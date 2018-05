Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5800fc86-dcfe-4df0-8746-aa5aabc05560","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 812 Superfast az utolsó nagy mohikánok egyike, amely még turbómotor nélkül ilyen brutális.","shortLead":"A Ferrari 812 Superfast az utolsó nagy mohikánok egyike, amely még turbómotor nélkül ilyen brutális.","id":"20180513_ferrari_superfast_autobahn","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5800fc86-dcfe-4df0-8746-aa5aabc05560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be025d1-4bfd-4391-9b5f-6a361bcee838","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_ferrari_superfast_autobahn","timestamp":"2018. május. 13. 09:47","title":"Tényleg Superfast az új Ferrari: 320-szal szalad az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c09a990-b4f5-420f-9aa6-24b706564ed1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kiesése miatt nem gyűjtött újabb pontokat, így a bajnokságban jelenleg 102 ponttal a negyedik.","shortLead":"Kiesése miatt nem gyűjtött újabb pontokat, így a bajnokságban jelenleg 102 ponttal a negyedik.","id":"20180512_Michelisz_Norbert_utkozott_a_Nurburgringen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c09a990-b4f5-420f-9aa6-24b706564ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffdfe69-6d6f-4694-b880-ee13fed44a1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_Michelisz_Norbert_utkozott_a_Nurburgringen","timestamp":"2018. május. 12. 15:25","title":"Michelisz Norbert ütközött a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90632666-5e10-4c5d-84b5-46e0550ce9d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetemeken, középiskolákban, sőt általános iskolákban is keresik a hiányzó húszezer tartalékos katonát.","shortLead":"Egyetemeken, középiskolákban, sőt általános iskolákban is keresik a hiányzó húszezer tartalékos katonát.","id":"20180512_Mar_az_iskolakban_is_toboroz_tartalekosokat_a_Honvedseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90632666-5e10-4c5d-84b5-46e0550ce9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa91fe3a-ee84-4603-9aaf-1c8daa04cb39","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Mar_az_iskolakban_is_toboroz_tartalekosokat_a_Honvedseg","timestamp":"2018. május. 12. 11:27","title":"Már az iskolákban is toboroz tartalékosokat a Honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fedfcb3-fcfc-4429-8600-ca5d6c7991e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gőzerővel épül a Szegedi Vadaspark látványos újdonsága, az ősi Angkort idéző elefántház. Lakói már a jövő héten be is költöznek.","shortLead":"Gőzerővel épül a Szegedi Vadaspark látványos újdonsága, az ősi Angkort idéző elefántház. Lakói már a jövő héten be is...","id":"20180511_Ket_het_mulva_mar_elefantokat_is_lathat_Szegeden","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fedfcb3-fcfc-4429-8600-ca5d6c7991e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac90ea5a-fa5f-4048-b698-9321b695fb7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_Ket_het_mulva_mar_elefantokat_is_lathat_Szegeden","timestamp":"2018. május. 11. 20:29","title":"Két hét múlva már elefántokat is láthat Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1074102d-5829-4a21-ac88-cf580d9e0a13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő Győri Audi ETO KC 26-20-ra legyőzte a román CSM Bucuresti csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében.","shortLead":"A címvédő Győri Audi ETO KC 26-20-ra legyőzte a román CSM Bucuresti csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20180512_edzojuk_a_gyori_kezisekrol_varazsolt_a_csapatom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1074102d-5829-4a21-ac88-cf580d9e0a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c3e6a7-5d21-460e-88b9-8ed57a76d914","keywords":null,"link":"/sport/20180512_edzojuk_a_gyori_kezisekrol_varazsolt_a_csapatom","timestamp":"2018. május. 12. 17:13","title":"Edzőjük a győri kézisekről: Varázsolt a csapatom!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nébih közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy vélhetően szándékos károkozásról érkezett bejelentés.","shortLead":"A Nébih közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy vélhetően szándékos károkozásról érkezett bejelentés.","id":"20180512_Vigyazzon_vasarlasnal_Valaki_beszennyezte_a_csomagolt_elelmiszereket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3644e8a5-3698-4546-a2bc-e1d872d0c356","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Vigyazzon_vasarlasnal_Valaki_beszennyezte_a_csomagolt_elelmiszereket","timestamp":"2018. május. 12. 17:25","title":"Vigyázzon vásárlásnál! Valaki szennyezi az UHT tejeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01d2e08-b17b-4509-89b7-a2f66d9c1e83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fotón látható annak az azbeszttartalmú helyiségnek az ajtaja, amelyre kiragasztották a veszélyt jelző papírokat az Országos Széchényi Könyvtárban.\r

\r

","shortLead":"Egy fotón látható annak az azbeszttartalmú helyiségnek az ajtaja, amelyre kiragasztották a veszélyt jelző papírokat...","id":"20180511_Itt_talaltak_azbesztet_az_OSZKban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b01d2e08-b17b-4509-89b7-a2f66d9c1e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176b6161-ab73-42df-be4e-d65d7300335e","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Itt_talaltak_azbesztet_az_OSZKban","timestamp":"2018. május. 11. 15:41","title":"Itt találtak azbesztet az OSZK-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c696453-beb1-4d20-9d9f-52044810bbe6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180513_google_maps_ar_olcso_napelem_google_gep_telefonal_zte_huawei_facebook_kommentek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c696453-beb1-4d20-9d9f-52044810bbe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53ba24f-3153-450a-83f1-e1faa433949b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_google_maps_ar_olcso_napelem_google_gep_telefonal_zte_huawei_facebook_kommentek","timestamp":"2018. május. 13. 12:00","title":"Ez történt: megjött a 30x olcsóbb napelem, az első házra már fel is szerelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]