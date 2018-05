Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180509_tortenelem_erettsegi_teszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688e3eb5-1f86-429d-9081-f64aa5eca96a","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_tortenelem_erettsegi_teszt","timestamp":"2018. május. 09. 12:35","title":"Önnek hogy sikerülne a történelemérettségi? Tesztelje tudását!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A La Liga és a Serie A mérkőzései is a Tv2 Média Csoporthoz tartozó Spíler Tv-re költöznek.","shortLead":"A La Liga és a Serie A mérkőzései is a Tv2 Média Csoporthoz tartozó Spíler Tv-re költöznek.","id":"20180509_Ket_focibajnoksag_meccseit_is_Andy_Vajna_tevejen_lehet_majd_nezni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa171ba-48c5-4c00-b0a9-6ba0c1eee80f","keywords":null,"link":"/sport/20180509_Ket_focibajnoksag_meccseit_is_Andy_Vajna_tevejen_lehet_majd_nezni","timestamp":"2018. május. 09. 17:30","title":"Két focibajnokság meccseit is Andy Vajna tévéjén lehet majd nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ff17bd-2325-425a-a590-316c9d5b734b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megalakulása utáni első ülésébe kezd csütörtökön az áprilisban megválasztott Országgyűlés. A képviselők újból miniszterelnökké választhatják Orbán Viktort, majd pénteken létrehozhatják az új kormány minisztériumait.","shortLead":"Megalakulása utáni első ülésébe kezd csütörtökön az áprilisban megválasztott Országgyűlés. A képviselők újból...","id":"20180510_orban_viktor_miniszterelokvalasztas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8ff17bd-2325-425a-a590-316c9d5b734b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d9dde0-3d6e-435e-b52f-cccb8ba7d8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_orban_viktor_miniszterelokvalasztas","timestamp":"2018. május. 10. 06:27","title":"Ma újból miniszterelnök lesz Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető Szingapúrban találkozik majd. A dátumot is tudni, de azt egyelőre nem árulták el.","shortLead":"Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető Szingapúrban...","id":"20180510_Megvan_hol_es_mikor_talalkozik_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7a0ce2-025d-42c6-b033-662b47be4298","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_Megvan_hol_es_mikor_talalkozik_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. május. 10. 07:10","title":"Megvan, hol és mikor találkozik Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db137c31-9a28-47eb-9bef-528516e3f9b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Opel Astra belga sofőrje igencsak vakarhatta a fejét, amikor kézhez kapta a gyorshajtásról szóló papírt.","shortLead":"Az Opel Astra belga sofőrje igencsak vakarhatta a fejét, amikor kézhez kapta a gyorshajtásról szóló papírt.","id":"20180509_gyorshajtas_traffipax_opel_astra_buntetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db137c31-9a28-47eb-9bef-528516e3f9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19ea5c5-045e-44b5-9b67-379f6c0d9bd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_gyorshajtas_traffipax_opel_astra_buntetes","timestamp":"2018. május. 09. 09:31","title":"696 km/h-val fotózta le a traffipax az Opel Astrát, és nem tűnt fel a rendőröknek, hogy nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az idei I/O-konferencián bemutatott egyik érdekes újítása a Gmail-használóknak kedvez: a cég gépi tanulásos módszere már a beírt szavak első kezdőbetűiből kitalálja nem csak az utána következő szavakat, hanem akár hosszabb mondatrészeket is. Így pedig nem kevés idő lesz megspórolható levélíráskor.","shortLead":"A Google az idei I/O-konferencián bemutatott egyik érdekes újítása a Gmail-használóknak kedvez: a cég gépi tanulásos...","id":"20180510_google_ai_gmail_mesterseges_intelligencia_google_io_2018_konferencia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfc453d-c773-44a6-bd23-c563840b54e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_google_ai_gmail_mesterseges_intelligencia_google_io_2018_konferencia","timestamp":"2018. május. 10. 09:03","title":"Úgy felokosítják a Gmailt, hogy harmadannyi idő lesz megírni ugyanazt az e-mailt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a0ce59-e089-4c56-832b-fb2cc1d3bfc8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Fizethet az egri kórházigazgató, amiért a Fidesz mellett kampányolt, de szerinte mégis megérte, hiszen Nyitrai Zsolt és a kormánypártok nyertek a választásokon.","shortLead":"Fizethet az egri kórházigazgató, amiért a Fidesz mellett kampányolt, de szerinte mégis megérte, hiszen Nyitrai Zsolt és...","id":"20180509_Fizethet_az_egri_korhazigazgato_aki_a_Fidesz_mellett_kampanyolt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42a0ce59-e089-4c56-832b-fb2cc1d3bfc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f644cb8-3a7a-464f-bd14-44da9b016e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Fizethet_az_egri_korhazigazgato_aki_a_Fidesz_mellett_kampanyolt","timestamp":"2018. május. 09. 18:00","title":"Jogsértés a Fidesz győzelméért: az egri kórházigazgató büszkén fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b72cc1e-48e9-4620-8145-5d35e3925e36","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Adil El Arbi–Bilall Fallah rendezőpáros készíti a '90-es évek egyik legsikeresebb akciómozijának harmadik felvonását. A Bad Boys For Life címmel érkező epizódot 2020-ban mutatják be.","shortLead":"Adil El Arbi–Bilall Fallah rendezőpáros készíti a '90-es évek egyik legsikeresebb akciómozijának harmadik felvonását...","id":"20180510_Tenyleg_lesz_Bad_Boys_3_mar_azt_is_tudni_mikor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b72cc1e-48e9-4620-8145-5d35e3925e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf440cf4-3bf7-43db-80a1-3e1a0352c9af","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Tenyleg_lesz_Bad_Boys_3_mar_azt_is_tudni_mikor","timestamp":"2018. május. 10. 10:39","title":"Tényleg lesz Bad Boys 3, már azt is tudni, mikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]