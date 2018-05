Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem egyszerű a kiadatása a félszáz embert bepalizó asszonynak.","shortLead":"Nem egyszerű a kiadatása a félszáz embert bepalizó asszonynak.","id":"20180509_Svajci_cellajaban_huzza_az_idot_a_csengeri_orokosno","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a041ad24-12a6-4b7c-baad-4158ba1d907f","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Svajci_cellajaban_huzza_az_idot_a_csengeri_orokosno","timestamp":"2018. május. 09. 18:15","title":"Svájci cellájában húzza az időt a \"csengeri örökösnő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f287e9a2-676f-4476-bf60-3ee01d6f1a00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újítás első körben Budapesten érhető el. ","shortLead":"Az újítás első körben Budapesten érhető el. ","id":"20180508_Sajat_futarokkal_szallit_ki_eteleket_a_NetPincer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f287e9a2-676f-4476-bf60-3ee01d6f1a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e48b55-809c-44e7-bca4-a649fff9022b","keywords":null,"link":"/kkv/20180508_Sajat_futarokkal_szallit_ki_eteleket_a_NetPincer","timestamp":"2018. május. 08. 13:03","title":"Saját futárokkal szállít ki ételeket a NetPincér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ff17bd-2325-425a-a590-316c9d5b734b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan a pillanat, amikor Áder őt javasolja miniszterelnöknek, egy kép arról, ahogy ugarthatják Lázár Jánost, egy pillanat, mely mindent elmond a NER-ről. Meghajolva gratulált a házelnöknek megválasztott Kövér Lászlónak, de azért átjön az is, hogy fáradtan érkezett az ülésre. ","shortLead":"Megvan a pillanat, amikor Áder őt javasolja miniszterelnöknek, egy kép arról, ahogy ugarthatják Lázár Jánost...","id":"20180508_Orban_Viktor_galeria","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8ff17bd-2325-425a-a590-316c9d5b734b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c37cb5a-059a-45ca-b2b6-399e87a0a4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Orban_Viktor_galeria","timestamp":"2018. május. 08. 18:14","title":"Mutatunk 14 emlékezetes képet Orbán Viktor 4. ciklusának kezdetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyházi vezetőket a parlamentnél tüntetők inzultálták az Országgyűlés alakuló ülése után.","shortLead":"Az egyházi vezetőket a parlamentnél tüntetők inzultálták az Országgyűlés alakuló ülése után.","id":"20180509_Nem_tesznek_feljelentest_a_reformatus_vezetok_az_oket_ert_tamadas_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be2e371-cda4-440d-82b7-302745e85148","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Nem_tesznek_feljelentest_a_reformatus_vezetok_az_oket_ert_tamadas_miatt","timestamp":"2018. május. 09. 22:05","title":"Nem tesznek feljelentést a református vezetők az őket ért támadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a68b3dc-ea57-4a2b-b378-6b26d6455f50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó fokozatosan kivezeti a dízelautói értékesítését Európából.","shortLead":"A japán gyártó fokozatosan kivezeti a dízelautói értékesítését Európából.","id":"20180508_nissan_dizel_stop","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a68b3dc-ea57-4a2b-b378-6b26d6455f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb577c1f-a733-406d-845a-3f1fb07d2843","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_nissan_dizel_stop","timestamp":"2018. május. 08. 14:22","title":"Nissanból sem lesz már sokáig dízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbfbf25-7c89-4c31-bc6d-1d454243ebc0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 20 évig készülő Don Quijote-filmje bemutatása körüli hercehurca viselhette meg ennyire a rendezőt.","shortLead":"A 20 évig készülő Don Quijote-filmje bemutatása körüli hercehurca viselhette meg ennyire a rendezőt.","id":"20180509_Sztrokot_kapott_Terry_Gilliam_mig_a_birosagi_iteletre_vart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddbfbf25-7c89-4c31-bc6d-1d454243ebc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3704e873-b3a3-4a93-9bb3-0d9a0d5c294b","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Sztrokot_kapott_Terry_Gilliam_mig_a_birosagi_iteletre_vart","timestamp":"2018. május. 09. 10:37","title":"Sztrókot kapott Terry Gilliam, míg a bírósági ítéletre várt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"Lindner András","category":"hetilap","description":"Képalkotó eljárásokkal is sikerült kimutatni, mi játszódik le a testben placebo alkalmazása során. Ráadásul kiderült, hogy a hatóanyag nélküli szer akkor is hatásos lehet, ha a páciens tisztában van a készítmény semlegességével.","shortLead":"Képalkotó eljárásokkal is sikerült kimutatni, mi játszódik le a testben placebo alkalmazása során. Ráadásul kiderült...","id":"201819__placebo__bizalmi_orvoslas__hatasos_hatastalansag__nem_csal_alatszat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a681fa0-be68-4da4-aa14-1fbf89978b53","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.19/201819__placebo__bizalmi_orvoslas__hatasos_hatastalansag__nem_csal_alatszat","timestamp":"2018. május. 09. 00:00","title":"Nem csal a látszat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56028e7d-90b1-46b5-b0fc-96236e458c63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180509_Te_is_lehetsz_Kim_Dzsong_Un_es_Mun_Dzse_In_Panmindzsonban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56028e7d-90b1-46b5-b0fc-96236e458c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b14b589-2184-4680-b6b7-02020fc67329","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Te_is_lehetsz_Kim_Dzsong_Un_es_Mun_Dzse_In_Panmindzsonban","timestamp":"2018. május. 09. 11:43","title":"Te is lehetsz Kim Dzsong Un és Mun Dzse In Panmindzsonban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]