Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20278cc1-5ac2-4480-b0c9-d51e5e646685","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van annál szomorúbb látvány, hogy egy kamionnyi sör borul az aszfaltra? A lengyeleknél most kiderült: van.","shortLead":"Van annál szomorúbb látvány, hogy egy kamionnyi sör borul az aszfaltra? A lengyeleknél most kiderült: van.","id":"20180510_tejcsokolade_tartalykocsi_baleset_lengyelorszag_autopalya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20278cc1-5ac2-4480-b0c9-d51e5e646685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bc8e5a-9531-43c0-9338-0a02637fc6ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_tejcsokolade_tartalykocsi_baleset_lengyelorszag_autopalya","timestamp":"2018. május. 10. 15:21","title":"A nap videója: 12 tonna tejcsoki folyt szét egy lengyel autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7216102d-95c3-4e0f-8338-38a626615905","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NER oligarchái örülhetnek annak, amit hallottak a Parlamentben.","shortLead":"A NER oligarchái örülhetnek annak, amit hallottak a Parlamentben.","id":"20180510_Osszeszamoltuk_hany_milliard_tulajdonosa_hallgatta_Orban_Viktor_beszedet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7216102d-95c3-4e0f-8338-38a626615905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d0f5c4-ef09-4c84-b072-609957114ca5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Osszeszamoltuk_hany_milliard_tulajdonosa_hallgatta_Orban_Viktor_beszedet","timestamp":"2018. május. 10. 16:19","title":"Összeszámoltuk, hány milliárd tulajdonosa hallgatta Orbán Viktor beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Herthát irányító Dárdai Pál után újabb magyar szakember dolgozhat vezetőedzői pozícióban a Bundesliga 2018-2019-es idényében. ","shortLead":"A Herthát irányító Dárdai Pál után újabb magyar szakember dolgozhat vezetőedzői pozícióban a Bundesliga 2018-2019-es...","id":"20180510_Ujabb_magyar_edzo_bizonyithat_a_Bundesligaban_Low_Zsolt_a_Leipzig_elere_kerulhet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea32336-ec9a-48a5-a129-e9e6aec3b8eb","keywords":null,"link":"/sport/20180510_Ujabb_magyar_edzo_bizonyithat_a_Bundesligaban_Low_Zsolt_a_Leipzig_elere_kerulhet","timestamp":"2018. május. 10. 07:53","title":"Újabb magyar edző bizonyíthat a Bundesligában? Lőw Zsolt a Leipzig élére kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fd750c-89c8-49d9-b78c-2d3c091a0961","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lokálisan nulla károsanyag-kibocsátású csomagszállító járműveket állít hadrendbe az amerikai székhelyű vállalat.","shortLead":"Lokálisan nulla károsanyag-kibocsátású csomagszállító járműveket állít hadrendbe az amerikai székhelyű vállalat.","id":"20180510_szupermodern_elektromos_auto_csomagszallitas_ups_villanyauto_hibrid_tesla","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3fd750c-89c8-49d9-b78c-2d3c091a0961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d02b2e8-9b31-4cd3-8903-038e096975c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_szupermodern_elektromos_auto_csomagszallitas_ups_villanyauto_hibrid_tesla","timestamp":"2018. május. 10. 13:23","title":"Szupermodern elektromos járgányokkal kézbesíti a csomagokat a UPS, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf38d72d-6f80-4ec6-bd9b-630ebb6cc8e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tévedett, ha azt hitte, már nem lehetnek ennél cikibbek...","shortLead":"Tévedett, ha azt hitte, már nem lehetnek ennél cikibbek...","id":"20180509_A_Spice_Girls_tagjainak_oltozott_be_a_Backstreet_Boys_a_hetvegen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf38d72d-6f80-4ec6-bd9b-630ebb6cc8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d376218-45d0-415a-85f9-782489190bbb","keywords":null,"link":"/elet/20180509_A_Spice_Girls_tagjainak_oltozott_be_a_Backstreet_Boys_a_hetvegen","timestamp":"2018. május. 09. 14:57","title":"Spice Boys lett a Backstreet Boysból egy estére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5dd499b-ca3a-41e2-9871-2567d9347bd6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő a Könyvklub című új filmjének a premierjén avatta be a nyilvánosságot a dolgok állásába.","shortLead":"A színésznő a Könyvklub című új filmjének a premierjén avatta be a nyilvánosságot a dolgok állásába.","id":"20180510_Jane_Fonda_visszavonult_a_szextol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5dd499b-ca3a-41e2-9871-2567d9347bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63696145-68f4-4e13-acc7-cf3b2332d2a9","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Jane_Fonda_visszavonult_a_szextol","timestamp":"2018. május. 10. 09:45","title":"Jane Fonda visszavonult a szextől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf36e128-0904-4f7a-8d62-885444b22e25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem világos, hogyan, de elszabadult az alább látható pickup, és a wisconsini autópálya két oldalát elválasztó betonkerítésre felugratva haladt. A vége az lett, hogy a rendőrök megszondáztatták és elvezették a sofőrt.\r

","shortLead":"Nem világos, hogyan, de elszabadult az alább látható pickup, és a wisconsini autópálya két oldalát elválasztó...","id":"20180511_Villanyoszlopokat_dontott_ki_az_autopalyan_csoda_hogy_mindenki_meguszta__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf36e128-0904-4f7a-8d62-885444b22e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b947da-b0f3-441a-bb48-f80f8d1e07af","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_Villanyoszlopokat_dontott_ki_az_autopalyan_csoda_hogy_mindenki_meguszta__video","timestamp":"2018. május. 11. 09:45","title":"Villanyoszlopokat döntött ki az autópályán, csoda, hogy mindenki megúszta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszakította útját szerdán a KLM Amszterdamból Kuala Lumpurna tartó járata, miután a repülőgép egyik utasának túlhevült a mobiltelefonja és a készülék füstölni kezdett.","shortLead":"Megszakította útját szerdán a KLM Amszterdamból Kuala Lumpurna tartó járata, miután a repülőgép egyik utasának...","id":"20180510_kl809_jarat_klm_fustolo_telefon_amszterdam_kuala_lumpur_kenyszerleszallas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e2421a-4c01-468e-a58a-915a76e6368a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_kl809_jarat_klm_fustolo_telefon_amszterdam_kuala_lumpur_kenyszerleszallas","timestamp":"2018. május. 10. 20:03","title":"Füstölni kezdett az egyik utas telefonja, ekkor kezdődött a 18 órát késő repülőgép kálváriája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]