[{"available":true,"c_guid":"aa7d562a-9488-42a1-b4aa-55a813ec85ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a típusból alig néhány száz darab készült, ráadásul ezek nagy része az elmúlt évtizedekben sajnos megsemmisült.","shortLead":"Ebből a típusból alig néhány száz darab készült, ráadásul ezek nagy része az elmúlt évtizedekben sajnos megsemmisült.","id":"20180509_alfa_romeo_zagato_bertone_pininfarina_sportkocsi_oldtimer_auto_balatonfured_sportkocsi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa7d562a-9488-42a1-b4aa-55a813ec85ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8903fab1-df3b-4daf-b4e3-2249bd04729e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_alfa_romeo_zagato_bertone_pininfarina_sportkocsi_oldtimer_auto_balatonfured_sportkocsi","timestamp":"2018. május. 09. 06:41","title":"Nagyon ritka Alfa Romeo Zagato sportkocsiban ültünk, és körbe is fotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft mégsem adta fel teljesen a mobilos platformot. Bár a windowsos mobiloknak vége, több olyan újdonságot is bejelentettek, amivel összekötik a windowsos gépeket az androidos eszközökkel, valamint az iPhone-okkal és iPadekkel egyaránt.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft mégsem adta fel teljesen a mobilos platformot. Bár a windowsos mobiloknak vége, több olyan...","id":"20180508_microsoft_windows_your_phone_android_ios_idovonal_timeline_edge_bongeszo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6673fce8-8f45-40d0-a7aa-39187f6ac49d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_microsoft_windows_your_phone_android_ios_idovonal_timeline_edge_bongeszo","timestamp":"2018. május. 08. 09:03","title":"Szépen lassan minden androidos telefonból és iPhone-ból windowsos telefont csinálna a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9975c921-0f1d-46f8-a88d-eb523e405ecb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Természetben nyújtott és pénzbeli támogatást is kaphat az, aki beteg gyereket ápol. Az ilyen juttatások fontos tudnivalóit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Természetben nyújtott és pénzbeli támogatást is kaphat az, aki beteg gyereket ápol. Az ilyen juttatások fontos...","id":"20180508_Nehany_tizezer_forintot_csak_kap_az_allamtol_aki_tartosan_beteg_gyereket_apol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9975c921-0f1d-46f8-a88d-eb523e405ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6a7293-adab-4355-857f-01e192f52163","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Nehany_tizezer_forintot_csak_kap_az_allamtol_aki_tartosan_beteg_gyereket_apol","timestamp":"2018. május. 08. 16:57","title":"Néhány tízezer forintot csak kap az államtól, aki tartósan beteg gyereket ápol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6c704c-7c64-4482-aa18-d04b8950a48a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 11-én nyit a Lupa-tó.","shortLead":"Május 11-én nyit a Lupa-tó.","id":"20180509_Penteken_nyit_Budapest_tengerpartja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f6c704c-7c64-4482-aa18-d04b8950a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3d81d1-b6d1-4db0-8281-a062d60f4d9a","keywords":null,"link":"/elet/20180509_Penteken_nyit_Budapest_tengerpartja","timestamp":"2018. május. 09. 14:54","title":"Pénteken nyit Budapest tengerpartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07570b5-780f-4ea1-8872-e53a64d98ccf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előre tervezett lépés volt – mondta Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója, aki idén júliusig tölti be ezt a pozíciót.","shortLead":"Előre tervezett lépés volt – mondta Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója, aki idén júliusig tölti...","id":"20180509_Elarulta_a_Magyar_Telekom_vezere_hogy_miert_eppen_most_mondott_le","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07570b5-780f-4ea1-8872-e53a64d98ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac48de0-5a77-44f8-aefb-3348e846fa31","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_Elarulta_a_Magyar_Telekom_vezere_hogy_miert_eppen_most_mondott_le","timestamp":"2018. május. 09. 11:27","title":"Elárulta a Magyar Telekom vezére, hogy miért éppen most mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49886718-150c-42f4-907e-02133290f742","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emelkedettség ide vagy oda, délben az ünneplő képviselő gyomra is megkordul. ","shortLead":"Emelkedettség ide vagy oda, délben az ünneplő képviselő gyomra is megkordul. ","id":"20180508_Tokfozelekkel_unnepelhet_a_ketharmad_ez_fott_ma_a_parlamenti_konyhan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49886718-150c-42f4-907e-02133290f742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7601dab3-b68c-4fb6-b585-2fb3a8f6bf74","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Tokfozelekkel_unnepelhet_a_ketharmad_ez_fott_ma_a_parlamenti_konyhan","timestamp":"2018. május. 08. 13:40","title":"Tökfőzelékkel ünnepelhet a kétharmad: ez főtt ma a parlamenti konyhán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7472f7c1-a8e3-4c4e-a141-baa28ca3e227","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ne fogadják el a Wallis vételi ajánlatát – kéri az Altera igazgatósága a részvényeseket.","shortLead":"Ne fogadják el a Wallis vételi ajánlatát – kéri az Altera igazgatósága a részvényeseket.","id":"20180508_A_kisbefektetoknek_uzent_az_Altera_igazgatosaga","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7472f7c1-a8e3-4c4e-a141-baa28ca3e227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de120943-afd3-417a-9b07-5ac3a10e3da4","keywords":null,"link":"/kkv/20180508_A_kisbefektetoknek_uzent_az_Altera_igazgatosaga","timestamp":"2018. május. 08. 10:54","title":"A kisbefektetőknek üzent az Altera igazgatósága a Wallis-ajánlatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c2ab92-4f6c-4cee-89c3-5f5aa45578f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs, aki leszedje a magyar szamócát.","shortLead":"Nincs, aki leszedje a magyar szamócát.","id":"20180508_Nyugatra_vandorolnak_mar_a_napszamosok_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61c2ab92-4f6c-4cee-89c3-5f5aa45578f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82126dd2-0e48-48da-88e0-afc92c1212ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Nyugatra_vandorolnak_mar_a_napszamosok_is","timestamp":"2018. május. 08. 07:37","title":"Nyugatra vándorolnak már a napszámosok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]