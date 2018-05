Az eddig kiszivárgott információkat elnézve nem véletlenül várja annyira a világ a OnePlus új csúcstelefonját. A készülék még a legújabb iPhone-oknak is feladhatja a leckét. Most már azt is tudni, hol lehet majd megvásárolni a legkorábban az újdonságot.

Nem fog túl nagy meglepetést okozni a jövő szerdai londoni esemény, amelyen bemutatják a OnePlus 6-ot, hiszen már szinte minden kiszivárgott róla. Ismertek ma már a telefon specifikációi, tudni lehet, hogyan fog kinézni (és igen, lesz rajta notch is, ami nagyobb lesz, mint az Essential Phone-onb, viszont kisebb az iPhone X-énél). Azt is sejteni egy rejtélyes, de mindenképp hivatalos kiszivárogtatásból, hogy pulzusszámláló is lesz benne. Kap arcfelismerő rendszert is, és marad rajta a 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó.

Mint említettük, a bejelentésére május 16-án kerül sor, a tényleges megjelenési dátum viszont május 25. körül lesz. A türelmetlenek azonban pár nappal korábban hozzájuthatnak egy úgynevezett ideiglenes (pop up) értékesítés során, a világ néhány országában, illetve városában. A listán természetesen ott van Kína, India az Egyesült Államok és jó néhány európai várok, közöttük Berlin, Milánó, Stockholm, Párizs, Helsinki – a részletek itt találhatók.

A londoni bemutatóra egyébként a OnePlus honlapján lehetett jegyeket venni, kilenc óra alatt el is fogyott az összes. Viszont a OnePlus honlapján majd élőben kísérhető figyelemmel a nagy bemutatkozás.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.