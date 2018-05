Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39e2daac-5299-45af-8225-e8e144e46c3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google egy időre kivonult a közösségi médiából, azonban a színfalak mögött nem hagyja ki a lehetőséget. Most épp egy játékokkal foglalkozó startup születésénél bábáskodik.","shortLead":"Bár a Google egy időre kivonult a közösségi médiából, azonban a színfalak mögött nem hagyja ki a lehetőséget. Most épp...","id":"20180507_arcade_uj_kozossegi_alapu_jatek_startup_a_googlenel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39e2daac-5299-45af-8225-e8e144e46c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf0e492-5bc2-4693-9ad6-60761a103dbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_arcade_uj_kozossegi_alapu_jatek_startup_a_googlenel","timestamp":"2018. május. 07. 19:00","title":"Játékosok, figyelem: izgalmas startupot épít titokban a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United korábbi sikeredzője az agyvérzése után már felült és beszél is.","shortLead":"A Manchester United korábbi sikeredzője az agyvérzése után már felült és beszél is.","id":"20180508_Sir_Alex_Ferguson_felebredt_a_komabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24193f4-a38a-4ee2-a806-f6deee0b2b7c","keywords":null,"link":"/sport/20180508_Sir_Alex_Ferguson_felebredt_a_komabol","timestamp":"2018. május. 08. 14:21","title":"Sir Alex Ferguson felébredt a kómából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0981ddd-ed04-4ef7-aa85-1072bf1abbf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ideje már a turisták által közkedvelt spanyol városban is kapható rózsafagyi, mégpedig egy helyi autóversenyzőnek köszönhetően.","shortLead":"Egy ideje már a turisták által közkedvelt spanyol városban is kapható rózsafagyi, mégpedig egy helyi autóversenyzőnek...","id":"20180508_magyar_fagyit_barcelona_forma_1_pilota_f1_gelarto_rosa_fagylalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0981ddd-ed04-4ef7-aa85-1072bf1abbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5b732c-e622-4336-afcb-77a5afa29b98","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_magyar_fagyit_barcelona_forma_1_pilota_f1_gelarto_rosa_fagylalt","timestamp":"2018. május. 08. 08:21","title":"Tudta? Magyar fagyit árul Barcelonában a Forma–1-es pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecc9525-693f-4b3f-a395-06715bfa8161","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez 48 milliárd dollárt jelent. Lehet készülni, hogy hamarosan ellepik a piacot a német konszern elektromos járgányai.","shortLead":"Ez 48 milliárd dollárt jelent. Lehet készülni, hogy hamarosan ellepik a piacot a német konszern elektromos járgányai.","id":"20180508_volkswagen_akkumulator_48_milliard_dollar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ecc9525-693f-4b3f-a395-06715bfa8161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0fe6b2-1f07-4ee7-9bb7-15adc2232b93","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_volkswagen_akkumulator_48_milliard_dollar","timestamp":"2018. május. 08. 16:21","title":"A Volkswagen annyiért vásárolt akkumulátort, mint a Tesla piaci értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9653dcea-fc20-4043-b313-c5ae25ece659","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos megoldókulcsot csak csütörtökön hozzák majd nyilvánosságra, de az Eduline-on már olvashatók a szaktanár által kidolgozott esszék.","shortLead":"A hivatalos megoldókulcsot csak csütörtökön hozzák majd nyilvánosságra, de az Eduline-on már olvashatók a szaktanár...","id":"20180509_tortenelemerettsegi_igy_kellett_volna_megirni_az_esszeket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9653dcea-fc20-4043-b313-c5ae25ece659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b5dbe2-8f35-4817-9000-1ffc308081c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_tortenelemerettsegi_igy_kellett_volna_megirni_az_esszeket","timestamp":"2018. május. 09. 14:24","title":"Történelemérettségi: így kellett (volna) megírni az esszéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elnöke helyett is aggódik a magyar külügyminiszter Ausztriáért, akinek elnöke iránt, bár átállt a sötét, sorosista oldalra, Szijjártó Péter azért érez némi felelősséget, és megpróbálja a szavak erejével felnyitni szemét.","shortLead":"Elnöke helyett is aggódik a magyar külügyminiszter Ausztriáért, akinek elnöke iránt, bár átállt a sötét, sorosista...","id":"20180509_Szijjarto_megprobalja_felnyitni_az_osztrak_allamelnok_szemet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20324e56-00c3-486c-ac32-c4eed7a281f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Szijjarto_megprobalja_felnyitni_az_osztrak_allamelnok_szemet","timestamp":"2018. május. 09. 10:49","title":"Szijjártó megpróbálja felnyitni az osztrák államelnök szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a8ee9e-633d-40ab-b56a-80b82fbd9fa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 64 éves Bódis József a köz- és a felsőoktatásért is felel majd.","shortLead":"A 64 éves Bódis József a köz- és a felsőoktatásért is felel majd.","id":"20180508_Elismert_felsooktatasi_szakember_lesz_az_oktatasi_allamtitkar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69a8ee9e-633d-40ab-b56a-80b82fbd9fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b665c693-5b73-4db7-8366-3585b4ed38ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Elismert_felsooktatasi_szakember_lesz_az_oktatasi_allamtitkar","timestamp":"2018. május. 08. 13:26","title":"Elismert felsőoktatási szakember lesz az oktatási államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kettest viszont a gyengébb matekosok is meg tudják szerezni.","shortLead":"A kettest viszont a gyengébb matekosok is meg tudják szerezni.","id":"20180508_Trukkos_feladatok_is_voltak_a_matekerettsegin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e40491c-4732-46a6-b6e6-266ec839af91","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Trukkos_feladatok_is_voltak_a_matekerettsegin","timestamp":"2018. május. 08. 10:08","title":"Trükkös feladatok is voltak a matekérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]