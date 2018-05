Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0986c778-6cd2-43a4-b1c6-f2af1d2dd9a2","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Egy 1797-ben elsüllyedt brit hajó rakományának sörkészlete most eljut a fogyasztókhoz.\r

\r

","shortLead":"Egy 1797-ben elsüllyedt brit hajó rakományának sörkészlete most eljut a fogyasztókhoz.\r

\r

","id":"20180508_Roncs__a_tulelo_sor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0986c778-6cd2-43a4-b1c6-f2af1d2dd9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3925df-2f42-42e6-9a23-477991d4790c","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Roncs__a_tulelo_sor","timestamp":"2018. május. 09. 09:12","title":"221 évet késett, de végül megérkezett a sör a címzetthez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb22515e-90ab-488f-8150-6668552ebd3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly Párizsban 9800 elektromos meghajtású robogót állítottak forgalomba, ez 33 százalékos növekedés az előző évhez képest. A párizsi önkormányzat, környezetvédelmi megfontolásokból, egy nem benzines motorkerékpár vásárlásához akár 900 eurós támogatást is ad.","shortLead":"Tavaly Párizsban 9800 elektromos meghajtású robogót állítottak forgalomba, ez 33 százalékos növekedés az előző évhez...","id":"20180509_Veszelyes_elektromos_ketkerekuek_nem_igaz_hogy_aki_egyszer_megtanult_biciklizni_sosem_felejti_el","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb22515e-90ab-488f-8150-6668552ebd3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1495f4-1c39-4a39-b228-a73109b5a9fe","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_Veszelyes_elektromos_ketkerekuek_nem_igaz_hogy_aki_egyszer_megtanult_biciklizni_sosem_felejti_el","timestamp":"2018. május. 09. 09:50","title":"Veszélyes elektromos kétkerekűek: nem igaz, hogy aki egyszer megtanult biciklizni, sosem felejti el?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét már a külföldi kritikusok is méltatják.","shortLead":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét már a külföldi kritikusok is méltatják.","id":"20180509_Telthazzal_futott_a_magyar_film_Cannesban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17a40b5-22d7-479d-8611-4ad1ea5fe2ac","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Telthazzal_futott_a_magyar_film_Cannesban","timestamp":"2018. május. 09. 17:55","title":"Telt házzal futott a magyar film Cannes-ban, a kritikusok áradoznak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jövő év közepén zárhatják le a tranzakciót, ha az illetékes versenyhatóságok is rábólintanak. A Deutsche Telekom komoly konkurenciát kaphat. ","shortLead":"Jövő év közepén zárhatják le a tranzakciót, ha az illetékes versenyhatóságok is rábólintanak. A Deutsche Telekom komoly...","id":"20180509_hivatalos_a_vodafone_megveszi_a_liberty_Globalt_vagyis_a_upct","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e558ed90-b6a3-432d-926e-a446378b73c1","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_hivatalos_a_vodafone_megveszi_a_liberty_Globalt_vagyis_a_upct","timestamp":"2018. május. 09. 09:19","title":"Hivatalos: A Vodafone megveszi a Liberty Globalt, vagyis a UPC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d7cf88-e00c-4823-8709-ba2828ddafb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft kedden mutatta be legújabb találmányát, amely a mesterséges intelligencia segítségével képes szimultán \"tolmácsolni\" a jelenlétében elhangzottakat.","shortLead":"A Microsoft kedden mutatta be legújabb találmányát, amely a mesterséges intelligencia segítségével képes szimultán...","id":"20180509_microsoft_okoshangszoro_build_konferencia_ceges_megbeszleles_arcfelismeres_mesterseges_intelligencia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65d7cf88-e00c-4823-8709-ba2828ddafb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2f50bb-cf8b-4d07-95f9-900076d1fd3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_microsoft_okoshangszoro_build_konferencia_ceges_megbeszleles_arcfelismeres_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. május. 09. 11:03","title":"A Microsoft kitalált valamit, ami alaposan megváltoztathatja, amit most egy értekezletről gondolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316076c5-dd28-4b9b-987f-833d983cb829","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeledik az év társasági eseménye, az angol királyi család újabb esküvője. A brit autómárka ügyesen rárepült a lehetőségre.","shortLead":"Közeledik az év társasági eseménye, az angol királyi család újabb esküvője. A brit autómárka ügyesen rárepült...","id":"20180510_MINI_Kiralyi_eskuvo_Edition","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=316076c5-dd28-4b9b-987f-833d983cb829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1358f0f6-d38b-46ab-8ab2-c4df59cdc508","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_MINI_Kiralyi_eskuvo_Edition","timestamp":"2018. május. 10. 11:21","title":"Itt a MINI-ből a királyi esküvő edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf38d72d-6f80-4ec6-bd9b-630ebb6cc8e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tévedett, ha azt hitte, már nem lehetnek ennél cikibbek...","shortLead":"Tévedett, ha azt hitte, már nem lehetnek ennél cikibbek...","id":"20180509_A_Spice_Girls_tagjainak_oltozott_be_a_Backstreet_Boys_a_hetvegen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf38d72d-6f80-4ec6-bd9b-630ebb6cc8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d376218-45d0-415a-85f9-782489190bbb","keywords":null,"link":"/elet/20180509_A_Spice_Girls_tagjainak_oltozott_be_a_Backstreet_Boys_a_hetvegen","timestamp":"2018. május. 09. 14:57","title":"Spice Boys lett a Backstreet Boysból egy estére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67a08e1-7ec6-4b4d-9373-4f8515b901cb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A párizsiak az esélyeknek megfelelően megnyerték a labdarúgó Francia Kupa döntőjét a harmadosztályú Les Herbiers ellen.","shortLead":"A párizsiak az esélyeknek megfelelően megnyerték a labdarúgó Francia Kupa döntőjét a harmadosztályú Les Herbiers ellen.","id":"20180509_elmaradt_a_harmadosztalyu_csoda_a_psg_a_kupagyoztes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c67a08e1-7ec6-4b4d-9373-4f8515b901cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd295fd-c8bf-4f9d-a66a-836b63954ef9","keywords":null,"link":"/sport/20180509_elmaradt_a_harmadosztalyu_csoda_a_psg_a_kupagyoztes","timestamp":"2018. május. 09. 08:04","title":"Elmaradt a harmadosztályú csoda: a PSG a kupagyőztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]