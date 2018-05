iOS és Android-rendszerű készülékekre is veszélyt jelentenek azok a látszólag ártalmatlan üzenetek, amelyek a népszerű üzenetküldő alkalmazásban, a WhatsAppon bukkantak fel, és kezdték szedni áldozataikat. A szövegek csak a napokban jelentek meg, de már számos felhasználónak okoztak gondot.

A DailyMail cikke szerint az angol nyelvű üzenetek ugyanis nem csak az alkalmazást, az azt megjelenítő telefont is képesek megfagyasztani. Annyira, hogy rosszabb esetben csak az újraindítás oldja meg a problémát, a mobil mindaddig pedig használhatatlan, ugyanis semmire nem reagál.

A "gyilkos" üzenetekből kétféle létezik, közös jellemzőjük pedig, hogy köntörfalazás nélkül közlik: megnyitásuk után összeomlik az app, illetve a telefon is. Tartalomban csupán annyiban különböznek, hogy egyikben javarészt szöveg szerepel, amely a "This is very Interesting!", illetve a Read more résszel zárul. Ha azonban valaki a Read more-ra nyom, aktiválódik az alkalmazást és a mobilt is megfektető kódsor.

Végeredményben ugyanezt csinálja a másik is, azzal a különbséggel, hogy az üzenet egy kis fekete pontot is tartalmaz. Ez maga a csapda, illetve a túlterhelést indító kód, amelyet megérintve szinte rögvest használhatatlanná válik a készülék.

Fontos: bár egyik üzenet sem okoz tartós gondot az azt megnyitó mobilokon (még legalábbis nem jött ilyen hír), kétség kívül kellemetlen perceket okozhatnak. A problémát orvosoló frissítésig így az átlagosnál mindenképp körültekintőbben ajánlott használni az alkalmazást.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.