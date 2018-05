Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5dd499b-ca3a-41e2-9871-2567d9347bd6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő a Könyvklub című új filmjének a premierjén avatta be a nyilvánosságot a dolgok állásába.","shortLead":"A színésznő a Könyvklub című új filmjének a premierjén avatta be a nyilvánosságot a dolgok állásába.","id":"20180510_Jane_Fonda_visszavonult_a_szextol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5dd499b-ca3a-41e2-9871-2567d9347bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63696145-68f4-4e13-acc7-cf3b2332d2a9","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Jane_Fonda_visszavonult_a_szextol","timestamp":"2018. május. 10. 09:45","title":"Jane Fonda visszavonult a szextől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ee0102-25b2-4102-b2c3-fcd7af31f940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autója az út menti szalagkorlátnak ütközött és felborult.","shortLead":"Autója az út menti szalagkorlátnak ütközött és felborult.","id":"20180511_meghalt_a_sofor_akit_rendorok_uldoztek_vacnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06ee0102-25b2-4102-b2c3-fcd7af31f940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd515b77-5e6d-49d1-aa59-d174829d4b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_meghalt_a_sofor_akit_rendorok_uldoztek_vacnal","timestamp":"2018. május. 11. 09:55","title":"Meghalt a sofőr, akit rendőrök üldöztek Vácnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009319e6-4851-4d5b-9423-07ece3f55575","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kezd röhejessé válni a felújított albertfalvai vasúti megálló liftjének története, amely évek óta kihasználatlanul ál, még soha, senki nem használhatta, és a MÁV csak ígérgette eddig a javítását és az üzembe helyezését.","shortLead":"Kezd röhejessé válni a felújított albertfalvai vasúti megálló liftjének története, amely évek óta kihasználatlanul ál...","id":"20180510_aprilisra_igertek_meg_mindig_nem_mukodik_az_albertfalvai_megallo_liftje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=009319e6-4851-4d5b-9423-07ece3f55575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cafdc20-8265-4bfd-90d3-74c61bd810dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_aprilisra_igertek_meg_mindig_nem_mukodik_az_albertfalvai_megallo_liftje","timestamp":"2018. május. 10. 20:42","title":"Áprilisra ígérték, még mindig nem működik az albertfalvai megálló liftje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jön Milo is, de nem a konferenciára, hanem külön standupra a Bálnába.","shortLead":"Jön Milo is, de nem a konferenciára, hanem külön standupra a Bálnába.","id":"20180511_Schmidt_Maria_Politikailag_inkorrekt_beszelgetesre_keszulunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d425c6-6aa8-46a5-996b-c953153917d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Schmidt_Maria_Politikailag_inkorrekt_beszelgetesre_keszulunk","timestamp":"2018. május. 11. 12:40","title":"Schmidt Mária: \"Politikailag inkorrekt beszélgetésre készülünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google megmutatta, hol tart most a gép: a mesterséges intelligenciának és a fejlett hangalkotó technológiának hála angolul már úgy telefonál, hogy a vonal másik végén lévő ember észre sem veszi, hogy valójában nem emberrel, hanem géppel beszélget.","shortLead":"A Google megmutatta, hol tart most a gép: a mesterséges intelligenciának és a fejlett hangalkotó technológiának hála...","id":"20180510_google_assistant_mesterseges_intelligencia_google_duplex_google_io_konferencia_2018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e903e668-2710-4d3c-8d55-b058e52ed96c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_google_assistant_mesterseges_intelligencia_google_duplex_google_io_konferencia_2018","timestamp":"2018. május. 10. 08:03","title":"Bámulatos és hátborzongató felvétel: már a gép is tud telefonálni úgy, mintha ember lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Középszinten 180, emelt szinten 240 percet kapnak a megoldásra a diákok.","shortLead":"Középszinten 180, emelt szinten 240 percet kapnak a megoldásra a diákok.","id":"20180511_a_nemet_irasbelikkel_folytatodnak_az_erettsegik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606246db-7011-4e79-829d-21c388db7245","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_a_nemet_irasbelikkel_folytatodnak_az_erettsegik","timestamp":"2018. május. 11. 05:13","title":"A német írásbelikkel folytatódnak az érettségik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időközi választáson új párttal indul.","shortLead":"Az időközi választáson új párttal indul.","id":"20180510_Ujra_bedobja_magat_Moricz_Eszter_a_XV_keruletben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97dc231-66b9-4faf-8c76-cf36951a7fe9","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Ujra_bedobja_magat_Moricz_Eszter_a_XV_keruletben","timestamp":"2018. május. 10. 10:15","title":"Újra bedobja magát Móricz Eszter a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0dbade-e0c2-4a13-8419-f072d98c2179","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Egy nő akkor lesz terhes a nyilvánosság előtt, ha ő azt mondja. Az ugyanis, hogy mi történik egy nő testében: magánügy.","shortLead":"Egy nő akkor lesz terhes a nyilvánosság előtt, ha ő azt mondja. Az ugyanis, hogy mi történik egy nő testében: magánügy.","id":"20180511_Egy_nonek_joga_van_a_hasahoz_Orban_Rahelnek_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe0dbade-e0c2-4a13-8419-f072d98c2179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78989c5b-ceef-4b5a-aba2-0e0495c8ac96","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Egy_nonek_joga_van_a_hasahoz_Orban_Rahelnek_is","timestamp":"2018. május. 11. 09:00","title":"Egy nőnek joga van a hasához. Orbán Ráhelnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]