Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az észak-amerikai focibajnokságban nem titkolóznak úgy, mint Magyarországon, ott közzétették, mennyi a focisták fizetése.","shortLead":"Az észak-amerikai focibajnokságban nem titkolóznak úgy, mint Magyarországon, ott közzétették, mennyi a focisták...","id":"20180511_Nikolics_fizetese_magasabb_mint_Ibrahimovice","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e04ea75-1254-429d-a0fc-0cf775d335c0","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Nikolics_fizetese_magasabb_mint_Ibrahimovice","timestamp":"2018. május. 11. 16:32","title":"Nikolics fizetése magasabb, mint Ibrahimovicé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4e927d-419d-492f-be9f-bc24da8c9912","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az új csúcs hitelesítése akár fél évig is eltarthat, üzente a Guinness-rekordok Könyve szóvivője.","shortLead":"Az új csúcs hitelesítése akár fél évig is eltarthat, üzente a Guinness-rekordok Könyve szóvivője.","id":"20180511_Szakallas_vilagrekord_dolt_meg_labdas_zsonglorfutasban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a4e927d-419d-492f-be9f-bc24da8c9912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ef075d-9cb6-4f93-9326-a64a6b09f6cc","keywords":null,"link":"/sport/20180511_Szakallas_vilagrekord_dolt_meg_labdas_zsonglorfutasban","timestamp":"2018. május. 11. 16:54","title":"Szakállas világrekord dőlt meg labdás zsonglőrfutásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2087ba-36bd-4ed2-baac-57bcbea6f66c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két napja alakult meg az új összetételű Országgyűlés, de az eddigi gyakorlat szerint a parlamentből kiszorult kormánypárti képviselőknek sincs miért aggódniuk: a Fidesz- frakció előző vezetője, úgy tudjuk, már puhatolózott a távozóknál, mivel szeretnének foglalkozni a jövőben.","shortLead":"Két napja alakult meg az új összetételű Országgyűlés, de az eddigi gyakorlat szerint a parlamentből kiszorult...","id":"20180510_A_Fidesz_most_sem_hagyja_az_ut_szelen_a_parlamentbol_kiszorult_kepviseloit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f2087ba-36bd-4ed2-baac-57bcbea6f66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f973b7-9d79-4717-8f67-7086cf012575","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_A_Fidesz_most_sem_hagyja_az_ut_szelen_a_parlamentbol_kiszorult_kepviseloit","timestamp":"2018. május. 10. 10:45","title":"A Fidesz most sem hagyja az út szélén a parlamentből kiszorult képviselőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7665ff5-1fd9-45fd-af82-f7c47413599b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A te kezedben van! Ments meg életeket, moss kezet. Mert a kezed tisztasága számít” – ezzel szlogennel népszerűsíti a kézmosást a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Megyei Kórház, és ehhez műtőben táncolós videót is forgattak. ","shortLead":"„A te kezedben van! Ments meg életeket, moss kezet. Mert a kezed tisztasága számít” – ezzel szlogennel népszerűsíti...","id":"20180510_kezet_mosni_valojaban_oriasi_buli","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7665ff5-1fd9-45fd-af82-f7c47413599b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f324babd-0312-4ce9-8654-3a7398153b17","keywords":null,"link":"/elet/20180510_kezet_mosni_valojaban_oriasi_buli","timestamp":"2018. május. 10. 19:16","title":"Kezet mosni valójában óriási buli – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b30682e-b540-423c-92a6-88b4ee54ae35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napja hivatalosan is megerősítették, mikor jelenik meg a HTC nagyon várt új telefonja, most pedig azt is megtudhattuk, nagyjából milyen árra lehet számítani.","shortLead":"Pár napja hivatalosan is megerősítették, mikor jelenik meg a HTC nagyon várt új telefonja, most pedig azt is...","id":"20180510_htcu12plus_ara_kiszivargott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b30682e-b540-423c-92a6-88b4ee54ae35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e25fcaa-a7e4-49b1-ae2e-8a103ed47b90","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_htcu12plus_ara_kiszivargott","timestamp":"2018. május. 10. 19:00","title":"A megjelenési ideje után az is kiszivárgott, mennyibe fog kerülni a HTC új csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Képalkotó eljárásokkal is sikerült kimutatni, mi játszódik le a testben placebo alkalmazása során. Ráadásul kiderült, hogy a hatóanyag nélküli szer akkor is hatásos lehet, ha a páciens tisztában van a készítmény semlegességével.","shortLead":"Képalkotó eljárásokkal is sikerült kimutatni, mi játszódik le a testben placebo alkalmazása során. Ráadásul kiderült...","id":"20180510_placebohatas_hogyan_mukodik_a_placebo_hatasos_pszichologia_gyogyitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba343ffa-2fd0-4758-9c01-04aec3bf6044","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_placebohatas_hogyan_mukodik_a_placebo_hatasos_pszichologia_gyogyitas","timestamp":"2018. május. 10. 12:03","title":"Megvan a titok? Kiderült, hogy akkor is működhet a placebo, ha tudjuk, hogy semleges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nem áll meg a metró a Batthyány téren, és az 56-os és 61-es villamossal is gond van. ","shortLead":"Nem áll meg a metró a Batthyány téren, és az 56-os és 61-es villamossal is gond van. ","id":"20180510_Aramellatasi_hiba_okoz_gondot_a_budai_kozlekedesben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e73f34-d6c0-407b-a03b-3e7369d128ef","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180510_Aramellatasi_hiba_okoz_gondot_a_budai_kozlekedesben","timestamp":"2018. május. 10. 16:39","title":"Áramellátási hiba okoz gondot a budai közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06f922b-40be-474f-b48f-7e5eb0ec8d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy zalaegerszegi iskolában is ugyanaz történt, mint egy budapesti gimnáziumban: elvették a régi, kronológiát tartalmazó töriatlaszokat az érettségizőktől. Valószínűleg ott sem hallottak a jogszabályról, amely egyértelműen kimondja: a vizsgázók ezeket a kiadványokat is használhatják.","shortLead":"Egy zalaegerszegi iskolában is ugyanaz történt, mint egy budapesti gimnáziumban: elvették a régi, kronológiát...","id":"20180511_Egy_masik_gimnaziumban_is_elkoboztak_az_erettsegizoktol_az_atlaszokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f06f922b-40be-474f-b48f-7e5eb0ec8d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f32b34-e480-4a2d-92e0-36103369c2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Egy_masik_gimnaziumban_is_elkoboztak_az_erettsegizoktol_az_atlaszokat","timestamp":"2018. május. 11. 15:01","title":"Egy másik gimnáziumban is elkobozták az érettségizőktől az atlaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]