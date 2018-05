Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország is részt vesz az amerikai nagykövetség hétfőre tervezett Jeruzsálembe költöztetésének tiszteletére vasárnap este tartandó külügyminisztériumi fogadáson, amelyet a legtöbb EU-nagykövet várhatóan bojkottál. ","shortLead":"Magyarország is részt vesz az amerikai nagykövetség hétfőre tervezett Jeruzsálembe költöztetésének tiszteletére...","id":"20180513_A_magyar_nagykovet_Trump_lanyaval_es_vejevel_egyutt_vesz_reszt_a_jeruzsalemi_nagykovetseg_fogadasan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d20e36a-c198-42c7-865f-83066d01abee","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_A_magyar_nagykovet_Trump_lanyaval_es_vejevel_egyutt_vesz_reszt_a_jeruzsalemi_nagykovetseg_fogadasan","timestamp":"2018. május. 13. 19:04","title":"A magyar nagykövet Trump lányával és vejével együtt vesz részt a jeruzsálemi nagykövetség fogadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98b7165-3ca1-4aab-87a9-254d73d524e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bemutatták a brit uralkodó díszes iniciáléval kezdődő hagyományos jóváhagyólevelét. Most már zöld a lámpa Harry herceg és Meghan Markle egybekelése előtt. ","shortLead":"Bemutatták a brit uralkodó díszes iniciáléval kezdődő hagyományos jóváhagyólevelét. Most már zöld a lámpa Harry herceg...","id":"20180513_II_Erzsebet_most_mondta_ra_az_ament_unokaja_hazassagara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a98b7165-3ca1-4aab-87a9-254d73d524e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1632718d-d387-49d4-ae21-63fad97eb64d","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_II_Erzsebet_most_mondta_ra_az_ament_unokaja_hazassagara","timestamp":"2018. május. 13. 14:17","title":"II. Erzsébet most mondta rá az áment unokája házasságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34324d09-2ea7-42d7-bef7-37e0a4b9770c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 11 éves Ryleigh Taylor épp a Douglas-tó partján sétálgatott, amikor figyelmes lett egy különleges kőre. Szerencsére nem kacsázni kezdett vele.","shortLead":"A 11 éves Ryleigh Taylor épp a Douglas-tó partján sétálgatott, amikor figyelmes lett egy különleges kőre. Szerencsére...","id":"20180514_trilobita_fosszilia_tennessee_kovulet_paleontologia_osallat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34324d09-2ea7-42d7-bef7-37e0a4b9770c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cabf31-9c93-445d-a032-4d53d0282166","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_trilobita_fosszilia_tennessee_kovulet_paleontologia_osallat","timestamp":"2018. május. 14. 06:03","title":"Egy 11 éves lány 475 millió éves fosszíliát talált egy tó partján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430d246f-e4d0-44a0-99bb-163c383dfd84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 34 éves beálló távozása pénteken vált hivatalossá, amikor az NB I-ből kiesett Orosházi FKSE bejelentette, két idényre szerződést kötött vele. Ennek ellenére a szombat délutáni Szeged-Veszprém bajnoki döntőn a keretbe sem nevezte Juan Carlos Pastor vezetőedző, a klubvezetők pedig nem búcsúztatták el a kezdés előtt.\r

","shortLead":"A 34 éves beálló távozása pénteken vált hivatalossá, amikor az NB I-ből kiesett Orosházi FKSE bejelentette, két idényre...","id":"20180513_zubai_szabolcs_tiz_ev_utan_hagyja_ott_a_szegedet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=430d246f-e4d0-44a0-99bb-163c383dfd84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34cb8dc-2d92-4d85-a34d-510fcc50edb7","keywords":null,"link":"/sport/20180513_zubai_szabolcs_tiz_ev_utan_hagyja_ott_a_szegedet","timestamp":"2018. május. 13. 09:27","title":"\"Mintha börtönből szabadulnék\" – Zubai tíz év után hagyja ott a Szegedet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81d8a31-7fac-4d90-85f7-400875cc7872","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már több mint félmillióan élnek Nyugat-Európában.","shortLead":"Már több mint félmillióan élnek Nyugat-Európában.","id":"20180514_Tovabb_nott_a_kivandorlok_szama","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e81d8a31-7fac-4d90-85f7-400875cc7872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979e6375-2374-4d10-9fc8-9ffb6d1df554","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Tovabb_nott_a_kivandorlok_szama","timestamp":"2018. május. 14. 12:25","title":"Tovább nőtt a kivándorlók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d18e94-a194-4d11-aa73-c116c89ce7ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai F-22-es lopakodó vadászok Alaszka partjainál elfogtak két orosz távolsági bombázót. ","shortLead":"Amerikai F-22-es lopakodó vadászok Alaszka partjainál elfogtak két orosz távolsági bombázót. ","id":"20180512_Orosz_bombazokat_fogtak_Alaszkanal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67d18e94-a194-4d11-aa73-c116c89ce7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1d5eec-cbd0-47fd-9d01-4b67c0266f1d","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_Orosz_bombazokat_fogtak_Alaszkanal","timestamp":"2018. május. 12. 14:28","title":"Orosz bombázókat fogtak Alaszkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cf8d0d-8a68-43e0-a84d-f5ec433d9fc4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A meccs után az is kiderült, miért Kiss Éva állt a győriek kapujába hosszabbításra. Nem edzői utasítás volt, a kapusok egymás közt dönthettek.","shortLead":"A meccs után az is kiderült, miért Kiss Éva állt a győriek kapujába hosszabbításra. Nem edzői utasítás volt, a kapusok...","id":"20180514_gyozelmi_tanccal_unnepeltek_a_BLcimvedest_a_gyori_kezisek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43cf8d0d-8a68-43e0-a84d-f5ec433d9fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67fdb10-6aa7-40cc-b130-c8cf57d5fce7","keywords":null,"link":"/sport/20180514_gyozelmi_tanccal_unnepeltek_a_BLcimvedest_a_gyori_kezisek","timestamp":"2018. május. 14. 08:28","title":"Győzelmi tánccal ünnepelték a BL-címvédést a győri kézisek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy csecsen férfi követte el a szombati párizsi terrortámadást, a késes merényletben egy járókelő meghalt, többen megsebesültek, az elkövetőt pedig lelőtték. ","shortLead":"Egy csecsen férfi követte el a szombati párizsi terrortámadást, a késes merényletben egy járókelő meghalt, többen...","id":"20180513_Allahu_Akbart_kialtozott_a_parizsi_keselo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de7c270-5bf9-4c6d-b605-c36905a47e38","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_Allahu_Akbart_kialtozott_a_parizsi_keselo","timestamp":"2018. május. 13. 07:54","title":"Allahu Akbart kiáltozott a párizsi csecsen késelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]