[{"available":true,"c_guid":"6f3346d4-83e1-4afb-8db7-4de1176c0dcf","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az egészségügy átalakítása, a magyar vállalkozások segítése, hatalmas infrastrukturális projektek és bőkezű EU-támogatások. Így képzeli Orbán Viktor a következő négy évet. Sőt, a következő tizenkettőt.","shortLead":"Az egészségügy átalakítása, a magyar vállalkozások segítése, hatalmas infrastrukturális projektek és bőkezű...","id":"20180511_orban_viktor_gazdasagpolitikai_irany_parlamenti_beszed","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3346d4-83e1-4afb-8db7-4de1176c0dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be4c8ca-d83a-40fb-9206-db487c8b11a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_orban_viktor_gazdasagpolitikai_irany_parlamenti_beszed","timestamp":"2018. május. 11. 06:30","title":"A jég hátán is megélő fiatalokkal építené a virágzó Magyarországot Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353a76d7-acea-4497-8b22-b69a67c34a9b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szlovén Szlovén Demokrata Párt kampánygyűlésén felszólaló Orbán Viktor szerint elveszíthetjük az országainkat, ha Európa nem védi meg magát, illetve Európából meghívókat küldenek a kontinens felé indulni akaróknak.","shortLead":"A szlovén Szlovén Demokrata Párt kampánygyűlésén felszólaló Orbán Viktor szerint elveszíthetjük az országainkat, ha...","id":"20180511_orban_szegyen_hogy_egyes_europai_vezetok_marx_elott_hodolnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=353a76d7-acea-4497-8b22-b69a67c34a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3ea528-00dc-4726-b040-ac1ee333c94b","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_orban_szegyen_hogy_egyes_europai_vezetok_marx_elott_hodolnak","timestamp":"2018. május. 11. 21:49","title":"Orbán: Szégyen, hogy egyes európai vezetők Marx előtt hódolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c09a990-b4f5-420f-9aa6-24b706564ed1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kiesése miatt nem gyűjtött újabb pontokat, így a bajnokságban jelenleg 102 ponttal a negyedik.","shortLead":"Kiesése miatt nem gyűjtött újabb pontokat, így a bajnokságban jelenleg 102 ponttal a negyedik.","id":"20180512_Michelisz_Norbert_utkozott_a_Nurburgringen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c09a990-b4f5-420f-9aa6-24b706564ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffdfe69-6d6f-4694-b880-ee13fed44a1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_Michelisz_Norbert_utkozott_a_Nurburgringen","timestamp":"2018. május. 12. 15:25","title":"Michelisz Norbert ütközött a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Idén már több mint négyszáz esetet regisztráltak, míg tavaly egész évben csak 267 megbetegedést jelentettek be.","shortLead":"Idén már több mint négyszáz esetet regisztráltak, míg tavaly egész évben csak 267 megbetegedést jelentettek be.","id":"20180511_Angliaban_is_terjed_a_kanyaro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a1b01b-d7b7-4d99-a055-6ad3b3caf2c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_Angliaban_is_terjed_a_kanyaro","timestamp":"2018. május. 11. 17:31","title":"Angliában is aggasztó gyorsasággal terjed a kanyaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most momentumos Nagy Károly korábban öt évig volt labdarúgó Felcsúton, az akadémia pedig őt is meghívta a szokásos találkozójára, de végül nem mehetett el. A döntésnek egy televíziós interjúhoz van köze – írja a 444.","shortLead":"A most momentumos Nagy Károly korábban öt évig volt labdarúgó Felcsúton, az akadémia pedig őt is meghívta a szokásos...","id":"20180511_Nem_mehetett_el_a_felcsuti_oregdiaktalalkozora_mert_a_Momentumban_politizal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b357b6-e0bf-4e4b-ad14-f292e741e980","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Nem_mehetett_el_a_felcsuti_oregdiaktalalkozora_mert_a_Momentumban_politizal","timestamp":"2018. május. 11. 16:22","title":"Nem mehetett el a felcsúti öregdiák-találkozóra, mert kritizálta Orbán akadémiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0c7b51-1f58-450b-8b52-de8189ffee1f","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Több mint 30 év után életműösszegző és új dalokkal teli dupla albummal jelentkezett Galla Miklós Bélát itt ne keressék – Elektromiklós Gallantológia címmel, amelyet a hvg.hu-n már most végig is hallgathatnak. Ennek apropóján ültünk le beszélgetni a festő-popzenész-humoristával, aki rögtön meg is dicsért bennünket, hogy nem késtünk a találkozóról, mint mondja, neki a pontosság biztonságot ad.","shortLead":"Több mint 30 év után életműösszegző és új dalokkal teli dupla albummal jelentkezett Galla Miklós Bélát itt ne keressék...","id":"20180510_Galla_Miklos_Nem_vagyok_buval_belelt_Plane_most_hogy_CDm_jelenik_meg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b0c7b51-1f58-450b-8b52-de8189ffee1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843c3155-ae31-4f30-919c-509bee4b1048","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Galla_Miklos_Nem_vagyok_buval_belelt_Plane_most_hogy_CDm_jelenik_meg","timestamp":"2018. május. 10. 20:00","title":"Galla Miklós: „Nem vagyok búvalbélelt. Pláne most, hogy CD-m jelenik meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ee0102-25b2-4102-b2c3-fcd7af31f940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Vácnál a rendőröktől való menekülés közben halálos balesetet szenvedett Cs. Attila az apja lottónyereményéből vette a kocsit - írja a Borsonline.hu.","shortLead":"A Vácnál a rendőröktől való menekülés közben halálos balesetet szenvedett Cs. Attila az apja lottónyereményéből vette...","id":"20180512_Lottonyeremenybol_vette_a_kocsit_amivel_Vacnal_halalos_balesetet_szenvedett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06ee0102-25b2-4102-b2c3-fcd7af31f940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f344256d-46eb-448a-a159-2a7791dc5b45","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_Lottonyeremenybol_vette_a_kocsit_amivel_Vacnal_halalos_balesetet_szenvedett","timestamp":"2018. május. 12. 13:03","title":"Lottónyereményből vett Audival szenvedett halálos balesetet Cs. Attila ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke nemcsak azt árulta el, mit írt gratuláló levelében a szlovák miniszterelnök, hanem azt is, hogy Orbán Viktor már hétfőn külföldre utazik.","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke nemcsak azt árulta el, mit írt gratuláló levelében a szlovák miniszterelnök, hanem azt is...","id":"20180511_varsoba_vezet_az_ujravalasztott_orban_viktor_elso_kulfoldi_utja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfab1cce-d5bf-4f77-900c-b3bbf3a2a4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_varsoba_vezet_az_ujravalasztott_orban_viktor_elso_kulfoldi_utja","timestamp":"2018. május. 11. 18:04","title":"Varsóba vezet az újraválasztott Orbán Viktor első hivatalos kormányfői útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]