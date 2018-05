Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c68cf9f-0800-44e7-b004-b758b5b02fed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új Androiddal jön majd egy olyan funkció is, amely előre jelzi, hogy mikor merülhet le a telefonunk.","shortLead":"Az új Androiddal jön majd egy olyan funkció is, amely előre jelzi, hogy mikor merülhet le a telefonunk.","id":"20180513_Ha_majd_Android_Pt_hasznal_kevesbe_kell_felnie_hogy_varatlanul_lemerul_a_telefonja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c68cf9f-0800-44e7-b004-b758b5b02fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02373bd-63d7-41c6-a5d1-a1883c0a2428","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_Ha_majd_Android_Pt_hasznal_kevesbe_kell_felnie_hogy_varatlanul_lemerul_a_telefonja","timestamp":"2018. május. 13. 10:13","title":"Ha majd Android P-t használ, órára pontosan tudja majd, mikor merül le a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egymást követő harmadik alkalommal nyert kétharmaddal, negyedik kormányfői ciklusát kezdi, kevés kihívás maradt számára itthon. Mert nagyot álmodni és megcélozta Európát. Orbán szeret a zavarosban halászni és Európában most zavarodottság uralkodik, így lehet keresnivalója. Nem véletlenül cserélte az illiberalizmust kereszténydemokráciára. A hvg.hu közéleti podcastjában arról beszélgettünk, meddig juthat.","shortLead":"A miniszterelnök egymást követő harmadik alkalommal nyert kétharmaddal, negyedik kormányfői ciklusát kezdi, kevés...","id":"20180512_Fulke_Orban_Viktor_kormanyalakitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b7606d-bdca-459b-8e6c-91c36f050ccb","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Fulke_Orban_Viktor_kormanyalakitas","timestamp":"2018. május. 12. 12:30","title":"Fülke: Orbán már Európát akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar külügy a leghatározottabban elítéli a szombati párizsi késeléses támadást.","shortLead":"A magyar külügy a leghatározottabban elítéli a szombati párizsi késeléses támadást.","id":"20180513_Nincs_magyar_serultje_a_parizsi_terrortamadasnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ae9562-009e-476a-bdda-21f01f14c82f","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_Nincs_magyar_serultje_a_parizsi_terrortamadasnak","timestamp":"2018. május. 13. 15:30","title":"Nincs magyar sérültje a párizsi terrortámadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968fb057-34b6-4852-9a18-5639ef754bac","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Törökország folytatja a kereskedelmet Iránnal az atomalku amerikai felmondása ellenére is.","shortLead":"Törökország folytatja a kereskedelmet Iránnal az atomalku amerikai felmondása ellenére is.","id":"20180512_Torokorszag_nem_hagyja_hogy_Trump_diktaljon_Iran_ugyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=968fb057-34b6-4852-9a18-5639ef754bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47603725-14e8-45d9-94b9-3736eb3a938d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Torokorszag_nem_hagyja_hogy_Trump_diktaljon_Iran_ugyeben","timestamp":"2018. május. 12. 07:57","title":"Törökország nem hagyja, hogy Trump diktáljon Irán ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27385be-618d-4ce2-bdde-e5dc4ffd0848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egykori tiszti kaszinó épületét hirdette meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Pécsen, a licit pénteken indult.","shortLead":"Az egykori tiszti kaszinó épületét hirdette meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Pécsen, a licit pénteken indult.","id":"20180513_patinas_epuletet_ad_el_az_allam_a_csod_szelen_allo_varosban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e27385be-618d-4ce2-bdde-e5dc4ffd0848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2189ffd1-2484-44ae-aa40-e28168604ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_patinas_epuletet_ad_el_az_allam_a_csod_szelen_allo_varosban","timestamp":"2018. május. 13. 10:20","title":"Patinás épületet ad el az állam a csőd szélén álló városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181575a0-d223-4d42-9708-93952ba7ce77","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem tudott vonatpótló buszokat szerezni a Máv.","shortLead":"Nem tudott vonatpótló buszokat szerezni a Máv.","id":"20180512_Lehet_hogy_vonatozni_akart_de_gyalogolnia_kell","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181575a0-d223-4d42-9708-93952ba7ce77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633ef67d-f6d2-419e-bd71-8425c7033230","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Lehet_hogy_vonatozni_akart_de_gyalogolnia_kell","timestamp":"2018. május. 12. 11:05","title":"Lehet, hogy vonatozni akart, de gyalogolnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90632666-5e10-4c5d-84b5-46e0550ce9d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetemeken, középiskolákban, sőt általános iskolákban is keresik a hiányzó húszezer tartalékos katonát.","shortLead":"Egyetemeken, középiskolákban, sőt általános iskolákban is keresik a hiányzó húszezer tartalékos katonát.","id":"20180512_Mar_az_iskolakban_is_toboroz_tartalekosokat_a_Honvedseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90632666-5e10-4c5d-84b5-46e0550ce9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa91fe3a-ee84-4603-9aaf-1c8daa04cb39","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Mar_az_iskolakban_is_toboroz_tartalekosokat_a_Honvedseg","timestamp":"2018. május. 12. 11:27","title":"Már az iskolákban is toboroz tartalékosokat a Honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zsíros szerződést kapott Simicska és Kuna Tibor cége a Szerencsejáték Zrt.-től – írta a Zoom.hu. A portál szerint a szerződéseket még az áprilisi választások előtt közzé kellett volna tenni, ám ezt valószínűleg szándékosan, elmulasztották megtenni.","shortLead":"Zsíros szerződést kapott Simicska és Kuna Tibor cége a Szerencsejáték Zrt.-től – írta a Zoom.hu. A portál szerint...","id":"20180512_Simicska_mar_nem_kegyvesztett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6128fc5b-51b5-45cf-a67f-6234b611eba5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Simicska_mar_nem_kegyvesztett","timestamp":"2018. május. 12. 20:33","title":"Simicska már nem kegyvesztett? Milliárdos állami szerződést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]