[{"available":true,"c_guid":"a042bdf3-7d63-4b97-bef9-6c6ad2c9cd4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajó elkészülte fontos mérföldkő a kínai hadsereg történetében.","shortLead":"A hajó elkészülte fontos mérföldkő a kínai hadsereg történetében.","id":"20180513_Vizre_szallt_Kina_elso_sajat_fejlesztesu_repulogephordozoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a042bdf3-7d63-4b97-bef9-6c6ad2c9cd4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5902d36-d995-4c77-a4a7-fc1160efdccf","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_Vizre_szallt_Kina_elso_sajat_fejlesztesu_repulogephordozoja","timestamp":"2018. május. 13. 21:09","title":"Vízre bocsátották Kína első, saját fejlesztésű repülőgép-hordozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c57aad-b8b2-4186-ab61-d5a5020b4061","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ráhajtott az aluljáróba vezető lépcsőre, mert a GPS azt mondta neki, hogy azonnal forduljon jobbra. ","shortLead":"Ráhajtott az aluljáróba vezető lépcsőre, mert a GPS azt mondta neki, hogy azonnal forduljon jobbra. ","id":"20180513_Ne_higgyen_el_mindent_a_GPSenek_gyalogos_aluljaroba_hajtott_egy_sofor_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5c57aad-b8b2-4186-ab61-d5a5020b4061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2767d185-ec1f-426d-8a97-066f816c44bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_Ne_higgyen_el_mindent_a_GPSenek_gyalogos_aluljaroba_hajtott_egy_sofor_Budapesten","timestamp":"2018. május. 13. 18:33","title":"Ne higgyen el mindent a GPS-ének: gyalogos aluljáróba hajtott egy sofőr Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e31d4a-5092-43d2-aefd-89a07ab1f951","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat hajnalban egy Akácfa utcai szórakozóhelyen razziáztak a rendőrök. Füles alapján mentek.\r

","shortLead":"Szombat hajnalban egy Akácfa utcai szórakozóhelyen razziáztak a rendőrök. Füles alapján mentek.\r

","id":"20180513_drogozas_miatt_tucatnyi_embert_vittek_el_a_bulinegyedbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1e31d4a-5092-43d2-aefd-89a07ab1f951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9bb799-ec74-4f2c-937b-bc35d802ff02","keywords":null,"link":"/itthon/20180513_drogozas_miatt_tucatnyi_embert_vittek_el_a_bulinegyedbol","timestamp":"2018. május. 13. 09:09","title":"Drogozás miatt tucatnyi embert vittek el a bulinegyedből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy csecsen férfi követte el a szombati párizsi terrortámadást, a késes merényletben egy járókelő meghalt, többen megsebesültek, az elkövetőt pedig lelőtték. ","shortLead":"Egy csecsen férfi követte el a szombati párizsi terrortámadást, a késes merényletben egy járókelő meghalt, többen...","id":"20180513_Allahu_Akbart_kialtozott_a_parizsi_keselo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de7c270-5bf9-4c6d-b605-c36905a47e38","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_Allahu_Akbart_kialtozott_a_parizsi_keselo","timestamp":"2018. május. 13. 07:54","title":"Allahu Akbart kiáltozott a párizsi csecsen késelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél fejlettebb motortechnológiát ígér idén tavasszal piacra dobott, vezeték nélküli porszívókhoz fejlesztett újdonságával a Dyson. A cég a vezetékes porszívók szívóerejét ígéri a vezeték nélküli kategóriában, és ezt olyan komolyan gondolják, hogy hagyományos porszívót többé már nem is dobnak piacra.","shortLead":"Minden eddiginél fejlettebb motortechnológiát ígér idén tavasszal piacra dobott, vezeték nélküli porszívókhoz...","id":"20180513_dyson_cyclone_v10_vezetek_nelkuli_porszivo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d15590-bf29-4166-bbcc-7f40826910a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_dyson_cyclone_v10_vezetek_nelkuli_porszivo","timestamp":"2018. május. 13. 09:03","title":"Szokjon hozzá: végleg leáll a hagyományos porszívókkal az egyik legnagyobb gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap egy magassági hidegcsepp közelíti meg a Kárpát-medencét kelet felől, amelynek hatására kissé hűvösebb, változó nedvességtartalmú légtömegek érik el a térséget – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.","shortLead":"Vasárnap egy magassági hidegcsepp közelíti meg a Kárpát-medencét kelet felől, amelynek hatására kissé hűvösebb, változó...","id":"20180513_magassagi_hidegcsepp_erkezik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbd9ea1-0129-4108-a79c-15c7c39b1141","keywords":null,"link":"/itthon/20180513_magassagi_hidegcsepp_erkezik","timestamp":"2018. május. 13. 08:14","title":"Magassági hidegcsepp piszkál bele az időjárásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1eb0cf-ad6b-46a8-8d22-5162776cd649","c_author":"Axiál","category":"brandcontent","description":"A címben szereplő mondat eredete ugyan bizonytalan, de szinte mindegy is, hogy egy angol milliomoshoz vagy valaki bölcs nagymamájához köthető. A lényeg az, hogy nagyon igaz. Összegyűjtöttük, melyek azok a termékek, amelyeknél a spórolás tulajdonképpen pénzkidobás.","shortLead":"A címben szereplő mondat eredete ugyan bizonytalan, de szinte mindegy is, hogy egy angol milliomoshoz vagy valaki bölcs...","id":"20180507_Nem_vagyok_eleg_gazdag_hogy_olcson_vasaroljak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed1eb0cf-ad6b-46a8-8d22-5162776cd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9c5765-c40d-4b6d-884e-389d70be1e71","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180507_Nem_vagyok_eleg_gazdag_hogy_olcson_vasaroljak","timestamp":"2018. május. 14. 12:30","title":"„Nem vagyok elég gazdag, hogy olcsón vásároljak!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dee49b1-9f52-4f9d-a30c-d2740a367e09","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Márianosztra közelében 8 kilométeres mélységben regisztrálták a földmozgást szombat éjjel.\r

","shortLead":"Márianosztra közelében 8 kilométeres mélységben regisztrálták a földmozgást szombat éjjel.\r

","id":"20180513_rengett_a_fold_pest_megyeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dee49b1-9f52-4f9d-a30c-d2740a367e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52012892-ba53-4a54-87c4-0ac3dcdbcf28","keywords":null,"link":"/itthon/20180513_rengett_a_fold_pest_megyeben","timestamp":"2018. május. 13. 08:24","title":"Rengett a föld Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]