Viszonylag olcsón, a bolti árhoz képest 30-40 ezerrel forinttal kedvezőbb áron jutottak hozzá a parlamenti képviselők idei legfontosabb munkaeszközeikhez. Bár Samsung mobilt is választhattak volna, a többség mégis az Apple aktuális csúcsgépét kérte. Ennél már csak a telefonokhoz kapcsolódó előfizetői csomag díja abszurdabb.

Hogy mi szüksége egy parlamenti képviselőnek egy alapjáraton bruttó közel 400 ezer forintba kerülő telefonra, nem tudjuk, de a jelek szerint a honatyák jelentős része ilyen készülékkel a zsebében kezdi meg az új kormányzati ciklust – derül ki az Index cikkéből.

Pedig jóval olcsóbban megoldhatták volna: az Asus az idei MWC-n bemutatott iPhone X-klónja az Apple jubileumi telefonjához képest fele annyiért szerezhető be, ráadásul a specifikációk terén sincs miért szégyenkeznie, abszolút erősnek mondható telefonról van szó. Az iPhone X-et használók közül ráadásul egyre többen panaszkodnak szem- és fejfájásra. De hát utóbbi remélhetőleg nem zavar majd be a képviselői munkába.

Az Index egyébként azt írja, hogy a képviselők a 64 gigás iPhone X és a Samsung Galaxy 8-as közül választhattak. Többen az Apple csúcskészülékét választották. Akadt, aki azt mondta, az otthoni eszközök többsége is Apple márkájú, ezért választotta azt.

A készülékek darabját a vonatkozó közbeszerzést részletező táblázat szerint bruttó 344 ezer forintért vásárolták, összesen 250 darabot kértek belőlük. Csak összehasonlításképp: az iPhone X az Apple online boltjában 380 ezer forintért kapható, így nagyjából 10 százalékos kedvezménnyel szerezték be.

A portál a telefonokhoz tartozó előfizetői csomagárról is hírt adott, utóbbi a jelek szerint havi 700(!) forint + áfát jelent majd a képviselőknek. Ebben a korlátlan sms is benne van, ezenfelül havi 500 forint + áfáért az EU-ban is leforgalmazható 8 GB internetet kapnak a képviselők. Az abszurdnak tűnő havidíjat alighanem a szolgáltatás négyévnyi költségének egyösszegben való befizetése után kapott kedvezménnyel lehet magyarázni. A Telekomnál ugyanis 143 millió forintot hagytak ott a közbeszerzést részletező dokumentum szerint.

A képviselők emellett új laptopokat is kérhettek, ha akartak. Az előző ciklusban használt, a 2017-es adatok alapján 300 ezer forintba kerülő Lenovo TP L560-as helyett idén a lényegesen drágább, akár 430 ezer forintot is kóstáló Dell 5480-as jár.

