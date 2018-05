Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az idei I/O-konferencián bemutatott egyik érdekes újítása a Gmail-használóknak kedvez: a cég gépi tanulásos módszere már a beírt szavak első kezdőbetűiből kitalálja nem csak az utána következő szavakat, hanem akár hosszabb mondatrészeket is. Így pedig nem kevés idő lesz megspórolható levélíráskor.","shortLead":"A Google az idei I/O-konferencián bemutatott egyik érdekes újítása a Gmail-használóknak kedvez: a cég gépi tanulásos...","id":"20180510_google_ai_gmail_mesterseges_intelligencia_google_io_2018_konferencia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfc453d-c773-44a6-bd23-c563840b54e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_google_ai_gmail_mesterseges_intelligencia_google_io_2018_konferencia","timestamp":"2018. május. 10. 09:03","title":"Úgy felokosítják a Gmailt, hogy harmadannyi idő lesz megírni ugyanazt az e-mailt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8981dae-5206-49db-beab-a1af2e8acbba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatói posztjára jelölt Gina Haspel szenátusi bizottsági meghallgatásán azt ígérte, hogy a CIA többé nem folyamodik kínzásokhoz a kihallgatások során. ","shortLead":"A Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatói posztjára jelölt Gina Haspel szenátusi bizottsági meghallgatásán azt...","id":"20180509_Az_uj_CIAigazgato_tett_egy_nagyon_fontos_igeretet_veget_ert_a_kinzasok_idoszaka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8981dae-5206-49db-beab-a1af2e8acbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1589a500-e4cd-488b-b276-3a81e3bb8ee9","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Az_uj_CIAigazgato_tett_egy_nagyon_fontos_igeretet_veget_ert_a_kinzasok_idoszaka","timestamp":"2018. május. 09. 19:15","title":"A CIA igazgatójelöltje tett egy nagyon fontos ígéretet: többé nem kínoznak meg senkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három férfi próbált taxival távozni a Parlament alakuló ülése után, azonban a tüntetők miatt szoros rendőri kísérettel érték el a taxit. A tüntetők kiabáltak és köpködtek, most az is kiderült, hogy kikre: református püspök és a zsinat világi elnöke távozott a házból.","shortLead":"Három férfi próbált taxival távozni a Parlament alakuló ülése után, azonban a tüntetők miatt szoros rendőri kísérettel...","id":"20180509_Kiderult_kiket_menekitettek_ki_tegnap_a_rendorok_a_Parlamentbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1dcedd1-4afb-4f42-8359-330659e534d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Kiderult_kiket_menekitettek_ki_tegnap_a_rendorok_a_Parlamentbol","timestamp":"2018. május. 09. 12:12","title":"Református püspököt menekítettek ki tegnap a tüntetők közül a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0603b9f7-8487-4dc2-86c4-50995cb0864a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök a szocsiban megtartott Éjszakai Hokiliga fesztiválon állt be játszani, ezt itt már többször is megtette. ","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök a szocsiban megtartott Éjszakai Hokiliga fesztiválon állt be játszani, ezt itt már...","id":"20180510_Fotok_Putyin_is_beallt_hokizni_Szocsiban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0603b9f7-8487-4dc2-86c4-50995cb0864a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5557facf-fda7-475e-be53-013dfc0dff88","keywords":null,"link":"/sport/20180510_Fotok_Putyin_is_beallt_hokizni_Szocsiban","timestamp":"2018. május. 10. 21:29","title":"Fotók: Putyin is beállt hokizni Szocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ff17bd-2325-425a-a590-316c9d5b734b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megalakulása utáni első ülésébe kezd csütörtökön az áprilisban megválasztott Országgyűlés. A képviselők újból miniszterelnökké választhatják Orbán Viktort, majd pénteken létrehozhatják az új kormány minisztériumait.","shortLead":"Megalakulása utáni első ülésébe kezd csütörtökön az áprilisban megválasztott Országgyűlés. A képviselők újból...","id":"20180510_orban_viktor_miniszterelokvalasztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8ff17bd-2325-425a-a590-316c9d5b734b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d9dde0-3d6e-435e-b52f-cccb8ba7d8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_orban_viktor_miniszterelokvalasztas","timestamp":"2018. május. 10. 06:27","title":"Ma újból miniszterelnök lesz Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72097203-0006-42e8-bc2d-c1afcf38f771","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magától kioldódhat a biztonsági öv hátul. ","shortLead":"Magától kioldódhat a biztonsági öv hátul. ","id":"20180509_veszelyes_hibat_talaltak_a_kis_Volkswagenekben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72097203-0006-42e8-bc2d-c1afcf38f771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0707846d-53eb-4135-abf1-cb6aed6026fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_veszelyes_hibat_talaltak_a_kis_Volkswagenekben","timestamp":"2018. május. 09. 14:24","title":"Bagatellnek tűnő, de veszélyes hibát találtak a kis Volkswagenekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3632328b-4998-4899-8360-194658be7576","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Öt-tíz éven belül a sofőrök fele, több tízezer ember vonulhat nyugdíjba.","shortLead":"Öt-tíz éven belül a sofőrök fele, több tízezer ember vonulhat nyugdíjba.","id":"20180510_egeto_munkaerohiany_nincs_eleg_hivatasos_sofor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3632328b-4998-4899-8360-194658be7576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3317681-5fef-4e32-a954-7a10b9b2e72a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_egeto_munkaerohiany_nincs_eleg_hivatasos_sofor","timestamp":"2018. május. 10. 06:11","title":"Égető munkaerőhiány: nincs elég hivatásos sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elnöke helyett is aggódik a magyar külügyminiszter Ausztriáért, akinek elnöke iránt, bár átállt a sötét, sorosista oldalra, Szijjártó Péter azért érez némi felelősséget, és megpróbálja a szavak erejével felnyitni szemét.","shortLead":"Elnöke helyett is aggódik a magyar külügyminiszter Ausztriáért, akinek elnöke iránt, bár átállt a sötét, sorosista...","id":"20180509_Szijjarto_megprobalja_felnyitni_az_osztrak_allamelnok_szemet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20324e56-00c3-486c-ac32-c4eed7a281f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Szijjarto_megprobalja_felnyitni_az_osztrak_allamelnok_szemet","timestamp":"2018. május. 09. 10:49","title":"Szijjártó megpróbálja felnyitni az osztrák államelnök szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]