztatjak_a_balatonszemesi_park_tonkreteteleert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b79a93a-0db0-4aa5-9e2a-19de027f4db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bea1e7-9a16-4d77-9dad-58135513f3ce","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_nepszava_meszaros_lorincet_hibaztatjak_a_balatonszemesi_park_tonkreteteleert","timestamp":"2018. május. 09. 06:08","title":"Népszava: Mészáros Lőrincet hibáztatják a balatonszemesi park tönkretételéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7d562a-9488-42a1-b4aa-55a813ec85ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a típusból alig néhány száz darab készült, ráadásul ezek nagy része az elmúlt évtizedekben sajnos megsemmisült.","shortLead":"Ebből a típusból alig néhány száz darab készült, ráadásul ezek nagy része az elmúlt évtizedekben sajnos megsemmisült.","id":"20180509_alfa_romeo_zagato_bertone_pininfarina_sportkocsi_oldtimer_auto_balatonfured_sportkocsi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa7d562a-9488-42a1-b4aa-55a813ec85ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8903fab1-df3b-4daf-b4e3-2249bd04729e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_alfa_romeo_zagato_bertone_pininfarina_sportkocsi_oldtimer_auto_balatonfured_sportkocsi","timestamp":"2018. május. 09. 06:41","title":"Nagyon ritka Alfa Romeo Zagato sportkocsiban ültünk, és körbe is fotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b54133-5aca-4162-8c2e-c762268403ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen komoly Ferrari-gyűjtőként ismert Josh Cartu ezúttal egyszerre két autóját töltötte meg üzemanyaggal.","shortLead":"Az igen komoly Ferrari-gyűjtőként ismert Josh Cartu ezúttal egyszerre két autóját töltötte meg üzemanyaggal.","id":"20180509_a_nap_fotoja_budapesti_milliardos_szuperauto_josh_cartu_ferrari_laferrari_rollsroyce_phantom_benzin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7b54133-5aca-4162-8c2e-c762268403ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00f6c6d-9deb-4791-a678-5a65584401bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_a_nap_fotoja_budapesti_milliardos_szuperauto_josh_cartu_ferrari_laferrari_rollsroyce_phantom_benzin","timestamp":"2018. május. 09. 11:21","title":"A nap fotója: a budapesti milliárdos még áremelés előtt megtankolta két szuperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3ae47e-ba56-442b-85cf-4a46d7e35fba","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Fiatalok ezrei, illetve sok zsidó gondolkodik a kivándorláson, vagy már meg is lépte azt. Mellettük a magasan kvalifikált munkaerő is itt hagyja Magyarországot. ","shortLead":"Fiatalok ezrei, illetve sok zsidó gondolkodik a kivándorláson, vagy már meg is lépte azt. Mellettük a magasan...","id":"20180507_Egy_egesz_generacio_fordit_hatat_Orbannak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef3ae47e-ba56-442b-85cf-4a46d7e35fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5739b389-b339-4465-90b4-5e8b8bf42331","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Egy_egesz_generacio_fordit_hatat_Orbannak","timestamp":"2018. május. 07. 17:26","title":"Egy egész generáció fordít hátat Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c21b0d5-e954-46a0-9bbd-1a101757503a","c_author":"","category":"elet","description":"Egy eredetileg a csontritkulás kezelésére kifejlesztett gyógyszer alkalmazásával sikerült növekedésre késztetniük páciensektől vett hajtüszőket laboratóriumi körülmények között brit kutatóknak.","shortLead":"Egy eredetileg a csontritkulás kezelésére kifejlesztett gyógyszer alkalmazásával sikerült növekedésre késztetniük...","id":"20180509_uj_gyogymodot_talalhattak_a_kopaszodasra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c21b0d5-e954-46a0-9bbd-1a101757503a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7a1190-67c0-40bb-a68d-95831a2cc692","keywords":null,"link":"/elet/20180509_uj_gyogymodot_talalhattak_a_kopaszodasra","timestamp":"2018. május. 09. 14:31","title":"Új gyógymódot találhattak a kopaszodásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0d5236-4d92-4bf1-a538-2503ea8ba18c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Több ellenzéki képviselő nekiesne a Parlament köré húzott kordonnak, ám nagyjából kizárt, hogy megadasson nekik az az öröm és szereplési lehetőség, amelyben Orbán Viktornak volt része 2007-ben. ","shortLead":"Több ellenzéki képviselő nekiesne a Parlament köré húzott kordonnak, ám nagyjából kizárt, hogy megadasson nekik...","id":"20180507_parlament_kordon_kordonbontas_tuntetes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe0d5236-4d92-4bf1-a538-2503ea8ba18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44726af3-03c4-412a-9a44-c9edcd72ec74","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_parlament_kordon_kordonbontas_tuntetes","timestamp":"2018. május. 07. 18:16","title":"Orbán még kemény lehetett, a mostani ellenzék egy Benny Hill show-ban találhatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]