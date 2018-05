Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86259809-7942-4e01-94fe-7f04adbf52c7","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A párt szombaton megválasztott új elnöke megerősítené a Jobbikot, 2022-re készülnek.","shortLead":"A párt szombaton megválasztott új elnöke megerősítené a Jobbikot, 2022-re készülnek.","id":"20180512_Sneider_Szocialisan_erzekeny_neppart_lesz_a_Jobbik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86259809-7942-4e01-94fe-7f04adbf52c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60034e90-956c-418d-a6f9-158cb7f4e2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Sneider_Szocialisan_erzekeny_neppart_lesz_a_Jobbik","timestamp":"2018. május. 12. 18:39","title":"Sneider: Szociálisan érzékeny néppárt lesz a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Műszaki hiba miatt 30-40 percet késnek az észak-balatoni vonatok szombaton este.","shortLead":"Műszaki hiba miatt 30-40 percet késnek az észak-balatoni vonatok szombaton este.","id":"20180512_Ma_nem_fog_idoben_hazaerni_a_Balatonrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68692718-8963-4207-b524-0098ff3d3e7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Ma_nem_fog_idoben_hazaerni_a_Balatonrol","timestamp":"2018. május. 12. 20:16","title":"Ma nem fog időben hazaérni a Balatonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b3c52b-80a3-4c18-9120-3783f86d3c8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már 5-1-re is vezetett a bajnoki tabella vége felé tanyázó Levante a Lionel Messi nélkül felálló bajnok ellen, amelynek csak négy góllal sikerült válaszolnia.","shortLead":"Már 5-1-re is vezetett a bajnoki tabella vége felé tanyázó Levante a Lionel Messi nélkül felálló bajnok ellen, amelynek...","id":"20180514_a_16_szakitotta_meg_a_barcelona_veretlensegi_sorozatat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b3c52b-80a3-4c18-9120-3783f86d3c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07d6781-cc5a-4b21-bf36-c8ea4ea7ab19","keywords":null,"link":"/sport/20180514_a_16_szakitotta_meg_a_barcelona_veretlensegi_sorozatat","timestamp":"2018. május. 14. 07:05","title":"A 16. szakította meg a Barcelona veretlenségi sorozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél fejlettebb motortechnológiát ígér idén tavasszal piacra dobott, vezeték nélküli porszívókhoz fejlesztett újdonságával a Dyson. A cég a vezetékes porszívók szívóerejét ígéri a vezeték nélküli kategóriában, és ezt olyan komolyan gondolják, hogy hagyományos porszívót többé már nem is dobnak piacra.","shortLead":"Minden eddiginél fejlettebb motortechnológiát ígér idén tavasszal piacra dobott, vezeték nélküli porszívókhoz...","id":"20180513_dyson_cyclone_v10_vezetek_nelkuli_porszivo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d15590-bf29-4166-bbcc-7f40826910a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_dyson_cyclone_v10_vezetek_nelkuli_porszivo","timestamp":"2018. május. 13. 09:03","title":"Szokjon hozzá: végleg leáll a hagyományos porszívókkal az egyik legnagyobb gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d93d8a-448f-4e4b-9f59-1f468be5cca8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Zsinórban hetedik, története 34. Scudettóját nyerte Olaszországban a torinói csapat.","shortLead":"Zsinórban hetedik, története 34. Scudettóját nyerte Olaszországban a torinói csapat.","id":"20180513_sorozatban_hetedszer_bajnok_a_Juventus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d93d8a-448f-4e4b-9f59-1f468be5cca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd792b42-2dea-427b-9dc1-6465b3c21171","keywords":null,"link":"/sport/20180513_sorozatban_hetedszer_bajnok_a_Juventus","timestamp":"2018. május. 14. 07:13","title":"Sorozatban hetedszer bajnok a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c751fad5-3312-40ea-9d11-b1ef756f81bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor még egy komolyabb autószerelési beavatkozáshoz sem feltétlenül kellett szakszerviz. Csak egy kis hely és némi hozzáértés.","shortLead":"Amikor még egy komolyabb autószerelési beavatkozáshoz sem feltétlenül kellett szakszerviz. Csak egy kis hely és némi...","id":"20180513_a_nap_fotoja_motorcsere_margit_korut_jarda_trabant_autoszereles_szerviz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c751fad5-3312-40ea-9d11-b1ef756f81bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85dc3fe-58a7-4ddf-94e2-30ab44c6bf87","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_a_nap_fotoja_motorcsere_margit_korut_jarda_trabant_autoszereles_szerviz","timestamp":"2018. május. 13. 08:21","title":"A nap fotója: motorcsere a Margit körút járdáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f283456d-9ccf-4c7d-810a-f69bddd64d25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak honorálják a felhasználók az ötletet, hogy egy windowsos PC-t akár a zsebükben is tarthassanak.","shortLead":"Igencsak honorálják a felhasználók az ötletet, hogy egy windowsos PC-t akár a zsebükben is tarthassanak.","id":"20180513_mi_mini_pc_kozossegi_finanszirozas_zsebre_vaghato_windowsos_pc","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f283456d-9ccf-4c7d-810a-f69bddd64d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90496dd4-2d02-4bbb-a48d-8cb3232a8d8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_mi_mini_pc_kozossegi_finanszirozas_zsebre_vaghato_windowsos_pc","timestamp":"2018. május. 13. 15:13","title":"Itt a valóban zsebre vágható Windows 10-es PC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487225c-8155-46dd-a4dc-5e2c252b03a9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180513_Hamilton_nyerte_a_Spanyol_Nagydijat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4487225c-8155-46dd-a4dc-5e2c252b03a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cb261c-4790-47d2-bbc3-83c35197be30","keywords":null,"link":"/sport/20180513_Hamilton_nyerte_a_Spanyol_Nagydijat","timestamp":"2018. május. 13. 17:02","title":"Hamilton nyerte a Spanyol Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]