[{"available":true,"c_guid":"e4356570-8e1d-497c-beb6-9b2f5d5a501d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új M5-ös minden korábbinál keményebb, erősebb és persze gyorsabb is egyben.","shortLead":"Ez az új M5-ös minden korábbinál keményebb, erősebb és persze gyorsabb is egyben.","id":"20180509_bmw_m5_competition_sportauto_tuning_v8_motor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4356570-8e1d-497c-beb6-9b2f5d5a501d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ef9244-c149-45e2-a73a-2f8565a9e928","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_bmw_m5_competition_sportauto_tuning_v8_motor","timestamp":"2018. május. 09. 13:21","title":"Hivatalos: a BMW bemutatta a 625 lóerős legkeményebb M5-öst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d7a04-2b9e-4257-b4da-6cc7cfdd6f4f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kazahsztán 45 harci helikoptert vásárolt Franciaországtól 2 milliárd euróért 2009-ben. Nazarbajev, Kazahsztán \"örökös elnöke\" cserében kis szívességet kért Sarkozy akkori francia elnöktől: intézze el, hogy három kazahsztáni oligarcha ne kerüljön bíróság elé.","shortLead":"Kazahsztán 45 harci helikoptert vásárolt Franciaországtól 2 milliárd euróért 2009-ben. Nazarbajev, Kazahsztán \"örökös...","id":"20180510_Kazahgate_korrupt_volt_a_szenatus_egykori_elnoke_Belgiumban_de_vajon_csak_o","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=841d7a04-2b9e-4257-b4da-6cc7cfdd6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d174554-f83c-4246-a57d-cdc894e0219e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Kazahgate_korrupt_volt_a_szenatus_egykori_elnoke_Belgiumban_de_vajon_csak_o","timestamp":"2018. május. 10. 11:58","title":"\"Kazah-gate\": korrupt volt a szenátus egykori elnöke Belgiumban, de vajon csak ő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Nem szép a legyőzött ellenfelet rugdosni, a kormánymédia mégis ezt teszi, ami megmutatja, hogy nincs menekvés, nincs kegyelem, nincs mese.","shortLead":"Nem szép a legyőzött ellenfelet rugdosni, a kormánymédia mégis ezt teszi, ami megmutatja, hogy nincs menekvés, nincs...","id":"20180509_TGM_Schilling_Arpad_es_a_gyoztesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f138c8-3f3b-415e-b338-961a49940580","keywords":null,"link":"/velemeny/20180509_TGM_Schilling_Arpad_es_a_gyoztesek","timestamp":"2018. május. 09. 14:00","title":"TGM: Schilling Árpád és a győztesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263df322-0e4e-452b-a7b6-a7b99e6eda02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormánypárti lapnak nyilatkozó főigazgató szerint náluk minden korszerű, rendezték a béreket, és nincs munkaerőhiány.","shortLead":"A kormánypárti lapnak nyilatkozó főigazgató szerint náluk minden korszerű, rendezték a béreket, és nincs munkaerőhiány.","id":"20180509_a_magyar_idok_szerint_az_egri_korhazban_minden_szep_es_jo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=263df322-0e4e-452b-a7b6-a7b99e6eda02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de96c754-bcba-4051-b38e-c75c30e836e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_a_magyar_idok_szerint_az_egri_korhazban_minden_szep_es_jo","timestamp":"2018. május. 09. 06:18","title":"A Magyar Idők szerint az egri kórházban minden szép és jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b79a93a-0db0-4aa5-9e2a-19de027f4db8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fákat vágtak ki, majd a helyükön betont őröltek, kevertek, illetve rengeteg bontási hulladékot tároltak a vasútfelújítás idején. A parkot és környékét azóta sem hozták rendbe. A polgármester közölte, hogy szerinte a Népszava újságírója nem tudni pártatlan cikket írni az ügyről, így nem válaszolt a kérdéseire.","shortLead":"Fákat vágtak ki, majd a helyükön betont őröltek, kevertek, illetve rengeteg bontási hulladékot tároltak...","id":"20180509_nepszava_meszaros_lorincet_hibaztatjak_a_balatonszemesi_park_tonkreteteleert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b79a93a-0db0-4aa5-9e2a-19de027f4db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bea1e7-9a16-4d77-9dad-58135513f3ce","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_nepszava_meszaros_lorincet_hibaztatjak_a_balatonszemesi_park_tonkreteteleert","timestamp":"2018. május. 09. 06:08","title":"Népszava: Mészáros Lőrincet hibáztatják a balatonszemesi park tönkretételéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0603b9f7-8487-4dc2-86c4-50995cb0864a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök a szocsiban megtartott Éjszakai Hokiliga fesztiválon állt be játszani, ezt itt már többször is megtette. ","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök a szocsiban megtartott Éjszakai Hokiliga fesztiválon állt be játszani, ezt itt már...","id":"20180510_Fotok_Putyin_is_beallt_hokizni_Szocsiban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0603b9f7-8487-4dc2-86c4-50995cb0864a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5557facf-fda7-475e-be53-013dfc0dff88","keywords":null,"link":"/sport/20180510_Fotok_Putyin_is_beallt_hokizni_Szocsiban","timestamp":"2018. május. 10. 21:29","title":"Fotók: Putyin is beállt hokizni Szocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9e2a54-ecbb-4f29-bcc9-2e8a07875322","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A robotok, a szövetkezetek, vagy az Európán kívülről jövő munkások oldhatnák meg a mezőgazdaságban is dühöngő munkaerőhiányt. A robotok drágák, a szövetkezéstől frászt kapnak a gazdák. A messziről jövő vendégmunkások alkalmazását az idegengyűlölet igencsak megnehezíti. Még a szomszédból érkező kevés vendégmunkásnak is időnként feketepólósokkal kell szemezniük, mint Medgyesegyházán.","shortLead":"A robotok, a szövetkezetek, vagy az Európán kívülről jövő munkások oldhatnák meg a mezőgazdaságban is dühöngő...","id":"20180509_venegmunkasok_elleni_agresszio_munkaerohiany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc9e2a54-ecbb-4f29-bcc9-2e8a07875322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cfd4d7-6496-4177-85cd-d33f1b8aa592","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_venegmunkasok_elleni_agresszio_munkaerohiany","timestamp":"2018. május. 09. 11:45","title":"Mit szólnának a vendégmunkásokat vegzáló feketepólós legények, ha indiai melós szedné a magyar epret? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3aa5b0-ab75-4c64-af55-ab208cb30fa3","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Idén ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját a Ruszt városához közeli Familypark, Ausztria egyik legnagyobb szabadidőparkja. Ám belegondolunk-e, hogyan is működik egy ilyen létesítmény? Kik és hogyan tartják fenn a varázslatot nap mint nap? Kik felelnek azért, hogy az élmény mind a gyerekek, mind a felnőttek számára felhőtlen legyen?","shortLead":"Idén ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját a Ruszt városához közeli Familypark, Ausztria egyik legnagyobb...","id":"feelaustria_20180507_Egy_elmenypark_fogaskerekei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb3aa5b0-ab75-4c64-af55-ab208cb30fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4962fa84-1bf6-436b-a1be-d434a655f568","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180507_Egy_elmenypark_fogaskerekei","timestamp":"2018. május. 10. 11:30","title":"Egy élménypark fogaskerekei – Belestünk az osztrák csodavilág kulisszái mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"}]