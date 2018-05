Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abc5af61-7ba5-4cf6-a178-ab0c2bfe2900","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője világosan fogalmazott arról, hogyan kell viselkednie annak, aki tag akar maradni. A kerítéssel nincs baja, de a civilek vegzálásával igen.","shortLead":"Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője világosan fogalmazott arról, hogyan kell viselkednie annak, aki tag...","id":"20180512_Orban_Viktor_Brusszel_Europa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abc5af61-7ba5-4cf6-a178-ab0c2bfe2900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adefd83b-caa7-421d-8a6c-8856ee1480cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Orban_Viktor_Brusszel_Europa","timestamp":"2018. május. 12. 11:57","title":"Üzent Európa: Ha Orbán nem tiszteli az értékeinket, nincs helye köztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19451017-76b5-4093-9fb6-b9609de9e048","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És persze ő a legszexibb férfi. És mindig nyer.","shortLead":"És persze ő a legszexibb férfi. És mindig nyer.","id":"20180512_Most_mar_biztos_Zlatan_Ibrahimovic_a_legjobb_szinesz_az_univerzumban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19451017-76b5-4093-9fb6-b9609de9e048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cb55bf-2a1b-4965-a0f3-60bad3c22084","keywords":null,"link":"/elet/20180512_Most_mar_biztos_Zlatan_Ibrahimovic_a_legjobb_szinesz_az_univerzumban","timestamp":"2018. május. 12. 13:30","title":"Most már biztos: Zlatan Ibrahimovic a legjobb színész az univerzumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30126fc0-1829-49ce-9ace-920ea0a69ff5","c_author":"","category":"kultura","description":"A legismertebb amerikai állam, New York kormányzója szeretne lenni Cynthia Nixon, a Szex és New York című tv-sorozat egyik legismertebb sztárja. A színésznő azért vált a politikára, hogy így harcoljon Donald Trump elnök ellen.\r

","shortLead":"A legismertebb amerikai állam, New York kormányzója szeretne lenni Cynthia Nixon, a Szex és New York című tv-sorozat...","id":"20180512_New_York_kormanyzoja_akar_lenne_a_Szex_es_New_York_Mirandaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30126fc0-1829-49ce-9ace-920ea0a69ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da889f71-99e8-4a3c-9a9e-192ae565f26a","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_New_York_kormanyzoja_akar_lenne_a_Szex_es_New_York_Mirandaja","timestamp":"2018. május. 12. 17:52","title":"New York kormányzója akar lenni a Szex és New York Mirandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3117f21a-1c67-4a49-ac12-3d73dfc87dbe","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Egy őrült fekete gyilkol és táncol – de mit érdekel ez minket? A fél világ azt találgatja, hogy pontosan mi mit jelent, mire utal Donald Glover új klipjében. Ha eddig nem látta, tényleg itt az idő.","shortLead":"Egy őrült fekete gyilkol és táncol – de mit érdekel ez minket? A fél világ azt találgatja, hogy pontosan mi mit jelent...","id":"20180513_Childish_Gambino_This_Is_America","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3117f21a-1c67-4a49-ac12-3d73dfc87dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fe2208-d0ed-4c2d-bcc1-06fbe05e84c6","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_Childish_Gambino_This_Is_America","timestamp":"2018. május. 13. 10:00","title":"Fáj nézni, de közben jó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec38d874-074f-41bf-9b1f-f2ace3cd31ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Facebook nagyon komolyan gondolja, hogy kriptovalutát készít.","shortLead":"A Facebook nagyon komolyan gondolja, hogy kriptovalutát készít.","id":"20180512_facebook_kriptovaluta_bitcoin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec38d874-074f-41bf-9b1f-f2ace3cd31ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ae6bb6-3df4-4b6c-b337-c9b2ef76832f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_facebook_kriptovaluta_bitcoin","timestamp":"2018. május. 12. 08:35","title":"A Facebook tényleg saját pénzrendszert fejleszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5894cec8-5cde-4ada-ad55-95cf4efe6577","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A román CSM Bucuresti 31-30-ra győzte le az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzésén.","shortLead":"A román CSM Bucuresti 31-30-ra győzte le az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzésén.","id":"20180513_kezilabda_bl_egyetlen_gol_dontott_a_bronzeremrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5894cec8-5cde-4ada-ad55-95cf4efe6577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf9c9bd-80ec-4c55-8e10-4cc047b7be40","keywords":null,"link":"/sport/20180513_kezilabda_bl_egyetlen_gol_dontott_a_bronzeremrol","timestamp":"2018. május. 13. 17:08","title":"Kézilabda-BL: egyetlen gól döntött a bronzéremről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a35555-29a8-4f2a-abf1-edd32aac3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Teleky Zoltán étteremtulajdonos és séf szerint munkatársuk egyszerűen meglépett a többiek pénzével és azóta nem jelentkezik.","shortLead":"Teleky Zoltán étteremtulajdonos és séf szerint munkatársuk egyszerűen meglépett a többiek pénzével és azóta nem...","id":"20180512_A_neves_pecsi_sef_felmillios_dijat_ajanl_hogy_elokeritsek_a_kollegait_meglopo_uzletvezetojet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a35555-29a8-4f2a-abf1-edd32aac3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b25ea96-6e33-4ba2-80ed-805bd594143b","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_A_neves_pecsi_sef_felmillios_dijat_ajanl_hogy_elokeritsek_a_kollegait_meglopo_uzletvezetojet","timestamp":"2018. május. 13. 06:00","title":"A neves pécsi séf félmilliót ajánl, hogy előkerítsék a kollégáit meglopó üzletvezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162af72a-c518-4e61-8e49-50ba6ac2f78c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jön a focivébé, felejts el mindent!","shortLead":"Jön a focivébé, felejts el mindent!","id":"20180513_itv_oroszorszagi_focivebe_felvezetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=162af72a-c518-4e61-8e49-50ba6ac2f78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26fe432e-5149-46fe-bd70-9970ceb9470e","keywords":null,"link":"/sport/20180513_itv_oroszorszagi_focivebe_felvezetes","timestamp":"2018. május. 13. 16:29","title":"Zseniális videóval hangolnak a focivébére a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]