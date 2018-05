Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha nem voltak még jobbak a feltételek a romák integrációjához Balog Zoltán volt Emmi-miniszter szerint. Ugyanakkor sikerült szembeállítania az integrációt és a roma identitás és kultúra ápolását.

","shortLead":"Soha nem voltak még jobbak a feltételek a romák integrációjához Balog Zoltán volt Emmi-miniszter szerint. Ugyanakkor...","id":"20180511_Integracio_vs_kulturapolas__Balog_megint_mondott_egy_erdekeset_a_romakrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5579490c-f97b-408c-892a-e22d4210e089","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Integracio_vs_kulturapolas__Balog_megint_mondott_egy_erdekeset_a_romakrol","timestamp":"2018. május. 11. 17:09","title":"Integráció vs. kultúraápolás – Balog megint mondott egy érdekeset a romákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69157a0-cdea-4f5d-8d46-d959edc79a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkoholszonda pozitív értéket mutatott. ","shortLead":"Az alkoholszonda pozitív értéket mutatott. ","id":"20180511_Ittas_mozdonyvezetore_hivtak_ki_a_rendoroket_Kunszentmikloson","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d69157a0-cdea-4f5d-8d46-d959edc79a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d5c6cb-6a48-4eba-89ef-5cd552ddea3e","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Ittas_mozdonyvezetore_hivtak_ki_a_rendoroket_Kunszentmikloson","timestamp":"2018. május. 11. 11:55","title":"Ittas mozdonyvezetőre hívták ki a rendőröket Kunszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28a4483-701f-4208-86aa-2befbca866ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyedik miniszterelnöki ciklusát kezdő Orbán Viktor hosszú távú terveire fókuszál a The New York Times Magyarországról szóló pénteki cikke. A héten újraválasztott magyar kormányfő nagyobb fába vágná a fejszéjét, és huszonegyedik századi keresztény demokráciáról, az EU megreformálásáról álmodik. ","shortLead":"A negyedik miniszterelnöki ciklusát kezdő Orbán Viktor hosszú távú terveire fókuszál a The New York Times...","id":"20180511_nyt_orban_nagyban_akar_jatszani_nem_sorost_uti_mar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c28a4483-701f-4208-86aa-2befbca866ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5a439e-da49-427d-83d0-1450a1c20069","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_nyt_orban_nagyban_akar_jatszani_nem_sorost_uti_mar","timestamp":"2018. május. 11. 17:52","title":"NYT: Orbán nagyban akar játszani, nem Sorost üti már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd74f868-dcce-4ae7-8e57-f783758662a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180511_A_lift_fele_fut_Kosa_a_bator","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd74f868-dcce-4ae7-8e57-f783758662a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9aa8ebf-afb5-43bd-8955-e49341933f9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_A_lift_fele_fut_Kosa_a_bator","timestamp":"2018. május. 11. 14:49","title":"A lift felé fut Kósa, a bátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5677f923-4406-4178-a2ff-a1950bff350e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Károly-díjjal kitüntetett francia államfő szerint Európában a nacionalista erők térnyerését jelzi a Brexit vagy a lengyelországi, az olaszországi és a magyarországi választások eredménye, de nem szabad félni, nem szabad feladni a demokráciát.","shortLead":"A Nemzetközi Károly-díjjal kitüntetett francia államfő szerint Európában a nacionalista erők térnyerését jelzi a Brexit...","id":"20180510_macron_orbaneknak_is_beszolt_aachenben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5677f923-4406-4178-a2ff-a1950bff350e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3513cca0-cc79-43a1-bc77-31a2452dea64","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_macron_orbaneknak_is_beszolt_aachenben","timestamp":"2018. május. 10. 20:19","title":"Macron Orbánéknak is beszólt Aachenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Utólag kell megfizetniük a jogdíjakat a magyar előadóknak. ","shortLead":"Utólag kell megfizetniük a jogdíjakat a magyar előadóknak. ","id":"20180510_Jogerosen_elmeszelte_egy_magyar_birosag_a_Deezer_zeneszolgaltatot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e5992a-7416-44ba-a3d3-53a54cee3523","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_Jogerosen_elmeszelte_egy_magyar_birosag_a_Deezer_zeneszolgaltatot","timestamp":"2018. május. 10. 16:04","title":"Jogerősen elmeszelte egy magyar bíróság a Deezer zeneszolgáltatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa61dba8-011d-4b28-a51f-f2f0252eff4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Élesedik a verseny a két legnagyobb amerikai technológiai cég, az Apple és az Amazon között: a presztízsküzdelem tétje az, hogy melyikük éri el előbb az ezermilliárd dolláros piaci értéket. Az Apple közelebb van, az Amazon jól hajrázik.\r

","shortLead":"Élesedik a verseny a két legnagyobb amerikai technológiai cég, az Apple és az Amazon között: a presztízsküzdelem tétje...","id":"20180512_Az_Apple_vagy_az_Amazon_lesz_az_elso_ezermilliardos_ceg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa61dba8-011d-4b28-a51f-f2f0252eff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6886f78-3376-4062-8c6b-0c2eb78eb105","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Az_Apple_vagy_az_Amazon_lesz_az_elso_ezermilliardos_ceg","timestamp":"2018. május. 12. 15:20","title":"Az Apple vagy az Amazon lesz az első ezermilliárdos cég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az észak-amerikai focibajnokságban nem titkolóznak úgy, mint Magyarországon, ott közzétették, mennyi a focisták fizetése.","shortLead":"Az észak-amerikai focibajnokságban nem titkolóznak úgy, mint Magyarországon, ott közzétették, mennyi a focisták...","id":"20180511_Nikolics_fizetese_magasabb_mint_Ibrahimovice","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e04ea75-1254-429d-a0fc-0cf775d335c0","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Nikolics_fizetese_magasabb_mint_Ibrahimovice","timestamp":"2018. május. 11. 16:32","title":"Nikolics fizetése magasabb, mint Ibrahimovicé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]