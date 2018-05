Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindent lehetségesnek kell tekintenünk, amíg nem sikerült bebizonyítani róla, hogy lehetetlen – véli a Stephen Hawking Alapítvány. A jövöből érkezőknek is meg szeretnék adni a lehetőséget, hogy leróhassák tiszteletüket az elméleti fizikus előtt.","shortLead":"Mindent lehetségesnek kell tekintenünk, amíg nem sikerült bebizonyítani róla, hogy lehetetlen – véli a Stephen Hawking...","id":"20180513_stephen_hawking_temetese_sorsolas_jelentkezes_idoutazok_2038","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a22b046-9fb4-4903-936e-3f133ade1a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_stephen_hawking_temetese_sorsolas_jelentkezes_idoutazok_2038","timestamp":"2018. május. 13. 13:03","title":"Viccnek is jó lenne, de ez most komoly: időutazókat is várnak Stephen Hawking temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f37aef-2a4f-460d-a4e1-0c4d6e78a80c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A macedón Vardar Szkopje 25-19-re legyőzte az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében, így a vasárnapi fináléban a címvédő Győri Audi ETO-val találkozik.\r

","shortLead":"A macedón Vardar Szkopje 25-19-re legyőzte az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében...","id":"20180512_megvan_a_gyori_kezisek_ellenfele_a_bl_dontoben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80f37aef-2a4f-460d-a4e1-0c4d6e78a80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd82842c-f57a-4aff-8e92-2ecdc81a663b","keywords":null,"link":"/sport/20180512_megvan_a_gyori_kezisek_ellenfele_a_bl_dontoben","timestamp":"2018. május. 12. 19:57","title":"Megvan a győri kézisek ellenfele a BL-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cf8d0d-8a68-43e0-a84d-f5ec433d9fc4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A meccs után az is kiderült, miért Kiss Éva állt a győriek kapujába hosszabbításra. Nem edzői utasítás volt, a kapusok egymás közt dönthettek.","shortLead":"A meccs után az is kiderült, miért Kiss Éva állt a győriek kapujába hosszabbításra. Nem edzői utasítás volt, a kapusok...","id":"20180514_gyozelmi_tanccal_unnepeltek_a_BLcimvedest_a_gyori_kezisek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43cf8d0d-8a68-43e0-a84d-f5ec433d9fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67fdb10-6aa7-40cc-b130-c8cf57d5fce7","keywords":null,"link":"/sport/20180514_gyozelmi_tanccal_unnepeltek_a_BLcimvedest_a_gyori_kezisek","timestamp":"2018. május. 14. 08:28","title":"Győzelmi tánccal ünnepelték a BL-címvédést a győri kézisek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu olvasója apját vitte műtétre a székesfehérvári kórházba, amikor elsétált mellette egy mentőtiszt egy használt tűkkel teli zsákkal. ","shortLead":"A 24.hu olvasója apját vitte műtétre a székesfehérvári kórházba, amikor elsétált mellette egy mentőtiszt egy használt...","id":"20180514_hasznalt_injekcios_tu_szurt_meg_egy_korhazi_latogatot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20632b5d-a004-4230-b177-24c2ba3642b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_hasznalt_injekcios_tu_szurt_meg_egy_korhazi_latogatot","timestamp":"2018. május. 14. 07:46","title":"Használt injekciós tű szúrt meg egy kórházi látogatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441de49f-688d-404f-bc15-2538c97f0d9a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Első alkalommal esett ki a Bundesliga első osztályából a Hamburg együttese. Amikor a kiesés egyértelművé vált, a Hamburg szurkolói fáklyákat dobáltak a pályára, hogy késleltessék a Borussia Mönchengladbach elleni mérkőzés lefújását.\r

","shortLead":"Első alkalommal esett ki a Bundesliga első osztályából a Hamburg együttese. Amikor a kiesés egyértelművé vált...","id":"20180512_Botranyos_korulmenyek_kozott_esett_ki_a_Hamburg_a_Bundesligabol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=441de49f-688d-404f-bc15-2538c97f0d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59bb2e7-04f7-4ed3-a98e-091811cb0848","keywords":null,"link":"/sport/20180512_Botranyos_korulmenyek_kozott_esett_ki_a_Hamburg_a_Bundesligabol","timestamp":"2018. május. 12. 21:32","title":"Botrányosan esett a Hamburg, Szalai gólt lőtt, Dárdaiékat elverték Gulácsiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai hadsereg két héten belül megkezdi nukleáris kísérleti telepének a leszerelését. A létesítmény szétbontását külföldi újságírók előtt, a nyilvánosság bevonásával akarják végrehajtani.","shortLead":"Az észak-koreai hadsereg két héten belül megkezdi nukleáris kísérleti telepének a leszerelését. A létesítmény...","id":"20180512_EszakKorea_a_KimTrump_talalkozo_elott_leszereli_atomteszttelepet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036d57e1-7825-4811-b603-5f88885a8ca8","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_EszakKorea_a_KimTrump_talalkozo_elott_leszereli_atomteszttelepet","timestamp":"2018. május. 12. 18:59","title":"Észak-Korea a Kim-Trump találkozó előtt leszereli atomteszt-telepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c751fad5-3312-40ea-9d11-b1ef756f81bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor még egy komolyabb autószerelési beavatkozáshoz sem feltétlenül kellett szakszerviz. Csak egy kis hely és némi hozzáértés.","shortLead":"Amikor még egy komolyabb autószerelési beavatkozáshoz sem feltétlenül kellett szakszerviz. Csak egy kis hely és némi...","id":"20180513_a_nap_fotoja_motorcsere_margit_korut_jarda_trabant_autoszereles_szerviz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c751fad5-3312-40ea-9d11-b1ef756f81bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85dc3fe-58a7-4ddf-94e2-30ab44c6bf87","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_a_nap_fotoja_motorcsere_margit_korut_jarda_trabant_autoszereles_szerviz","timestamp":"2018. május. 13. 08:21","title":"A nap fotója: motorcsere a Margit körút járdáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbaa19f-4a27-4ba9-88dd-b3abadf74084","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Távozott klubcsapatától Roberto Mancini, sajtóhírek szerint esélyes az olasz kapitányi posztra.","shortLead":"Távozott klubcsapatától Roberto Mancini, sajtóhírek szerint esélyes az olasz kapitányi posztra.","id":"20180513_roberto_mancini_olasz_valogatott_zenit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adbaa19f-4a27-4ba9-88dd-b3abadf74084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05da6de4-b6b8-4810-97e1-a9c6dbd01a64","keywords":null,"link":"/sport/20180513_roberto_mancini_olasz_valogatott_zenit","timestamp":"2018. május. 13. 13:47","title":"Eggyel több jel utal arra, hogy Mancini lesz az olaszok kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]